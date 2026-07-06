https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/erdogan-nato-genel-sekreteri-rutteyi-kabul-etti-1107048750.html

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanlığı, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi'nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayisi işbirliklerine kadar birçok hususun ele alınmasının önemini belirtti’ açıklaması yaptı.

2026-07-06T19:44+0300

2026-07-06T19:44+0300

2026-07-06T19:44+0300

türki̇ye

nato

i̇letişim başkanlığı

mark rutte

recep tayyip erdoğan

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/06/1107048594_0:115:2048:1267_1920x0_80_0_0_0fad2f8f5890185a787cd38c76848c57.jpg

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Ankara’ya geldi.İletişim Başkanlığı’ndan ikili görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/trump-dogruladi-balogunun-kirmizi-karti-icin-fifaya-mudahale-etti-1107046120.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, i̇letişim başkanlığı, mark rutte, recep tayyip erdoğan, haberler