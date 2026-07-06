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Sosyal yardım ödemeleri arttı: Yaşlı aylığı ne kadar oldu?
Sosyal yardım ödemeleri arttı: Yaşlı aylığı ne kadar oldu?
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrasında Evde Bakım Yardımı'nın 15 bin 755 liraya, Sosyal ve Ekonomik Destek... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T14:45+0300
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ekonomi̇
ödeme
sosyal yardım
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Sosyal yardım ödemeleri artıyor.Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini duyurdu.Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı 15 bin 755 lira olduAylık ortalama 516 bin engelliye yapılan Evde Bakım Yardımı'nın, bu yıl temmuz-aralık dönemi için 13 bin 878 liradan 15 bin 755 liraya çıktığını kaydeden Göktaş, bu yıl 48,6 milyar lira evde bakım yardımında bulunduklarını bildirdi.İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunduklarını anımsatan Göktaş, bu kapsamda SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseldiğini vurguladı.Göktaş, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının ise 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya artırıldığını ifade etti.
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ödeme, sosyal yardım, ankara
ödeme, sosyal yardım, ankara

Sosyal yardım ödemeleri arttı: Yaşlı aylığı ne kadar oldu?

14:45 06.07.2026
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© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrasında Evde Bakım Yardımı'nın 15 bin 755 liraya, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin 11 bin 38 liraya, yaşlı aylığının 7 bin 257 liraya yükseldiğini bildirdi.
Sosyal yardım ödemeleri artıyor.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini duyurdu.
Bakan Göktaş,
yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olanların aylığının 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya,
yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığının 7 bin 655 liradan 8 bin 689 liraya,
18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığının ise 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya çıkarıldığını aktardı.

Evde Bakım Yardımı 15 bin 755 lira oldu

Aylık ortalama 516 bin engelliye yapılan Evde Bakım Yardımı'nın, bu yıl temmuz-aralık dönemi için 13 bin 878 liradan 15 bin 755 liraya çıktığını kaydeden Göktaş, bu yıl 48,6 milyar lira evde bakım yardımında bulunduklarını bildirdi.
İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunduklarını anımsatan Göktaş, bu kapsamda SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseldiğini vurguladı.
Göktaş, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının ise 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya artırıldığını ifade etti.
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