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Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar?
Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar?
Sputnik Türkiye
Altın, faiz artırımı korkularının azalmasıyla kazanımlarını korudu. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T09:33+0300
2026-07-06T09:33+0300
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Altın, ons başına 4 bin 200 dolara yakın işlem gördü ve geçen haftaki kazanımlarını korudu. Beklenenden düşük ABD istihdam verileri ve düşük petrol fiyatları, yatırımcıların Fed'in faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden oldu.Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışının toparlanması ve OPEC+ arzının artma olasılığı nedeniyle potansiyel bir arz fazlası endişelerini körükleyerek hafif düştü. Bu durum, daha önce faiz artırımı korkularını artıran ve getiri sağlamayan altın üzerinde baskı oluşturan enflasyonist baskıları hafifletmeye yardımcı oldu.Bu arada, geçen hafta açıklanan veriler, ABD'de tarım dışı istihdamın Haziran ayında sadece 57 bin arttığını gösterdi. Bu, son dört ayın en düşük artışı ve 110 binlik tahminlerin çok altında kaldı. Bu durum, yatırımcıların Eylül ayında faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden oldu. CME FedWatch aracına göre, faiz artırımı olasılığı, rapordan önce yüzde 66 iken yüzde 50'ye düştü.Ons altın ne kadar?Ons altın güne 4 bin 178 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 161 dolar, en yüksek de 4 bin 202 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 163 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 6 bin 287 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 263 lira, en yüksek de 6 bin 324 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 266 liradan alıcı buluyor.
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altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın, ekonomi
altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın, ekonomi

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar?

09:33 06.07.2026
© FotoğrafSahte altın operasyonu
Sahte altın operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
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Altın, faiz artırımı korkularının azalmasıyla kazanımlarını korudu.
Altın, ons başına 4 bin 200 dolara yakın işlem gördü ve geçen haftaki kazanımlarını korudu. Beklenenden düşük ABD istihdam verileri ve düşük petrol fiyatları, yatırımcıların Fed'in faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden oldu.
Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışının toparlanması ve OPEC+ arzının artma olasılığı nedeniyle potansiyel bir arz fazlası endişelerini körükleyerek hafif düştü. Bu durum, daha önce faiz artırımı korkularını artıran ve getiri sağlamayan altın üzerinde baskı oluşturan enflasyonist baskıları hafifletmeye yardımcı oldu.
Bu arada, geçen hafta açıklanan veriler, ABD'de tarım dışı istihdamın Haziran ayında sadece 57 bin arttığını gösterdi. Bu, son dört ayın en düşük artışı ve 110 binlik tahminlerin çok altında kaldı. Bu durum, yatırımcıların Eylül ayında faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden oldu. CME FedWatch aracına göre, faiz artırımı olasılığı, rapordan önce yüzde 66 iken yüzde 50'ye düştü.

Ons altın ne kadar?

Ons altın güne 4 bin 178 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 161 dolar, en yüksek de 4 bin 202 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 163 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın güne 6 bin 287 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 263 lira, en yüksek de 6 bin 324 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 266 liradan alıcı buluyor.
altın düşüş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
EKONOMİ
Altın yine düştü: Gram altın fiyatı ne kadar oldu?
29 Haziran , 09:46
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