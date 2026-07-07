https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abdde-dikkat-ceken-anket-amerikalilar-temel-ihtiyaclarini-karsilamakta-zorlaniyor-1107073209.html

ABD'de dikkat çeken anket: Amerikalılar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor

ABD'de dikkat çeken anket: Amerikalılar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor

Sputnik Türkiye

ABD'de yapılan yeni bir anket, geçim sıkıntısının milyonlarca kişinin günlük yaşamını doğrudan etkilediğini ortaya koydu. Katılımcıların büyük bölümü market ve... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T16:46+0300

2026-07-07T16:46+0300

2026-07-07T16:46+0300

dünya

abd

harris poll

ekonomi

kriz

temel ihtiyaç

borç

cumhuriyetçi

demokrat

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İngiltere merkezli The Guardian gazetesi için kamuoyu araştırma şirketi Harris Poll tarafından gerçekleştirilen araştırma, ABD'de ekonomik göstergeler güçlü görünse de halkın önemli bölümünün günlük yaşamda ciddi mali baskı hissettiğini ortaya koydu. Ankete göre yükselen gıda fiyatları, akaryakıt maliyetleri, enflasyon ve borç yükü, milyonlarca Amerikalının ekonomik geleceğe daha karamsar bakmasına neden oluyor.Katılımcıların yüzde 95'i, ülkede bir 'geçim krizi' yaşandığını ifade ederken, yaklaşık her iki kişiden biri market alışverişi ve akaryakıt gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti. Araştırma, geçim sıkıntısının artık belirli bir kesimle sınırlı kalmadığını, toplumun geniş bölümünü etkileyen ortak bir sorun haline geldiğini gösterdi.Ekonomiye güven hızla azalıyorAnket sonuçlarına göre, Amerikalıların yüzde 57'si ekonominin kötüye gittiğini düşünüyor. Bir önceki araştırmada bu oran yüzde 46 seviyesindeydi. Buna karşılık ekonominin iyileştiğine inananların oranı ise yüzde 28'den yüzde 16'ya geriledi.Katılımcılar yalnızca ülke ekonomisine değil, kendi mali durumlarına ilişkin de daha karamsar olduklarını ifade etti. Daha fazla kişi son aylarda maddi güvenliğinin zayıfladığını ve alım gücünün düştüğünü belirtti.Araştırmada, İran'daki savaşın ardından yükselen akaryakıt fiyatlarının bu olumsuz algıda önemli rol oynadığı aktarıldı.Geçim sıkıntısı parti farkı gözetmiyorAraştırma, ekonomik sıkıntının yalnızca belirli bir siyasi görüşü değil, Cumhuriyetçi, Demokrat ve bağımsız seçmenleri benzer şekilde etkilediğini ortaya koydu.Her üç seçmen grubunda da yaklaşık yarısı, market ve akaryakıt gibi temel ihtiyaçları karşılamakta zorlandığını söyledi. Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi, federal hükümetin geçim krizine çözüm üreteceğine inanmadığını ifade etti.Ankette dikkat çeken sonuçlardan biri de Cumhuriyetçi seçmenlerdeki ekonomik iyimserliğin belirgin şekilde gerilemesi oldu. Daha önce ekonominin iyiye gittiğini düşünen Cumhuriyetçilerin oranı önemli ölçüde azalırken, ekonominin kötüleştiğini söyleyenlerin oranı yükseldi.Bağımsız seçmenlerin yüzde 54'ü ise mevcut ekonomik sorunlara ne Cumhuriyetçilerin ne de Demokratların çözüm üretebildiğini düşündüğünü belirtti.Borç yükü büyüyorAraştırma, Amerikalıların yalnızca günlük harcamalarda değil, borçlarını ödemekte de zorlandığını ortaya koydu.Katılımcıların yaklaşık yarısı, başta öğrenci kredileri olmak üzere mevcut borçlarını ödemekte güçlük çektiğini ifade etti.Ankette ayrıca son bir yılda yükselen enflasyonun, ücret artışlarının sağladığı kazanımları büyük ölçüde ortadan kaldırdığına dikkat çekildi. Resmi istihdam verileri iş gücü piyasasının güçlü görünmeye devam ettiğini gösterse de, araştırmaya katılan birçok kişi yaşadığı bölgede iyi iş fırsatlarının azaldığını düşündüğünü belirtti.Araştırma, ekonomik veriler ile vatandaşların günlük yaşamda hissettiği mali baskı arasındaki farkın giderek büyüdüğünü ve yaklaşan ara seçimler öncesinde geçim maliyetlerinin ABD'nin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

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abd, harris poll, ekonomi, kriz, temel ihtiyaç, borç, cumhuriyetçi, demokrat