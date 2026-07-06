https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/ak-parti-karaman-il-baskani-murat-ozturk-gorevinden-ayrildi-1107053122.html

AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk görevinden ayrıldı

AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk görevinden ayrıldı

Sputnik Türkiye

AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu. 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T23:43+0300

2026-07-06T23:43+0300

2026-07-06T23:43+0300

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AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, Genel Merkez'le yapılan görüşmelerin ardından İl Başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.Görev süresince kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına, bölge başkanına ve birlikte çalıştığı teşkilat mensuplarına teşekkür eden Öztürk, Karaman'a ve millete hizmet etmenin her zaman önceliği olduğunu ifade etti.

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