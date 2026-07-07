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AK Parti'de aynı ilde iki istifa: İl başkanı ve belediye başkanı görevinden ayrıldı
AK Parti'de aynı ilde iki istifa: İl başkanı ve belediye başkanı görevinden ayrıldı
Sputnik Türkiye
AK Parti Afyonkarahisar teşkilatında görev değişikliği yaşandı. İl Başkanı Turgay Şahin ve Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Atay görevlerinden... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
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istifa
toplu istifa
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AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ve AK Parti Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Atay görevlerinden istifa etti.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, AK Parti Genel Merkezi'yle yapılan istişarelerin ardından Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevini bırakma kararı aldığını duyurdu. Görev süresi boyunca kendisine destek verenlere teşekkür eden Şahin, partisinin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.AK Parti Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Atay'ın da parti üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/ak-parti-karaman-il-baskani-murat-ozturk-gorevinden-ayrildi-1107053122.html
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ak parti genel merkezi, ak parti, istifa, toplu istifa, afyon, afyonkarahisar, afyonkarahisar belediyesi
ak parti genel merkezi, ak parti, istifa, toplu istifa, afyon, afyonkarahisar, afyonkarahisar belediyesi

AK Parti'de aynı ilde iki istifa: İl başkanı ve belediye başkanı görevinden ayrıldı

00:22 07.07.2026 (güncellendi: 00:24 07.07.2026)
© AAAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© AA
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AK Parti Afyonkarahisar teşkilatında görev değişikliği yaşandı. İl Başkanı Turgay Şahin ve Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Atay görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı.
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ve AK Parti Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Atay görevlerinden istifa etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, AK Parti Genel Merkezi'yle yapılan istişarelerin ardından Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevini bırakma kararı aldığını duyurdu. Görev süresi boyunca kendisine destek verenlere teşekkür eden Şahin, partisinin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.
AK Parti Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Atay'ın da parti üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.
AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
POLİTİKA
AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk görevinden ayrıldı
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