https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/kusadasinda-ayni-plajda-dalgalara-kapilan-12-kisiden-3u-bogularak-hayatini-kaybetti-1107023820.html
Kuşadası'nda aynı plajda dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğularak hayatını kaybetti
Kuşadası'nda aynı plajda dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğularak hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dalgalara kapılan 12 kişi kıyıya çıkarılarak ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü. Ancak 3 kişi yapılan müdaheleye rağmen... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T01:02+0300
2026-07-06T01:02+0300
2026-07-06T01:04+0300
türki̇ye
kuşadası
sahil güvenlik komutanlığı
dalga
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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Sevgi Plajı'nda dalgalara kapılanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.Sudakilerden bazıları çevredeki vatandaş ve ekiplerce kurtarıldı.Kıyıya çıkartılan 12 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü.Durumu ağır olanlardan Dursun Marmara (79), Mahmut Öz (67) ile İlkay Özcan (54) müdaheleye rağmen kurtarılamadı.
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türki̇ye
kuşadası
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kuşadası, sahil güvenlik komutanlığı, dalga
kuşadası, sahil güvenlik komutanlığı, dalga
Kuşadası'nda aynı plajda dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğularak hayatını kaybetti
01:02 06.07.2026 (güncellendi: 01:04 06.07.2026)
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dalgalara kapılan 12 kişi kıyıya çıkarılarak ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü. Ancak 3 kişi yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı..
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Sevgi Plajı'nda dalgalara kapılanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Sudakilerden bazıları çevredeki vatandaş ve ekiplerce kurtarıldı.
Kıyıya çıkartılan 12 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü.
Durumu ağır olanlardan Dursun Marmara (79), Mahmut Öz (67) ile İlkay Özcan (54) müdaheleye rağmen kurtarılamadı.