https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/ak-partide-ayni-ilde-iki-istifa-il-baskani-ve-belediye-baskani-gorevinden-ayrildi-1107053642.html

AK Parti'de aynı ilde iki istifa: İl başkanı ve belediye başkanı görevinden ayrıldı

AK Parti'de aynı ilde iki istifa: İl başkanı ve belediye başkanı görevinden ayrıldı

Sputnik Türkiye

AK Parti Afyonkarahisar teşkilatında görev değişikliği yaşandı. İl Başkanı Turgay Şahin ve Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Atay görevlerinden... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

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ak parti

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afyon

afyonkarahisar

afyonkarahisar belediyesi

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AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ve AK Parti Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Atay görevlerinden istifa etti.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, AK Parti Genel Merkezi'yle yapılan istişarelerin ardından Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevini bırakma kararı aldığını duyurdu. Görev süresi boyunca kendisine destek verenlere teşekkür eden Şahin, partisinin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.AK Parti Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Atay'ın da parti üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/ak-parti-karaman-il-baskani-murat-ozturk-gorevinden-ayrildi-1107053122.html

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