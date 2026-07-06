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Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Akşam saatlerinde yoğun bakıma kaldırılan usta sanatçı Zihni Göktay 81 yaşında yaşamını yitirdi. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
zihni göktay
son dakika
hayatını kaybetti
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Şehir Tiyatroları'nın resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre Zihni Göktay hayatını kaybetti. Açıklamada "Türk tiyatrosunun ve İBB Şehir Tiyatroları'nın usta sanatçılarından Zihni Göktay'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" ifadeleri kullanıldı.
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zihni göktay, son dakika, hayatını kaybetti
zihni göktay, son dakika, hayatını kaybetti

Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti

02:14 06.07.2026 (güncellendi: 02:16 06.07.2026)
© TwitterZihni Göktay
Zihni Göktay - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© Twitter
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Akşam saatlerinde yoğun bakıma kaldırılan usta sanatçı Zihni Göktay 81 yaşında yaşamını yitirdi.
Şehir Tiyatroları'nın resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre Zihni Göktay hayatını kaybetti. Açıklamada "Türk tiyatrosunun ve İBB Şehir Tiyatroları'nın usta sanatçılarından Zihni Göktay'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" ifadeleri kullanıldı.
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