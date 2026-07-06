https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/kusadasinda-ayni-plajda-dalgalara-kapilan-12-kisiden-3u-bogularak-hayatini-kaybetti-1107023820.html

Kuşadası'nda aynı plajda dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğularak hayatını kaybetti

Kuşadası'nda aynı plajda dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğularak hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dalgalara kapılan 12 kişi kıyıya çıkarılarak ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü. Ancak 3 kişi yapılan müdaheleye rağmen... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T01:02+0300

2026-07-06T01:02+0300

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türki̇ye

kuşadası

sahil güvenlik komutanlığı

dalga

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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Sevgi Plajı'nda dalgalara kapılanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.Sudakilerden bazıları çevredeki vatandaş ve ekiplerce kurtarıldı.Kıyıya çıkartılan 12 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü.Durumu ağır olanlardan Dursun Marmara (79), Mahmut Öz (67) ile İlkay Özcan (54) müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

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türki̇ye

kuşadası

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Sputnik Türkiye

kuşadası, sahil güvenlik komutanlığı, dalga