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Neymar, milli takıma gözyaşlarıyla veda etti
Neymar, milli takıma gözyaşlarıyla veda etti
Sputnik Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, milli takımından emekli olduğunu duyurdu. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T11:29+0300
2026-07-06T11:29+0300
spor
neymar
dünya kupası
veda
dünya kupası
fifa
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, milli takımından emekli olduğunu duyurdu.New York New Jersey Stadı'nda maç sonrasında milli takım kariyeriyle ilgili Brezilya basınından Globo'ya konuşan Neymar, "Denedim ama sona erdi. Burada noktayı koydum." ifadelerini kullandı.34 yaşındaki forvet, milli takım kariyerini 130 maçta attığı 80 golle "Sambacılar"ın en çok gol atan oyuncusu olarak noktaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/messi-dunya-kupasi-tarihinin-en-golcu-oyuncusu-oldu-1106704277.html
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neymar, dünya kupası, veda, dünya kupası, fifa
neymar, dünya kupası, veda, dünya kupası, fifa

Neymar, milli takıma gözyaşlarıyla veda etti

11:29 06.07.2026
© Hakan AkgünNeymar
Neymar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© Hakan Akgün
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, milli takımından emekli olduğunu duyurdu.
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, milli takımından emekli olduğunu duyurdu.
New York New Jersey Stadı'nda maç sonrasında milli takım kariyeriyle ilgili Brezilya basınından Globo'ya konuşan Neymar, "Denedim ama sona erdi. Burada noktayı koydum." ifadelerini kullandı.
34 yaşındaki forvet, milli takım kariyerini 130 maçta attığı 80 golle "Sambacılar"ın en çok gol atan oyuncusu olarak noktaladı.
Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
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Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu
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