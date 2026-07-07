https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abd-iran-petrolunun-satisina-izin-veren-lisansi-iptal-etti-1107086922.html

ABD, İran petrolünün satışına izin veren lisansı iptal etti

ABD, İran petrolünün satışına izin veren lisansı iptal etti

Sputnik Türkiye

ABD, İran'la arasındaki çatışmaları sona erdirmeye yönelik geçici anlaşma kapsamında İran petrolünün satışına izin veren lisansı iptal etti. 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T23:30+0300

2026-07-07T23:30+0300

2026-07-07T23:30+0300

dünya

abd

ortadoğu

i̇ran

petrol

brent petrol

küresel petrol talebi

petrol boru hattı

petrol üretimi

petrol rafinerisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/04/1104764759_0:50:1024:626_1920x0_80_0_0_fb5dfcd8abc0868a3675901d002a33c5.jpg

ABD Hazine Bakanlığı tarafından geçen ay verilen ve 21 Ağustos'a kadar İran petrolünün üretimi, sevkiyatı ve satışına yaptırım muafiyeti tanıyan 60 günlük lisans iptal edildi. Konuya ilişkin konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, lisansın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki eylemleri nedeniyle geri çekildiğini belirterek, "İran'ın bu davranışları kabul edilemezdi ve sonuçları olmalıydı" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/bati-basini-iran-hurmuz-bogazindan-gecen-ticari-gemileri-hedef-aldi-1107058896.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ortadoğu, i̇ran, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol üretimi, petrol rafinerisi, petrol havzası