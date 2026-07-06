https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/ak-parti-karaman-il-baskani-murat-ozturk-gorevinden-ayrildi-1107053122.html
AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk görevinden ayrıldı
AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk görevinden ayrıldı
Sputnik Türkiye
AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T23:43+0300
2026-07-06T23:43+0300
2026-07-06T23:43+0300
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AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, Genel Merkez'le yapılan görüşmelerin ardından İl Başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.Görev süresince kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına, bölge başkanına ve birlikte çalıştığı teşkilat mensuplarına teşekkür eden Öztürk, Karaman'a ve millete hizmet etmenin her zaman önceliği olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/abdulkadir-selvi-erdogan-bugun-ciddi-olarak-asilsa-ak-partiye-gruplar-halinde-katilim-olur-1106961445.html
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murat öztürk, ak parti, karaman, siyaset, siyaset gündemi
murat öztürk, ak parti, karaman, siyaset, siyaset gündemi
AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk görevinden ayrıldı
AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.
AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, Genel Merkez'le yapılan görüşmelerin ardından İl Başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.
Görev süresince kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına, bölge başkanına ve birlikte çalıştığı teşkilat mensuplarına teşekkür eden Öztürk, Karaman'a ve millete hizmet etmenin her zaman önceliği olduğunu ifade etti.