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Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi'nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayisi işbirliklerine kadar birçok hususun ele alınmasının önemini belirtti’ açıklaması yaptı.
2026-07-06T19:44+0300
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türki̇ye
nato
i̇letişim başkanlığı
mark rutte
recep tayyip erdoğan
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Ankara’ya geldi.İletişim Başkanlığı’ndan ikili görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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nato, i̇letişim başkanlığı, mark rutte, recep tayyip erdoğan, haberler
nato, i̇letişim başkanlığı, mark rutte, recep tayyip erdoğan, haberler

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

19:44 06.07.2026
© TCCB/Murat ÇetinmühürdarErdoğan, Rutte
Erdoğan, Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© TCCB/Murat Çetinmühürdar
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İletişim Başkanlığı, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi'nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayisi işbirliklerine kadar birçok hususun ele alınmasının önemini belirtti’ açıklaması yaptı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Ankara’ya geldi.
İletişim Başkanlığı’ndan ikili görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara’da bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Kabulde, NATO Ankara Zirvesi’nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin hayırlara vesile olması dileğini ifade ederken, Türkiye’nin Zirve hazırlıklarını tamamladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanımız, Ankara Zirvesi’nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayii iş birliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve marjında düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu’nun da dikkatle takip edileceğine inandığını ortaya koydu.

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