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10 ilde sahte altın operasyonu: 22 kişi tutuklandı
10 ilde sahte altın operasyonu: 22 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve piyasaya sürülmesine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan 69 şüpheliden 22'si... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'parada sahtecilik', 'paraya eşit sayılan değerde sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.150 ekip ve 490 personelin katıldığı operasyonda 69 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda ata, tam, yarım, çeyrek, gram, yarım gram, reşat, gremse ve figürlü olmak üzere toplam 10 bin 749 sahte altın ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 123 mühür, 5 kilogram sahte altın, 112 tarihi eser, 10 tabanca, 9 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 3 bin 338 fişek ve 26 sentetik hap bulundu.Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 51 kişiden 22'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 23'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 6 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/bakan-gurlek-duyurdu-10-ilde-sahte-altin-operasyonu-1106870742.html
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kahramanmaraş, cumhuriyet başsavcılığı, sahte altın, gram altın, gram fiyatı, altın, ons altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın
kahramanmaraş, cumhuriyet başsavcılığı, sahte altın, gram altın, gram fiyatı, altın, ons altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın

10 ilde sahte altın operasyonu: 22 kişi tutuklandı

20:44 03.07.2026
© FotoğrafSahte altın operasyonu
Sahte altın operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© Fotoğraf
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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve piyasaya sürülmesine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan 69 şüpheliden 22'si tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'parada sahtecilik', 'paraya eşit sayılan değerde sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
150 ekip ve 490 personelin katıldığı operasyonda 69 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda ata, tam, yarım, çeyrek, gram, yarım gram, reşat, gremse ve figürlü olmak üzere toplam 10 bin 749 sahte altın ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 123 mühür, 5 kilogram sahte altın, 112 tarihi eser, 10 tabanca, 9 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 3 bin 338 fişek ve 26 sentetik hap bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 51 kişiden 22'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 23'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 6 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Sahte altın operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
TÜRKİYE
Bakan Gürlek duyurdu: 10 ilde sahte altın operasyonu
30 Haziran , 09:08
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