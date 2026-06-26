https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/ukrayna-ordusu-konstantinovkadan-tahliye-edilen-sivilleri-fpv-dronlarla-vuruyor-1106805534.html

‘Ukrayna ordusu, Konstantinovka’dan tahliye edilen sivilleri FPV dronlarla vuruyor’

‘Ukrayna ordusu, Konstantinovka’dan tahliye edilen sivilleri FPV dronlarla vuruyor’

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Konstantinovka'dan tahliye edilmeye çalışılan sivillerin Ukrayna ordusuna ait FPV tipi dronlarla hedef alındığını bildirdi. Bakanlık... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T18:13+0300

2026-06-26T18:13+0300

2026-06-26T18:13+0300

dünya

rusya savunma bakanlığı

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

konstantinovka

ukrayna silahlı kuvvetleri

fpv drone

ukrayna

kramatorsk

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Grubu 10. Tank Alayı komutan yardımcılarından 'Oper' kod adlı askerin sahadaki aktarımlarına yer verildi. Açıklamaya göre, Ukrayna ordusu Konstantinovka'dan güvenli bölgelere tahliye edilen sivillere dronlarla saldırı düzenliyor.Sivillerin kasten hedef alındığına dikkat çeken komutan, “Biz sivil halkı dışarı çıkarırken onlar (Ukrayna birlikleri) doğrudan FPV dronlarla vurmaya başlıyor. Tek amaçları sivilleri yok etmek” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunun bu saldırıları, mevzilerinin konumlarının siviller tarafından Rus birliklerine bildirmesini engellemek için düzenliyor olabileceğini belirten komutan, “Ancak onların nerede olduğunu biz zaten biliyoruz” ifadelerini kullandı.‘Kente giden tüm yollar kapatıldı’Bakanlık açıklamasında, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) sınırları içinde yer alan Konstantinovka'ya giden tüm yolların Ukrayna güçleri için tamamen kapatıldığı vurgulandı. Bölgedeki insansız hava aracı operatörlerinin yolları 24 saat kesintisiz gözetim altında tuttuğu ve düşman erişiminin engellendiği ifade edildi.Ayrıca, yaşanan şiddetli çatışmalar sonucunda Rus ordusunun son bir hafta içinde kentteki 763 binayı ele geçirdiği ve 560'tan fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiği kaydedildi.Slavyansk-Kramatorsk hattı için kritik basamakBüyük bir sanayi kenti olmasının yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için önemli bir ileri üs konumunda olan Konstantinovka'da çatışmalar 2025'in sonbahar aylarında başladı. Kentin Rus ordusu tarafından tam kontrol altına alınması, Kramatorsk ve Slavyansk yönündeki ileri harekatlar için stratejik bir sıçrama tahtası olarak görülüyor. Rusya Savunma Bakanlığı daha önceki açıklamalarında, Ukrayna ordusunun kısa süre içinde Konstantinovka, Drujkovka ve Kramatorsk'u kaybetmeye hazırlandığını; bunun ardından tüm Slavyansk-Kramatorsk yerleşim havzasının da elden çıkmasının beklendiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/ukraynanin-kritik-altyapisi-ve-stratejik-merkezleri-vuruldu-rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-1106798404.html

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

konstantinovka

ukrayna

kramatorsk

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rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), konstantinovka, ukrayna silahlı kuvvetleri, fpv drone, ukrayna, kramatorsk