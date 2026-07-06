https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/kremlinden-putin-trump-gorusmesine-dair-aciklama-iyi-bir-firsatti-1107038483.html

Kremlin'den Putin-Trump görüşmesine dair açıklama: İyi bir fırsattı

Kremlin'den Putin-Trump görüşmesine dair açıklama: İyi bir fırsattı

Sputnik Türkiye

Putin ve Trump'ın Cumartesi akşam yaptıkları telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova'nın bunu pozisyonunu aktarmak için... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T14:12+0300

2026-07-06T14:12+0300

2026-07-06T14:12+0300

ukrayna kri̇zi̇

donald trump

ukrayna

abd

rusya savunma bakanlığı

vladimir putin

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098634722_0:0:2729:1535_1920x0_80_0_0_d521dd8f4411b23e5e07da849e0a114f.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin, Moskova'nın Ukrayna'daki çatışmalara yönelik bakış açısını en üst düzeyde aktarmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.Peskov, "En azından bu, ifade yerindeyse, pozisyonumuzu doğrudan birinci ağızdan ABD Başkanı'na en üst düzeyde aktarmak için iyi bir fırsattı. Biliyorsunuz, Başkan Trump'ın, ABD Başkanı'nın oldukça tutarlı bir duruşu var ve onun bir fırıldak gibi görüşlerini değiştirdiğine dair tüm bu uydurmalar elbette gerçeği yansıtmıyor. O tutarlı, olayları kavrayışından emin, ancak en önemlisi, Putin'den kendisine aktarılan bilgileri dinlemeye açık" dedi.Peskov, yapılan görüşmede Kiev ve Avrupa'nın 'çatışmayı tırmandırma' stratejisine karşı Rusya'nın tutumunun net bir şekilde ifade edildiğini vurguladı. Trump'ın Putin tarafından iletilen bilgileri dinlemeye açık olduğunu dile getiren Peskov, ABD Başkanı'nın Ukrayna'da yaşanan gelişmelere dair 'tutarlı' bir duruş sergilediğini kaydetti.Yeni inceleme süreciUkrayna'daki çatışmaların boyutuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Peskov, Rusya Savunma Bakanlığı ve ilgili istihbarat birimlerinin, çatışmaları körükleyen dış aktörlerin fiili olarak savaşa ne derecede dahil olduklarını kapsamlı bir şekilde analiz edeceğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rus-dis-istihbarat-servisi-tarihi-sivastopol-savunma-muzesine-duzenlenen-saldirinin-arkasinda-1107032768.html

ukrayna

abd

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, ukrayna, abd, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin, rusya