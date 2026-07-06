https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/israil-basinindan-netanyahu-trumptan-turkiyeye-f-35-ve-jet-motorlarinin-verilmemesini-istedi-1107053524.html
İsrail basınından 'Netanyahu Trump'tan Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesini istedi' iddiası
İsrail basınından 'Netanyahu Trump'tan Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesini istedi' iddiası
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesini istediği iddia edildi. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T23:53+0300
2026-07-06T23:53+0300
2026-07-06T23:53+0300
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İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun adı açıklanmayan ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi 3 Temmuz Cuma günü gerçekleştirildi. Netanyahu'nun görüşmede 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelecek Trump'tan Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonu için başta F-35'ler olmak üzere gelişmiş platform ve silah satışının askıya alınmasını talep ettiği öne sürüldü.Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk hükümeti yetkililerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirmesinden rahatsızlık duyduğunu Trump'a aktardığı da iddia edildi.Netanyahu, Fox News'e dün yaptığı açıklamada, Washington yönetimine Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/netanyahu-amerikan-basinina-konustu-turkiyeye-f-35-ve-jet-motorlari-verilmemeli-1107042179.html
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i̇srail, abd, donald trump, fox news, f-35, benyamin netanyahu
i̇srail, abd, donald trump, fox news, f-35, benyamin netanyahu
İsrail basınından 'Netanyahu Trump'tan Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesini istedi' iddiası
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesini istediği iddia edildi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun adı açıklanmayan ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi 3 Temmuz Cuma günü gerçekleştirildi.
Netanyahu'nun görüşmede 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelecek Trump'tan Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonu için başta F-35'ler olmak üzere gelişmiş platform ve silah satışının askıya alınmasını talep ettiği öne sürüldü.
Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk hükümeti yetkililerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirmesinden rahatsızlık duyduğunu Trump'a aktardığı da iddia edildi.
Netanyahu, Fox News'e dün yaptığı açıklamada, Washington yönetimine Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulunmuştu.