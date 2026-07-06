https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/temizlik-iscisi-buldugu-altin-dolu-cantayi-polise-teslim-etti-yapmam-gerekeni-yaptim-1107025387.html

Temizlik işçisi bulduğu altın dolu çantayı polise teslim etti: 'Yapmam gerekeni yaptım'

Temizlik işçisi bulduğu altın dolu çantayı polise teslim etti: 'Yapmam gerekeni yaptım'

Sputnik Türkiye

Düzce'de temizlik işçisi, yol kenarında bulduğu altın dolu çantayı polise teslim etti. Çantada 400 gram külçe altın, 17 gram altın, 14 çeyrek altın, 7 bilezik... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

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Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personel Fatih Cesur, Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi Prusiad 1. Etap Evleri bölgesinde temizlik yaparken yol kenarında sahipsiz bir çanta buldu.Çantayı kontrol ettiğinde içinde yüklü miktarda altın, banka kartları ve para olduğunu fark eden Cesur, durumu amirlerine bildirdikten sonra polis karakoluna gitti.Cesur'un polis ekiplerine teslim ettiği çantada yapılan incelemede, 400 gram külçe altın, 17 gram altın, 14 çeyrek altın, 7 bilezik, 2 Osmanlı turası, 998 lira ve 3 bankamatik kartı olduğu tespit edildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Cesur, "Rutin temizlik çalışmasını gerçekleştiriyordum. Yol kenarındaki çanta dikkatimi çekti. İçine baktım ve altın olduğunu gördüm. Durumu hemen vardiya amirime ilettim. O da polis ekiplerini aradı. Vatandaşlık görevi olarak, Allah rızası için yaptım. Bulmasaydık bir başkası kötü niyetle kullanabilirdi ya da çöpe atabilirdi. Yapmamız gerekeni yaptık." ifadelerini kullandı.Polis ekipleri, altın dolu çantanın sahibini bulmak için çalışma başlatırken, temizlik görevlisine duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

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