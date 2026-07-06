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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/tursabdan-seyahat-acentelerinin-sgk-prim-destegi-kapsamina-alinmasi-talebi-1107031486.html
TÜRSAB'dan 'seyahat acentelerinin SGK prim desteği kapsamına alınması' talebi
TÜRSAB'dan 'seyahat acentelerinin SGK prim desteği kapsamına alınması' talebi
Sputnik Türkiye
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, TBMM'ye sunulan turizm sektörüne yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim desteği yasa... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T12:07+0300
2026-07-06T12:07+0300
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firuz bağlıkaya
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)
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TÜRSAB'dan 'seyahat acentelerinin SGK prim desteği kapsamına alınması' talebi.TÜRSAB'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Firuz Bağlıkaya, söz konusu düzenlemenin sektör açısından önemli bir adım olduğunu aktardı.Destek kapsamına seyahat acentelerinin de mutlaka dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:Bağlıkaya, sosyal güvenlik prim desteğinin seyahat acentelerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini aktardı.Firuz Bağlıkaya, "Seyahat acentesi yoksa turizm de yoktur. Turizm ekonomisinin sürdürülebilirliğini sağlayan yegane unsur olarak seyahat acenteleri bu desteği sonuna kadar hak ediyor. Seyahat acentelerini desteklemezseniz otelleri dolduramaz, verimliliği artıramazsınız. Personel desteği lüks değil, acentelerin ayakta kalması için zorunluluktur. Meclis'teki yasa görüşmeleri sırasında seyahat acentelerinin de destek kapsamına alınmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/kultur-ve-turizm-bakanligi-duyurdu-tarihi-sirkeci-gari-yasayan-kultur-adasina-donusecek-1106684914.html
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firuz bağlıkaya, sosyal güvenlik kurumu (sgk), türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)
firuz bağlıkaya, sosyal güvenlik kurumu (sgk), türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)

TÜRSAB'dan 'seyahat acentelerinin SGK prim desteği kapsamına alınması' talebi

12:07 06.07.2026
© DHABodrum, otel, tatil
Bodrum, otel, tatil - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© DHA
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, TBMM'ye sunulan turizm sektörüne yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim desteği yasa teklifi kapsamına seyahat acentelerinin de alınması gerektiğini belirtti.
TÜRSAB'dan 'seyahat acentelerinin SGK prim desteği kapsamına alınması' talebi.
TÜRSAB'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Firuz Bağlıkaya, söz konusu düzenlemenin sektör açısından önemli bir adım olduğunu aktardı.
Destek kapsamına seyahat acentelerinin de mutlaka dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:
"Ülkemizin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini dünyanın dört bir yanında gece gündüz demeden pazarlayan, turisti ikna edip getiren, sağlıktan gastronomiye kadar her alanda turizm ürününü satan ve bu devasa operasyonu organize eden seyahat acenteleridir. Otellerin dolması da uçakların karlı bir şekilde uçması da destinasyonların canlanması da tamamen seyahat acentelerinin sırtındadır. Günümüz turizminde temel sorun otel kapasitesi değil, daralan taleptir. Talebi canlandıracak tek güç olan pazarlama ağını yani seyahat acentelerini destek dışı bırakmak turizmin dinamikleri ile örtüşmüyor. Seyahat acenteleri desteklenirse oteller dolacak ve verimlilik artacaktır. Personel desteği onların ayakta kalmasını ve sektörün hareketlenmesini sağlayacaktır."
Bağlıkaya, sosyal güvenlik prim desteğinin seyahat acentelerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini aktardı.
Firuz Bağlıkaya, "Seyahat acentesi yoksa turizm de yoktur. Turizm ekonomisinin sürdürülebilirliğini sağlayan yegane unsur olarak seyahat acenteleri bu desteği sonuna kadar hak ediyor. Seyahat acentelerini desteklemezseniz otelleri dolduramaz, verimliliği artıramazsınız. Personel desteği lüks değil, acentelerin ayakta kalması için zorunluluktur. Meclis'teki yasa görüşmeleri sırasında seyahat acentelerinin de destek kapsamına alınmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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