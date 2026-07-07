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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abd-iran-petrolunun-satisina-izin-veren-lisansi-iptal-etti-1107086922.html
ABD, İran petrolünün satışına izin veren lisansı iptal etti
ABD, İran petrolünün satışına izin veren lisansı iptal etti
Sputnik Türkiye
ABD, İran'la arasındaki çatışmaları sona erdirmeye yönelik geçici anlaşma kapsamında İran petrolünün satışına izin veren lisansı iptal etti. 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Hazine Bakanlığı tarafından geçen ay verilen ve 21 Ağustos'a kadar İran petrolünün üretimi, sevkiyatı ve satışına yaptırım muafiyeti tanıyan 60 günlük lisans iptal edildi. Konuya ilişkin konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, lisansın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki eylemleri nedeniyle geri çekildiğini belirterek, "İran'ın bu davranışları kabul edilemezdi ve sonuçları olmalıydı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/bati-basini-iran-hurmuz-bogazindan-gecen-ticari-gemileri-hedef-aldi-1107058896.html
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abd, ortadoğu, i̇ran, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol üretimi, petrol rafinerisi, petrol havzası
abd, ortadoğu, i̇ran, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol üretimi, petrol rafinerisi, petrol havzası

ABD, İran petrolünün satışına izin veren lisansı iptal etti

23:30 07.07.2026
© AP Photo / HASAN SARBAKHSHIANİran Mahşehr
İran Mahşehr - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / HASAN SARBAKHSHIAN
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ABD, İran'la arasındaki çatışmaları sona erdirmeye yönelik geçici anlaşma kapsamında İran petrolünün satışına izin veren lisansı iptal etti.
ABD Hazine Bakanlığı tarafından geçen ay verilen ve 21 Ağustos'a kadar İran petrolünün üretimi, sevkiyatı ve satışına yaptırım muafiyeti tanıyan 60 günlük lisans iptal edildi.
Konuya ilişkin konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, lisansın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki eylemleri nedeniyle geri çekildiğini belirterek, "İran'ın bu davranışları kabul edilemezdi ve sonuçları olmalıydı" dedi.
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