https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/kievin-askeri-blofu-coktu-rus-fuze-darbeleri-ukrayna-askeri-sanayisini-ve-ordusunu-felc-etti-1107032562.html

Kiev'in askeri blöfü çöktü: Rus füze darbeleri Ukrayna askeri sanayisini ve ordusunu felç etti

Kiev'in askeri blöfü çöktü: Rus füze darbeleri Ukrayna askeri sanayisini ve ordusunu felç etti

Sputnik Türkiye

Kiev rejiminin terör saldırılarına yanıt olarak Ukrayna’daki askeri sanayi tesislere düzenlenen misilleme darbelerini değerlendiren Knutov, Rus ordusunun... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T13:05+0300

2026-07-06T13:05+0300

2026-07-06T13:03+0300

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Askeri uzman ve Hava Savunma Kuvvetleri Tarihçisi Yuri Knutov, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’ya yönelik gerçekleştirdiği gece operasyonunu Sputnik’e değerlendirdi.Knutov, operasyonun Ukrayna’nın kendi topraklarında İHA ve radar ekipmanı üretme kapasitesine indirilmiş ağır bir darbe olduğunu vurguladı. Knutov, operasyonun sahaya yansımalarını şu sözlerle aktardı:Bu yıkımın etkilerinin yaklaşık bir hafta içinde cephede çok daha sert hissedileceğini belirten Knutov, Ukrayna ordusunun ya elindeki stokları maksimum düzeyde kısıtlamak zorunda kalacağını ya da mevcut stokları hızla tüketip ardından bunları ikmal edemez hale geleceğini ifade etti.‘Polonya Kiev'e tarihi geçmiş Patriot füzeleri göndermişti’Kiev hava savunmasının Rus füzelerini engellemeye çalışırken düştüğü aciziyete de değinen Knutov, Kiev semalarında kendi kendini imha etmeyerek sivil yerleşim alanlarına düşen Amerikan yapımı Patriot füzelerine dikkat çekti. Knutov, olayın arkasındaki skandalı şu sözlerle ifşa etti:İskender füzeleri karşısında çaresizlikUkrayna tarafının, Rusya tarafından fırlatılan 23 adet İskender füzesinin hiçbirini düşüremediğini itiraf etmesini de yorumlayan askeri uzman, bu durumun iki temel nedeni olduğunu belirtti:NATO zirvesi öncesi blöf çöktüKnutov, bu stratejik askeri başarıların zamanlamasının Kiev için tam bir yıkım olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:Rus askeri gücünün son operasyonla insansız deniz araçları fabrikasını, yakıt üslerini ve elektronik harp sistemlerini de yok ettiğini hatırlatan Knutov, "Tüm bunlar gösteriyor ki Zelenskiy’nin açıklamaları tamamen bir blöften ibaret. Olaylara objektif bakıldığında, Zelenskiy'nin Batılı sponsorlarını açıkça dolandırdığı ve kandırdığı net bir şekilde görülecektir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/dhc-lideri-pusilin-ukrayna-militanlar-konstantinovkayi-kale-haline-getirmisti-1107030310.html

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