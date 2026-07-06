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ABD'de aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişi öldü
ABD'de aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişi öldü
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ABD'de yaklaşık bir haftadır etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD genelinde yaklaşık 40 milyon kişi için "sıcak hava uyarısı" yapılırken doğu ve güney kesimlerinde 40,5 dereceyi bulan sıcaklıklar etkili oluyor.New York kentinde sıcaklığa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle 378'den fazla kişi acil servislere başvurdu. New Jersey eyaletinde aşırı sıcaklığa bağlı 22, Mississippi'de 2, Illinois'te ise 1 kişi yaşamını yitirdi.Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ülkenin doğusunda sıcak hava uyarılarının süreceğini, nemle birleştiğinde hissedilen sıcaklığın başkent Washington, Philadelphia, Baltimore, Raleigh, Charleston ve Jacksonville gibi kentlerde 37,7 ila 40,5 santigrat dereceye kadar ulaşmasının beklendiğini duyurdu.Şiddetli fırtına uyarısıAşırı sıcakların yanı sıra ülkenin doğusunda şiddetli fırtınalar ve dolu yağışı bekleniyor. NWS, ani sellerin meydana gelebileceği uyarısında bulundu.NWS, Delaware'den Connecticut'a kadar olan bölge ile New York kentini kapsayan hat boyunca yaklaşık 34 milyon kişinin sellerden etkilenebileceğini ve yağış miktarının yer yer 7,6 santimetreye ulaşabileceğini tahmin ediyor.Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle doğu eyaletlerinde yüz binlerce hane ve iş yerinde elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/meteoroloji-saat-verdi-5-bolgede-kuvvetli-saganak-etkili-olacak-1107024696.html
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abd, new york, nws

ABD'de aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişi öldü

09:55 06.07.2026
© AA / Mehmet EserABD'de aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişi öldü
ABD'de aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© AA / Mehmet Eser
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ABD'de yaklaşık bir haftadır etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD genelinde yaklaşık 40 milyon kişi için "sıcak hava uyarısı" yapılırken doğu ve güney kesimlerinde 40,5 dereceyi bulan sıcaklıklar etkili oluyor.
New York kentinde sıcaklığa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle 378'den fazla kişi acil servislere başvurdu. New Jersey eyaletinde aşırı sıcaklığa bağlı 22, Mississippi'de 2, Illinois'te ise 1 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ülkenin doğusunda sıcak hava uyarılarının süreceğini, nemle birleştiğinde hissedilen sıcaklığın başkent Washington, Philadelphia, Baltimore, Raleigh, Charleston ve Jacksonville gibi kentlerde 37,7 ila 40,5 santigrat dereceye kadar ulaşmasının beklendiğini duyurdu.
© AA / Mehmet EserABD'de aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişi öldü
ABD'de aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
ABD'de aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişi öldü
© AA / Mehmet Eser

Şiddetli fırtına uyarısı

Aşırı sıcakların yanı sıra ülkenin doğusunda şiddetli fırtınalar ve dolu yağışı bekleniyor. NWS, ani sellerin meydana gelebileceği uyarısında bulundu.
NWS, Delaware'den Connecticut'a kadar olan bölge ile New York kentini kapsayan hat boyunca yaklaşık 34 milyon kişinin sellerden etkilenebileceğini ve yağış miktarının yer yer 7,6 santimetreye ulaşabileceğini tahmin ediyor.
Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle doğu eyaletlerinde yüz binlerce hane ve iş yerinde elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtiliyor.
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