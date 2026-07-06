https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/neymar-milli-takima-gozyaslariyla-veda-etti-1107030687.html

Neymar, milli takıma gözyaşlarıyla veda etti

Neymar, milli takıma gözyaşlarıyla veda etti

Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, milli takımından emekli olduğunu duyurdu. 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T11:29+0300

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2026-07-06T11:29+0300

spor

neymar

dünya kupası

veda

dünya kupası

fifa

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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, milli takımından emekli olduğunu duyurdu.New York New Jersey Stadı'nda maç sonrasında milli takım kariyeriyle ilgili Brezilya basınından Globo'ya konuşan Neymar, "Denedim ama sona erdi. Burada noktayı koydum." ifadelerini kullandı.34 yaşındaki forvet, milli takım kariyerini 130 maçta attığı 80 golle "Sambacılar"ın en çok gol atan oyuncusu olarak noktaladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/messi-dunya-kupasi-tarihinin-en-golcu-oyuncusu-oldu-1106704277.html

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neymar, dünya kupası, veda, dünya kupası, fifa