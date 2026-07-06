https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/sri-lankadaki-cezaevinde-isyan-25-kisi-hayatini-kaybetti-1107040106.html

Sri Lanka'daki cezaevinde isyan: 25 kişi hayatını kaybetti

Sri Lanka'daki cezaevinde isyan: 25 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Sri Lanka'daki Negombo Cezaevi'nde çıkan isyan kanlı bitti. Yetkililer, olaylarda 25 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığını... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T15:13+0300

2026-07-06T15:13+0300

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Ulusal basındaki haberlere göre, Negombo Cezaevi'nde patlak veren isyanda dün 2 mahkum yaşamını yitirdi.Yetkililer, bugün sabah saatlerinde yeniden şiddetlenen olaylarda 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.Yaşamını yitirenlerden 5'inin gardiyan, 20'sinin mahkum olduğunu duyuran yetkililer, isyanda yaklaşık 100 kişinin yaralandığını belirtti.Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede ilave polis ekipleri görevlendirildi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Rakip gruplar suçlanıyorÖn soruşturmaya göre, şiddet olayları cezaevi içinde uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklediği iddia edilen bir mahkum grubu ile bu faaliyetlere karşı çıkan başka bir grup arasındaki çatışmalardan kaynaklandı.Yetkililer, durumu kontrol altına almak amacıyla Polis Özel Görev Gücü ile çevik kuvvet ekiplerini bölgeye sevk ederek güvenlik önlemlerini önemli ölçüde artırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/abdde-asiri-sicak-hava-dalgasi-nedeniyle-25-kisi-oldu-1107028114.html

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sri lanka, cezaevi, isyan, can kaybı