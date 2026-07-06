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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/ukrayna-ordusu-belgorod-bolgesinde-bir-yolcu-otobusune-saldirdi-2si-cocuk-6-kisi-yaralandi-1107043711.html
Ukrayna ordusu Belgorod Bölgesi’nde bir yolcu otobüsüne saldırdı: 2’si çocuk 6 kişi yaralandı
Ukrayna ordusu Belgorod Bölgesi’nde bir yolcu otobüsüne saldırdı: 2’si çocuk 6 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'nın Belgorod Bölgesi’nde bir yolcu otobüsüne düzenlediği İHA’lı saldırıda 2’si çocuk olmak üzere 6 kişinin yaralandığı... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T16:44+0300
2026-07-06T16:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
belgorod
rusya
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Belgorod Valisi Vekili Aleksandr Şuvayev, Tavrovo köyü yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracının (İHA) yolcu otobüsüne düzenlediği saldırı sonucu ikisi çocuk olmak üzere 6 kişinin yaralandığını bildirdi.Şuvayev, Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırıyla ilgili ayrıntıları paylaştı:Şuvayev ayrıca saldırıda yaralanan bir kız çocuğun durumunun ağır olarak değerlendirildiğini, sağlık çalışanlarının gerekli tüm müdahaleleri yaptıklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/ukrayna-ordusu-konstantinovkadan-tahliye-edilen-sivilleri-fpv-dronlarla-vuruyor-1106805534.html
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belgorod, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, yaralı, yaralılar
belgorod, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, yaralı, yaralılar

Ukrayna ordusu Belgorod Bölgesi’nde bir yolcu otobüsüne saldırdı: 2’si çocuk 6 kişi yaralandı

16:44 06.07.2026
© Belgorod Bölgesi Acil Durumlar KarargahıUkrayna ordusu Belgorod Bölgesi'nde bir yolcu otobüsüne saldırdı
Ukrayna ordusu Belgorod Bölgesi'nde bir yolcu otobüsüne saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© Belgorod Bölgesi Acil Durumlar Karargahı
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'nın Belgorod Bölgesi’nde bir yolcu otobüsüne düzenlediği İHA’lı saldırıda 2’si çocuk olmak üzere 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Belgorod Valisi Vekili Aleksandr Şuvayev, Tavrovo köyü yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracının (İHA) yolcu otobüsüne düzenlediği saldırı sonucu ikisi çocuk olmak üzere 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
Şuvayev, Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırıyla ilgili ayrıntıları paylaştı:

Belgorod Bölgesi'nde Nikolskoye-Tavrovo karayolunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir İHA yolcu otobüsüne saldırdı. Aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Şuvayev ayrıca saldırıda yaralanan bir kız çocuğun durumunun ağır olarak değerlendirildiğini, sağlık çalışanlarının gerekli tüm müdahaleleri yaptıklarını ifade etti.
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