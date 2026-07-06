https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/zelenskiy-caresizligini-itiraf-etti-rus-balistik-fuzelerini-durduramadik-1107038957.html

Zelenskiy çaresizliğini itiraf etti: ‘Rus balistik füzelerini durduramadık’

Zelenskiy çaresizliğini itiraf etti: ‘Rus balistik füzelerini durduramadık’

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun Kiev'deki askeri sanayi tesislere yönelik gerçekleştirdiği büyük misilleme darbesinin ardından Ukrayna hava savunmasının tamamen çöktüğünü itiraf... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T14:25+0300

2026-07-06T14:25+0300

2026-07-06T14:22+0300

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Kiev rejiminin Rusya'daki sivil altyapıyı hedef alan terör eylemlerine karşı Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği cezalandırma operasyonu, Ukrayna başkentinde şok etkisi yarattı.Ukrayna hava savunma sistemlerinin Rus füzeleri karşısında yetersiz kaldığını bizzat itiraf eden Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy, askeri altyapılarının ağır darbe aldığını gizleyemedi.Rus ordusunun ezici teknolojik üstünlüğü karşısında kamuoyuna açıklama yapmak zorunda kalan Zelenskiy, sosyal medya hesabından çaresizliğini dile getirdi.Ukrayna ordusunun, İHA ve seyir füzelerine karşı güya "bazı sonuçlar" gösterdiğini iddia ederek teselli aramaya çalışan Zelenskiy, Rusya'nın asıl vurucu gücü karşısındaki yenilgiyi şu sözlerle itiraf etti:Kliçko: 'En kitlesel saldırı'Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, füzelerin adeta gökten yağdığı bu operasyonu, şehrin bugüne kadar karşılaştığı "en kitlesel saldırı" olarak tanımlayarak yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.Kiev gece boyunca patlamalarla sarsıldıPazartesi gecesi Ukrayna medyasına yansıyan ve başkent Kiev’i sarsan bir dizi şiddetli patlamanın ardından, Rusya Savunma Bakanlığı askeri sanayi kompleksi ve yakıt-enerji tesislerinin tam isabetle vurulduğunu duyurmuştu.Rusya'nın yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirdiği nokta atışı operasyonda, aralarında İHA üretim imalathanelerinin de bulunduğu en az 6 kritik askeri fabrika yerle bir edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rus-ordusu-buyuk-saldiriyi-puskurttu-kievin-gonderdigi-625-ihadan-613u-dusuruldu-1107038116.html

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