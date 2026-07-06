https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/yaris-sektorunde-kriz-buyudu-jokeyler-yarislarda-at-binmeme-karari-aldi-1107039114.html
Yarış sektöründe kriz büyüdü: Jokeyler 'yarışlarda at binmeme' kararı aldı
Yarış sektöründe kriz büyüdü: Jokeyler 'yarışlarda at binmeme' kararı aldı
Sputnik Türkiye
Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu jokeyler, haklarını alamadıklarını belirterek 'at binmeme kararı' aldıklarını duyurdular. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T14:24+0300
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Atçılık sektöründeki kriz büyüyor. Jokey Derneği, çalışma koşulları, ücretler ve çeşitli haklara dair taleplerinin karşılanmadığı için 'yarışlarda at binmeme' kararı aldıklarını duyurdu. Yarışlarda atlara aprantilerin binmesi beklenirken, Türkiye Jokey Kulübü ve At Sahipler Derneği ile görüşmeler sürüyor. Ücret politikalarını ve çalışma koşullarını neden gösterdiler Ekonomim'in haberine göre, Jokey Derneği, çalışma koşulları, ücret politikaları ve mesleki haklara ilişkin taleplerinin karşılanmaması nedeniyle yarışlarda at binmeme kararı aldığını duyurdu. Dernek tarafından yapılan açıklamada, alınan kararın herhangi bir kişi ya da kurumu hedef almadığı, amacın mesleğin hak ettiği değeri görmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi olduğu vurgulandı. Açıklamada, talepler karşılanıncaya kadar jokeylerin yarışlara katılmayacağı belirtilirken, taraflar arasında uzlaşma sağlanması halinde kararın yeniden değerlendirilebileceği mesajı da verildi.Çarşamba günü jokeyler at binmeyecekAçıklamada 8 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'daki yarış programında normal şartlarda Türkiye'nin en önemli jokeylerinin görev alması beklenen koşularda jokey isimlerinin bulunmaması dikkat çekti. Yarışlarda jokeyler yerine jokey olmak için eğitim gören veya henüz yeterli deneyime ulaşmamış genç binicilerin (apranti) yarışacağı belirtildi. Ama anlaşma sağlanamaması durumunda bunun diğer yarışları da etkileyeceği belirtiliyor. Yedi yıldır taahhütler yerine getirilmedi Boykot kararının öncesinde, çok sayıda jokey ve apranti tarafından ortak bir bildiri hazırlandı. Bildiride, 2018 yılında At Yarışları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle binicilerin prim haklarında ciddi kayıplar oluştuğu, Türkiye Jokey Kulübü'nün eski prim oranlarına dönüleceğine ilişkin verdiği taahhüdün yedi yılı aşkın süredir yerine getirilmediği belirtildi. Açıklamada, TJK ve At Sahipleri Derneği ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı ifade edilirken, yaşanan hak kayıplarına dikkat çekmek amacıyla tüm jokey ve aprantilerin ortak iradesiyle kamuoyuna açıklama yapılması kararı alındığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/100-gazi-kosusunu-jokeyligini-halis-karatasin-yaptigi-bay-nalcakan-kazandi-1106835176.html
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türkiye jokey kulübü, tjk, veliefendi hipodromu, at yarışı, jokey
Yarış sektöründe kriz büyüdü: Jokeyler 'yarışlarda at binmeme' kararı aldı
14:24 06.07.2026 (güncellendi: 14:26 06.07.2026)
Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu jokeyler, haklarını alamadıklarını belirterek 'at binmeme kararı' aldıklarını duyurdular.
Atçılık sektöründeki kriz büyüyor. Jokey Derneği, çalışma koşulları, ücretler ve çeşitli haklara dair taleplerinin karşılanmadığı için 'yarışlarda at binmeme' kararı aldıklarını duyurdu. Yarışlarda atlara aprantilerin binmesi beklenirken, Türkiye Jokey Kulübü ve At Sahipler Derneği ile görüşmeler sürüyor.
Ücret politikalarını ve çalışma koşullarını neden gösterdiler
Ekonomim'in haberine göre, Jokey Derneği, çalışma koşulları, ücret politikaları ve mesleki haklara ilişkin taleplerinin karşılanmaması nedeniyle yarışlarda at binmeme kararı aldığını duyurdu. Dernek tarafından yapılan açıklamada, alınan kararın herhangi bir kişi ya da kurumu hedef almadığı, amacın mesleğin hak ettiği değeri görmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi olduğu vurgulandı. Açıklamada, talepler karşılanıncaya kadar jokeylerin yarışlara katılmayacağı belirtilirken, taraflar arasında uzlaşma sağlanması halinde kararın yeniden değerlendirilebileceği mesajı da verildi.
Çarşamba günü jokeyler at binmeyecek
Açıklamada 8 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'daki yarış programında normal şartlarda Türkiye'nin en önemli jokeylerinin görev alması beklenen koşularda jokey isimlerinin bulunmaması dikkat çekti. Yarışlarda jokeyler yerine jokey olmak için eğitim gören veya henüz yeterli deneyime ulaşmamış genç binicilerin (apranti) yarışacağı belirtildi. Ama anlaşma sağlanamaması durumunda bunun diğer yarışları da etkileyeceği belirtiliyor.
Yedi yıldır taahhütler yerine getirilmedi
Boykot kararının öncesinde, çok sayıda jokey ve apranti tarafından ortak bir bildiri hazırlandı. Bildiride, 2018 yılında At Yarışları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle binicilerin prim haklarında ciddi kayıplar oluştuğu, Türkiye Jokey Kulübü'nün eski prim oranlarına dönüleceğine ilişkin verdiği taahhüdün yedi yılı aşkın süredir yerine getirilmediği belirtildi. Açıklamada, TJK ve At Sahipleri Derneği ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı ifade edilirken, yaşanan hak kayıplarına dikkat çekmek amacıyla tüm jokey ve aprantilerin ortak iradesiyle kamuoyuna açıklama yapılması kararı alındığı vurgulandı.