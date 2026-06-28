https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/100-gazi-kosusunu-jokeyligini-halis-karatasin-yaptigi-bay-nalcakan-kazandi-1106835176.html

100. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan kazandı

100. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan kazandı

Sputnik Türkiye

100. Gazi Koşusu'nu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. 28.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-28T19:09+0300

2026-06-28T19:09+0300

2026-06-28T19:10+0300

gazi koşusu

mustafa kemal atatürk

ödül

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Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100'üncüsünü Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan, 2.29.49'luk derecesiyle birinci tamamladı. 2.29.96'lık derecesiyle Fedai Kahraman'ın sahip olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Rabovo isimli safkan ikinci sırada yer aldı. Murat Aktaş'ın sahibi olduğu, Ercan Çankaya'nın jokeyliğini yaptığı Ersele Beyi de 2.30.02'lik derecesiyle üçüncü oldu.Veliefendi Hipodromu'ndaki yarışı rekor bir sayıyla 67 bin 200 seyirci takip etti.126 milyon 870 bin liralık ikramiyeTürk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan Bay Nalçakan isimli safkan, sahibine 50 milyon lira kazandırdı.Koşuda ikinciye 20 milyon, üçüncüye 10 milyon, dördüncüye 5 milyon, beşinciye de 2 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek.Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık ikramiye kazanmış olacak.Halis Karataş, bu koşudaki 7. zaferine ulaştı. Karataş, son olarak Blaze To Win isimli safkan ile 2014 yılında Gazi Koşusu'nu kazanmıştı. Karataş, 12 senenin ardından Gazi Koşusu'nda 7. kez şampiyonluğa uzandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/dunya-kupasi-son-32-turu-takimlari-belli-oldu-mac-gunleri-ve-saatleri-1106823398.html

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gazi koşusu, mustafa kemal atatürk, ödül