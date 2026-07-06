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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/sri-lankadaki-cezaevinde-isyan-25-kisi-hayatini-kaybetti-1107040106.html
Sri Lanka'daki cezaevinde isyan: 25 kişi hayatını kaybetti
Sri Lanka'daki cezaevinde isyan: 25 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Sri Lanka'daki Negombo Cezaevi'nde çıkan isyan kanlı bitti. Yetkililer, olaylarda 25 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığını... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T15:13+0300
2026-07-06T15:22+0300
dünya
sri lanka
cezaevi
isyan
can kaybı
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Ulusal basındaki haberlere göre, Negombo Cezaevi'nde patlak veren isyanda dün 2 mahkum yaşamını yitirdi.Yetkililer, bugün sabah saatlerinde yeniden şiddetlenen olaylarda 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.Yaşamını yitirenlerden 5'inin gardiyan, 20'sinin mahkum olduğunu duyuran yetkililer, isyanda yaklaşık 100 kişinin yaralandığını belirtti.Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede ilave polis ekipleri görevlendirildi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Rakip gruplar suçlanıyorÖn soruşturmaya göre, şiddet olayları cezaevi içinde uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklediği iddia edilen bir mahkum grubu ile bu faaliyetlere karşı çıkan başka bir grup arasındaki çatışmalardan kaynaklandı.Yetkililer, durumu kontrol altına almak amacıyla Polis Özel Görev Gücü ile çevik kuvvet ekiplerini bölgeye sevk ederek güvenlik önlemlerini önemli ölçüde artırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/abdde-asiri-sicak-hava-dalgasi-nedeniyle-25-kisi-oldu-1107028114.html
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sri lanka, cezaevi, isyan, can kaybı
sri lanka, cezaevi, isyan, can kaybı

Sri Lanka'daki cezaevinde isyan: 25 kişi hayatını kaybetti

15:13 06.07.2026 (güncellendi: 15:22 06.07.2026)
© REUTERS Lahiru HarshanaSri Lanka'da hapishane isyanı
Sri Lanka'da hapishane isyanı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© REUTERS Lahiru Harshana
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Sri Lanka'daki Negombo Cezaevi'nde çıkan isyan kanlı bitti. Yetkililer, olaylarda 25 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Negombo Cezaevi'nde patlak veren isyanda dün 2 mahkum yaşamını yitirdi.
Yetkililer, bugün sabah saatlerinde yeniden şiddetlenen olaylarda 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yaşamını yitirenlerden 5'inin gardiyan, 20'sinin mahkum olduğunu duyuran yetkililer, isyanda yaklaşık 100 kişinin yaralandığını belirtti.
Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede ilave polis ekipleri görevlendirildi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Rakip gruplar suçlanıyor

Ön soruşturmaya göre, şiddet olayları cezaevi içinde uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklediği iddia edilen bir mahkum grubu ile bu faaliyetlere karşı çıkan başka bir grup arasındaki çatışmalardan kaynaklandı.
Yetkililer, durumu kontrol altına almak amacıyla Polis Özel Görev Gücü ile çevik kuvvet ekiplerini bölgeye sevk ederek güvenlik önlemlerini önemli ölçüde artırdı.
ABD'de aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
DÜNYA
ABD'de aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişi öldü
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