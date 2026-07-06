Kiev'in askeri blöfü çöktü: Rus füze darbeleri Ukrayna askeri sanayisini ve ordusunu felç etti
© Fotoğraf : Sosyal medyaKiev'de yangınlar
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Kiev rejiminin terör saldırılarına yanıt olarak Ukrayna’daki askeri sanayi tesislere düzenlenen misilleme darbelerini değerlendiren Knutov, Rus ordusunun Ukrayna’nın savaş yeteneğini ve NATO zirvesi öncesi planladığı propaganda oyununu yerle bir ettiğini belirtti.
Askeri uzman ve Hava Savunma Kuvvetleri Tarihçisi Yuri Knutov, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’ya yönelik gerçekleştirdiği gece operasyonunu Sputnik’e değerlendirdi.
Knutov, operasyonun Ukrayna’nın kendi topraklarında İHA ve radar ekipmanı üretme kapasitesine indirilmiş ağır bir darbe olduğunu vurguladı. Knutov, operasyonun sahaya yansımalarını şu sözlerle aktardı:
"Bugün itibarıyla Ukrayna'da hem uzun hem de orta menzilli, hem keşif hem de saldırı amaçlı insansız hava araçlarının üretimiyle bağlantılı çok sayıda tesis imha edildi. Ayrıca radar teknolojileri, optik-elektronik istasyonlar, zırhlı araçlar ve uçaksavar füze sistemlerinin bakım ve onarımını yapan işletmeler de devre dışı bırakıldı. Tüm bunlar Ukrayna ordusunun yeteneklerini ciddi şekilde sınırlıyor ve cephede oldukça somut sorunlar yaratıyor."
Bu yıkımın etkilerinin yaklaşık bir hafta içinde cephede çok daha sert hissedileceğini belirten Knutov, Ukrayna ordusunun ya elindeki stokları maksimum düzeyde kısıtlamak zorunda kalacağını ya da mevcut stokları hızla tüketip ardından bunları ikmal edemez hale geleceğini ifade etti.
‘Polonya Kiev'e tarihi geçmiş Patriot füzeleri göndermişti’
Kiev hava savunmasının Rus füzelerini engellemeye çalışırken düştüğü aciziyete de değinen Knutov, Kiev semalarında kendi kendini imha etmeyerek sivil yerleşim alanlarına düşen Amerikan yapımı Patriot füzelerine dikkat çekti. Knutov, olayın arkasındaki skandalı şu sözlerle ifşa etti:
“Ukrayna'nın şu anda kullandığı Patriot füzelerinin son kullanma tarihleri geçmiş durumda. Aralarındaki kötü ilişkilere rağmen Polonya'nın, Ukrayna'ya normal şartlarda kullanılmaması gereken ya da ancak büyük bir onarımdan sonra feda edilebilecek, miadı dolmuş Patriot füzeleri tedarik ettiğine dair sızıntılar vardı. Kiev rejimi bu füzeleri alıp doğrudan kullandı. Doğal olarak, hedefi ıskalayan bu füzeler, güvenli bir şekilde yüksek irtifada kendi kendini imha etmek yerine doğrudan yere çakılıyor, patlıyor ve kendi sivil vatandaşlarına zarar veriyor.”
İskender füzeleri karşısında çaresizlik
Ukrayna tarafının, Rusya tarafından fırlatılan 23 adet İskender füzesinin hiçbirini düşüremediğini itiraf etmesini de yorumlayan askeri uzman, bu durumun iki temel nedeni olduğunu belirtti:
Kiev rejiminin de bizzat kabul ettiği üzere, Ukrayna'nın elinde Patriot PAC-3 füzelerinin ciddi şekilde tükenmiş olması.
Rus ordusunun füzelerin uçuş yörüngelerini yeniden değiştirerek onları Amerikan Patriot sistemleri için tamamen "ulaşılamaz ve yenilmez"hale getirmesi.
NATO zirvesi öncesi blöf çöktü
Knutov, bu stratejik askeri başarıların zamanlamasının Kiev için tam bir yıkım olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
“Bu darbeler, Zelenskiy’nin gövde gösterisi yapmaya hazırlandığı NATO zirvesinin hemen öncesinde gerçekleşti. Zelenskiy zirvede Ukrayna'nın güya karşı taarruz yürüttüğünü, karada ve havada zaferler kazandığını, Rusya topraklarını Ural’a kadar vurduğunu iddia ederek kendisini muzaffer ilan etmek ve NATO'dan ek mali ve askeri yardım koparmak istiyordu. Ancak bunun yerine iki büyük şok yaşadı: Birincisi Konstantinovka'nın Rus birlikleri tarafından özgürleştirilmesi, ikincisi ise bugünkü ağır füze darbeleri oldu.”
Rus askeri gücünün son operasyonla insansız deniz araçları fabrikasını, yakıt üslerini ve elektronik harp sistemlerini de yok ettiğini hatırlatan Knutov, "Tüm bunlar gösteriyor ki Zelenskiy’nin açıklamaları tamamen bir blöften ibaret. Olaylara objektif bakıldığında, Zelenskiy'nin Batılı sponsorlarını açıkça dolandırdığı ve kandırdığı net bir şekilde görülecektir" dedi.