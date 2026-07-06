Kremlin'den Putin-Trump görüşmesine dair açıklama: İyi bir fırsattı
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Putin ve Trump'ın Cumartesi akşam yaptıkları telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova'nın bunu pozisyonunu aktarmak için iyi bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin, Moskova'nın Ukrayna'daki çatışmalara yönelik bakış açısını en üst düzeyde aktarmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.
Peskov, "En azından bu, ifade yerindeyse, pozisyonumuzu doğrudan birinci ağızdan ABD Başkanı'na en üst düzeyde aktarmak için iyi bir fırsattı. Biliyorsunuz, Başkan Trump'ın, ABD Başkanı'nın oldukça tutarlı bir duruşu var ve onun bir fırıldak gibi görüşlerini değiştirdiğine dair tüm bu uydurmalar elbette gerçeği yansıtmıyor. O tutarlı, olayları kavrayışından emin, ancak en önemlisi, Putin'den kendisine aktarılan bilgileri dinlemeye açık" dedi.
Peskov, yapılan görüşmede Kiev ve Avrupa'nın 'çatışmayı tırmandırma' stratejisine karşı Rusya'nın tutumunun net bir şekilde ifade edildiğini vurguladı.
Trump'ın Putin tarafından iletilen bilgileri dinlemeye açık olduğunu dile getiren Peskov, ABD Başkanı'nın Ukrayna'da yaşanan gelişmelere dair 'tutarlı' bir duruş sergilediğini kaydetti.
Yeni inceleme süreci
Ukrayna'daki çatışmaların boyutuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Peskov, Rusya Savunma Bakanlığı ve ilgili istihbarat birimlerinin, çatışmaları körükleyen dış aktörlerin fiili olarak savaşa ne derecede dahil olduklarını kapsamlı bir şekilde analiz edeceğini duyurdu.
Peskov, "En azından bu, ifade yerindeyse, pozisyonumuzu doğrudan birinci ağızdan ABD Başkanı'na en üst düzeyde aktarmak için iyi bir fırsattı. Biliyorsunuz, Başkan Trump'ın, ABD Başkanı'nın oldukça tutarlı bir duruşu var ve onun bir fırıldak gibi görüşlerini değiştirdiğine dair tüm bu uydurmalar elbette gerçeği yansıtmıyor. O tutarlı, olayları kavrayışından emin, ancak en önemlisi, Putin'den kendisine aktarılan bilgileri dinlemeye açık" dedi.
Peskov, yapılan görüşmede Kiev ve Avrupa'nın 'çatışmayı tırmandırma' stratejisine karşı Rusya'nın tutumunun net bir şekilde ifade edildiğini vurguladı.
Trump'ın Putin tarafından iletilen bilgileri dinlemeye açık olduğunu dile getiren Peskov, ABD Başkanı'nın Ukrayna'da yaşanan gelişmelere dair 'tutarlı' bir duruş sergilediğini kaydetti.
Yeni inceleme süreci
Ukrayna'daki çatışmaların boyutuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Peskov, Rusya Savunma Bakanlığı ve ilgili istihbarat birimlerinin, çatışmaları körükleyen dış aktörlerin fiili olarak savaşa ne derecede dahil olduklarını kapsamlı bir şekilde analiz edeceğini duyurdu.