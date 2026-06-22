Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/kultur-ve-turizm-bakanligi-duyurdu-tarihi-sirkeci-gari-yasayan-kultur-adasina-donusecek-1106684914.html
Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu: Tarihi Sirkeci Garı yaşayan kültür adasına dönüşecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu: Tarihi Sirkeci Garı yaşayan kültür adasına dönüşecek
Sputnik Türkiye
Tarihi Sirkeci Garı'ndake restorasyon ve dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi garın hem ulaşım hem kültür yaşam merkezi... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T10:37+0300
2026-06-22T10:38+0300
yaşam
sirkeci
sirkeci tren garı
kültür ve turizm bakanlığı
mehmet nuri ersoy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099591553_0:70:1352:831_1920x0_80_0_0_a37177fdad8e1b04945269e0b3d28d09.jpg
İstanbul'un simge yapılarından biri olan Sirkeci Garı özgün mimarisine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldı. Şehir hafızasının en önemli yapılarından biri olan Sirkeci Garı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sirkeci'nin ulaşım aksı özelliğinin korunacağını ve aynı zamanda kültür ve yaşam merkezi olarak yeniden şekillendirildiğini duyurdu. Tarihi garda, kütüphane, konser, sergi ve tiyatro alanları oluşturulacak, yıkılan Emirler Mescidi yeniden inşa edilecek. Hem ulaşım hem kültür yaşam merkezi olacakSirkeci'de ulaşım aksı özelliğinin korunacağını belirten Ersoy, tarihi gar sahasının aynı zamanda kültür ve yaşam merkezi olarak yeniden şekillendirildiğini kaydetti. Bakan Ersoy, bölgede açık etkinlik alanlarının da oluşturulacağı bilgisini paylaşarak, vatandaşların gün boyu vakit geçirebileceği yaşam alanlarının, ulaşım işlevi korunarak hayata geçirileceğini ifade etti.Kütüphane, sergi ve tiyatro alanları da projeye dahil edildiMehmet Nuri Ersoy, büyük işletme binasında her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphane oluşturulacağını, ambar binalarında yer alacak sergi ve tiyatro alanlarının da projeye dahil edildiği vurguladı.Sirkeci'deki tarihi yapının özgün mimari karakterinin yeniden görünür hale getirilmesi amacıyla kapsamlı restorasyon uygulamaları sürerken alandaki diğer tarihi yapılar da yeniden işlevlendirilerek, kültür ve sanat odaklı kullanıma hazırlanıyor.Yıkılan Emirler Mescidi yeniden inşa edilecekProje kapsamında gar yapısında geçmiş dönemlerde yapılan niteliksiz müdahaleler kaldırılacak. Konser ve etkinlik alanları, seyir terasları, çocuk oyun alanları ve sosyal kullanım alanları oluşturulacak. Tarihi yarımada siluetine zarar veren niteliksiz ekler de kaldırılarak alan yeniden düzenlenecek. Ayrıca geçmiş yıllarda yıkılan Emirler Mescidi de yeniden inşa edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/haydarpasa-gari-gun-yuzune-cikti-1106509204.html
sirkeci
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099591553_76:0:1277:901_1920x0_80_0_0_64f71e02289647c712e32dcf3531ea63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sirkeci, sirkeci tren garı, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy
sirkeci, sirkeci tren garı, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy

Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu: Tarihi Sirkeci Garı yaşayan kültür adasına dönüşecek

10:37 22.06.2026 (güncellendi: 10:38 22.06.2026)
© Kültür ve Turizm BakanlığıSirkeci Tren Garı
Sirkeci Tren Garı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© Kültür ve Turizm Bakanlığı
Abone ol
Tarihi Sirkeci Garı'ndake restorasyon ve dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi garın hem ulaşım hem kültür yaşam merkezi olacağını açıkladı.
İstanbul'un simge yapılarından biri olan Sirkeci Garı özgün mimarisine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldı. Şehir hafızasının en önemli yapılarından biri olan Sirkeci Garı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sirkeci'nin ulaşım aksı özelliğinin korunacağını ve aynı zamanda kültür ve yaşam merkezi olarak yeniden şekillendirildiğini duyurdu. Tarihi garda, kütüphane, konser, sergi ve tiyatro alanları oluşturulacak, yıkılan Emirler Mescidi yeniden inşa edilecek.
© Kültür ve Turizm BakanlığıKültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
Kültür ve Turizm Bakanlığı
© Kültür ve Turizm Bakanlığı

Hem ulaşım hem kültür yaşam merkezi olacak

Sirkeci'de ulaşım aksı özelliğinin korunacağını belirten Ersoy, tarihi gar sahasının aynı zamanda kültür ve yaşam merkezi olarak yeniden şekillendirildiğini kaydetti. Bakan Ersoy, bölgede açık etkinlik alanlarının da oluşturulacağı bilgisini paylaşarak, vatandaşların gün boyu vakit geçirebileceği yaşam alanlarının, ulaşım işlevi korunarak hayata geçirileceğini ifade etti.

Kütüphane, sergi ve tiyatro alanları da projeye dahil edildi

Mehmet Nuri Ersoy, büyük işletme binasında her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphane oluşturulacağını, ambar binalarında yer alacak sergi ve tiyatro alanlarının da projeye dahil edildiği vurguladı.
Sirkeci'deki tarihi yapının özgün mimari karakterinin yeniden görünür hale getirilmesi amacıyla kapsamlı restorasyon uygulamaları sürerken alandaki diğer tarihi yapılar da yeniden işlevlendirilerek, kültür ve sanat odaklı kullanıma hazırlanıyor.
© Kültür ve Turizm BakanlığıKültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
Kültür ve Turizm Bakanlığı
© Kültür ve Turizm Bakanlığı

Yıkılan Emirler Mescidi yeniden inşa edilecek

Proje kapsamında gar yapısında geçmiş dönemlerde yapılan niteliksiz müdahaleler kaldırılacak. Konser ve etkinlik alanları, seyir terasları, çocuk oyun alanları ve sosyal kullanım alanları oluşturulacak. Tarihi yarımada siluetine zarar veren niteliksiz ekler de kaldırılarak alan yeniden düzenlenecek. Ayrıca geçmiş yıllarda yıkılan Emirler Mescidi de yeniden inşa edilecek.
Haydarpaşa - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
YAŞAM
Haydarpaşa Garı gün yüzüne çıktı
15 Haziran , 11:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала