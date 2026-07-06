https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/israil-basinindan-netanyahu-trumptan-turkiyeye-f-35-ve-jet-motorlarinin-verilmemesini-istedi-1107053524.html

İsrail basınından 'Netanyahu Trump'tan Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesini istedi' iddiası

İsrail basınından 'Netanyahu Trump'tan Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesini istedi' iddiası

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesini istediği iddia edildi. 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T23:53+0300

2026-07-06T23:53+0300

2026-07-06T23:53+0300

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İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun adı açıklanmayan ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi 3 Temmuz Cuma günü gerçekleştirildi. Netanyahu'nun görüşmede 36. ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelecek Trump'tan Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonu için başta F-35'ler olmak üzere gelişmiş platform ve silah satışının askıya alınmasını talep ettiği öne sürüldü.Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk hükümeti yetkililerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirmesinden rahatsızlık duyduğunu Trump'a aktardığı da iddia edildi.Netanyahu, Fox News'e dün yaptığı açıklamada, Washington yönetimine Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/netanyahu-amerikan-basinina-konustu-turkiyeye-f-35-ve-jet-motorlari-verilmemeli-1107042179.html

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