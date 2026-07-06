https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/ukrayna-ordusu-belgorod-bolgesinde-bir-yolcu-otobusune-saldirdi-2si-cocuk-6-kisi-yaralandi-1107043711.html

Ukrayna ordusu Belgorod Bölgesi’nde bir yolcu otobüsüne saldırdı: 2’si çocuk 6 kişi yaralandı

Ukrayna ordusu Belgorod Bölgesi’nde bir yolcu otobüsüne saldırdı: 2’si çocuk 6 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'nın Belgorod Bölgesi’nde bir yolcu otobüsüne düzenlediği İHA’lı saldırıda 2’si çocuk olmak üzere 6 kişinin yaralandığı... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T16:44+0300

2026-07-06T16:44+0300

2026-07-06T16:44+0300

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rusya

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Belgorod Valisi Vekili Aleksandr Şuvayev, Tavrovo köyü yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracının (İHA) yolcu otobüsüne düzenlediği saldırı sonucu ikisi çocuk olmak üzere 6 kişinin yaralandığını bildirdi.Şuvayev, Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırıyla ilgili ayrıntıları paylaştı:Şuvayev ayrıca saldırıda yaralanan bir kız çocuğun durumunun ağır olarak değerlendirildiğini, sağlık çalışanlarının gerekli tüm müdahaleleri yaptıklarını ifade etti.

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