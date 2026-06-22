https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/kultur-ve-turizm-bakanligi-duyurdu-tarihi-sirkeci-gari-yasayan-kultur-adasina-donusecek-1106684914.html

Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu: Tarihi Sirkeci Garı yaşayan kültür adasına dönüşecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu: Tarihi Sirkeci Garı yaşayan kültür adasına dönüşecek

Sputnik Türkiye

Tarihi Sirkeci Garı'ndake restorasyon ve dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi garın hem ulaşım hem kültür yaşam merkezi... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T10:37+0300

2026-06-22T10:37+0300

2026-06-22T10:38+0300

yaşam

sirkeci

sirkeci tren garı

kültür ve turizm bakanlığı

mehmet nuri ersoy

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İstanbul'un simge yapılarından biri olan Sirkeci Garı özgün mimarisine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldı. Şehir hafızasının en önemli yapılarından biri olan Sirkeci Garı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sirkeci'nin ulaşım aksı özelliğinin korunacağını ve aynı zamanda kültür ve yaşam merkezi olarak yeniden şekillendirildiğini duyurdu. Tarihi garda, kütüphane, konser, sergi ve tiyatro alanları oluşturulacak, yıkılan Emirler Mescidi yeniden inşa edilecek. Hem ulaşım hem kültür yaşam merkezi olacakSirkeci'de ulaşım aksı özelliğinin korunacağını belirten Ersoy, tarihi gar sahasının aynı zamanda kültür ve yaşam merkezi olarak yeniden şekillendirildiğini kaydetti. Bakan Ersoy, bölgede açık etkinlik alanlarının da oluşturulacağı bilgisini paylaşarak, vatandaşların gün boyu vakit geçirebileceği yaşam alanlarının, ulaşım işlevi korunarak hayata geçirileceğini ifade etti.Kütüphane, sergi ve tiyatro alanları da projeye dahil edildiMehmet Nuri Ersoy, büyük işletme binasında her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphane oluşturulacağını, ambar binalarında yer alacak sergi ve tiyatro alanlarının da projeye dahil edildiği vurguladı.Sirkeci'deki tarihi yapının özgün mimari karakterinin yeniden görünür hale getirilmesi amacıyla kapsamlı restorasyon uygulamaları sürerken alandaki diğer tarihi yapılar da yeniden işlevlendirilerek, kültür ve sanat odaklı kullanıma hazırlanıyor.Yıkılan Emirler Mescidi yeniden inşa edilecekProje kapsamında gar yapısında geçmiş dönemlerde yapılan niteliksiz müdahaleler kaldırılacak. Konser ve etkinlik alanları, seyir terasları, çocuk oyun alanları ve sosyal kullanım alanları oluşturulacak. Tarihi yarımada siluetine zarar veren niteliksiz ekler de kaldırılarak alan yeniden düzenlenecek. Ayrıca geçmiş yıllarda yıkılan Emirler Mescidi de yeniden inşa edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/haydarpasa-gari-gun-yuzune-cikti-1106509204.html

sirkeci

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sirkeci, sirkeci tren garı, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy