https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/usta-oyuncu-zihni-goktay-hayatini-kaybetti-1107024051.html

Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti

Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Akşam saatlerinde yoğun bakıma kaldırılan usta sanatçı Zihni Göktay 81 yaşında yaşamını yitirdi. 06.07.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

zihni göktay

son dakika

hayatını kaybetti

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Şehir Tiyatroları'nın resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre Zihni Göktay hayatını kaybetti. Açıklamada "Türk tiyatrosunun ve İBB Şehir Tiyatroları'nın usta sanatçılarından Zihni Göktay'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

türki̇ye

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zihni göktay, son dakika, hayatını kaybetti