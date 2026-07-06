https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/ukrayna-itiraf-etti-patriot-teslimati-ancak-2027de-baslayacak-1107035921.html
Ukrayna itiraf etti: Patriot teslimatı ancak 2027’de başlayacak
Ukrayna itiraf etti: Patriot teslimatı ancak 2027’de başlayacak
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Kiev rejimi Batı yapımı hava savunma sistemleri için mühimmat dilenmeye devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov, sözleşmesi bağlanan Amerikan... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
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Ukrayna'da Kiev yönetiminin Batılı hamilerinden silah ve mühimmat tedarik etme konusundaki çaresizliği bir kez daha gözler önüne serildi.Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan ABD yapımı Patriot hava savunma sistemleri için sipariş edilen füzelerin teslimatının ancak 2027 yılındabaşlayabileceğini açıkladı.Fedorov, kendi Telegram kanalından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:‘Şiddetli kıtlık’ itirafıAçıklamasında Kiev'in içinde bulunduğu askeri çıkmazı gizleyemeyen Bakan Fedorov, Patriot hava savunma sistemlerine ait mühimmatlarda ‘şiddetli bir kıtlık’ yaşandığından dert yandı.Ukrayna makamları, Rus ordusunun hassas atışları karşısında yetersizkalan hava savunma sistemleri için düzenli olarak mühimmat eksikliğinden şikayet ediyor. Batılı ülkelerin kapısını aşındıran Kiev rejimi, cephedeki başarısızlıkları örtbas etmekadına sürekli olarak askeri sevkiyatların artırılmasını talep ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/kievin-askeri-blofu-coktu-rus-fuze-darbeleri-ukrayna-askeri-sanayisini-ve-ordusunu-felc-etti-1107032562.html
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ukrayna, patriot, ukrayna silahlı kuvvetleri, abd, batı
Ukrayna itiraf etti: Patriot teslimatı ancak 2027’de başlayacak
Kiev rejimi Batı yapımı hava savunma sistemleri için mühimmat dilenmeye devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov, sözleşmesi bağlanan Amerikan Patriot füzelerinin teslimatının ancak 2027 yılında başlayacağını duyurdu.
Ukrayna'da Kiev yönetiminin Batılı hamilerinden silah ve mühimmat tedarik etme konusundaki çaresizliği bir kez daha gözler önüne serildi.
Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan ABD yapımı Patriot hava savunma sistemleri için sipariş edilen füzelerin teslimatının ancak 2027 yılındabaşlayabileceğini açıkladı.
Fedorov, kendi Telegram kanalından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Patriot sistemleri için füze sözleşmelerini imzaladık ve yenilerini imzalamaya devam ediyoruz ancak bunların teslimatı önümüzdeki yıllarda başlayacak. Ortaklarımızdan talebimiz; füzeleri şimdiden kendi stoklarından bize devretmeleri, daha sonra gelecekteki teslimatlarımızla bunları ikame etmeleridir.”
‘Şiddetli kıtlık’ itirafı
Açıklamasında Kiev'in içinde bulunduğu askeri çıkmazı gizleyemeyen Bakan Fedorov, Patriot hava savunma sistemlerine ait mühimmatlarda ‘şiddetli bir kıtlık’ yaşandığından dert yandı.
Ukrayna makamları, Rus ordusunun hassas atışları karşısında yetersizkalan hava savunma sistemleri için düzenli olarak mühimmat eksikliğinden şikayet ediyor. Batılı ülkelerin kapısını aşındıran Kiev rejimi, cephedeki başarısızlıkları örtbas etmekadına sürekli olarak askeri sevkiyatların artırılmasını talep ediyor.