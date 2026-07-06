Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/israil-basinindan-netanyahu-trumptan-turkiyeye-f-35-ve-jet-motorlarinin-verilmemesini-istedi-1107053524.html
İsrail basınından 'Netanyahu Trump'tan Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesini istedi' iddiası
İsrail basınından 'Netanyahu Trump'tan Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesini istedi' iddiası
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesini istediği iddia edildi. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T23:53+0300
2026-07-06T23:53+0300
dünya
i̇srail
abd
donald trump
fox news
f-35
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102349759_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e5c4161091725b61a2d4d315b24e10ad.jpg
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun adı açıklanmayan ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi 3 Temmuz Cuma günü gerçekleştirildi. Netanyahu'nun görüşmede 36. ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelecek Trump'tan Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonu için başta F-35'ler olmak üzere gelişmiş platform ve silah satışının askıya alınmasını talep ettiği öne sürüldü.Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk hükümeti yetkililerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirmesinden rahatsızlık duyduğunu Trump'a aktardığı da iddia edildi.Netanyahu, Fox News'e dün yaptığı açıklamada, Washington yönetimine Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/netanyahu-amerikan-basinina-konustu-turkiyeye-f-35-ve-jet-motorlari-verilmemeli-1107042179.html
i̇srail
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102349759_119:0:887:576_1920x0_80_0_0_2190022c668644458f84c097ee2a64f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, abd, donald trump, fox news, f-35, benyamin netanyahu
i̇srail, abd, donald trump, fox news, f-35, benyamin netanyahu

İsrail basınından 'Netanyahu Trump'tan Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesini istedi' iddiası

23:53 06.07.2026
© AP Photo / Alex BrandonTrump Netanyahu
Trump Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesini istediği iddia edildi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun adı açıklanmayan ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi 3 Temmuz Cuma günü gerçekleştirildi.
Netanyahu'nun görüşmede 36. ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelecek Trump'tan Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonu için başta F-35'ler olmak üzere gelişmiş platform ve silah satışının askıya alınmasını talep ettiği öne sürüldü.
Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk hükümeti yetkililerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirmesinden rahatsızlık duyduğunu Trump'a aktardığı da iddia edildi.
Netanyahu, Fox News'e dün yaptığı açıklamada, Washington yönetimine Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulunmuştu.
Netanyahu, ABD ile anlaşacağı belirtilen İran'ın nükleer silahının olamayacağını ileri sürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
DÜNYA
Netanyahu Amerikan basınına konuştu: Türkiye’ye F-35 ve jet motorları verilmemeli
16:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала