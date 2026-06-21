https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/yargi-paketi-yarin-tbmmde-ibandan-sosyal-medya-duzenlemesine-kadar-tum-detaylar-1106675767.html
Yargı paketi yarın TBMM'de: IBAN'dan sosyal medya düzenlemesine kadar tüm detaylar
Yargı paketi yarın TBMM'de: IBAN'dan sosyal medya düzenlemesine kadar tüm detaylar
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12. Yargı Paketi'nin yarın AK Parti grubu tarafından TBMM'ye sunulması bekleniyor. Paketin içinde yer alan düzenlemelerde neler var? İşte Iban'dan sosyal medya... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-21T15:15+0300
2026-06-21T15:15+0300
2026-06-21T15:15+0300
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12. yargı paketi
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AK Parti TBMM Grubu tarafından hazırlanan ve yargı sisteminde çeşitli değişiklikler öngören 12. Yargı Paketi'nin yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. 12. Yargı Paketiyle iki duruşma arasındaki süre kural olarak en fazla 3 ay olacak, e-duruşmanın kapsamı genişletilecek, görev ve yetki uyuşmazlıklarında yeni dönem başlayacak. İki duruşma arası süre kuralıYeni düzenlemeye göre, iki duruşma arasındaki süre kural olarak en fazla 3 ay olacak. Mahkemeler, yalnızca zorunlu ve istisnai durumlarda gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla duruşmayı daha ileri bir tarihe erteleyebilecek. Bu adımla davaların gereksiz şekilde uzamasının önüne geçilmesi, yargılama süreçlerinin daha planlı ve disiplinli ilerlemesi amaçlanıyor. Daha kısa aralıklarla yapılacak duruşmalar sayesinde hâkimlerin dosyadan kopmadan değerlendirme yapabilmesi, delillerin daha sağlıklı ele alınması ve karar süreçlerinin hızlanması bekleniyor. E-Duruşma imkanıYargılamada dijital katılımın kapsamını genişleten yeni düzenlemeyle birlikte, ön inceleme duruşmalarının da ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla, yani e-duruşma şeklinde yapılabilmesine imkân tanınacak. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda duruşma tutanağında yer alması gereken bazı işlemler bakımından imza zorunluluğu bulunuyor. İkrar, yeminin edası, davanın geri alınmasına muvafakat, davadan feragat, davayı kabul ve sulh gibi işlemler bu kapsamda değerlendiriliyor. Yeni düzenlemeyle, imza zorunluluğu bulunan bu işlemler dışında, taraf vekillerinin ön inceleme duruşmaları da dahil olmak üzere ses ve görüntü nakli yoluyla bulundukları yerden duruşmalara katılabilmelerinin önü açılacak. Yargıtay'ın görev ve bozma yetkileriYargılamaların uzamasına neden olan görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de yeni bir sistem devreye alınacak. Buna göre, bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar hariç olmak üzere, Yargıtay artık yalnızca “görevsizlik” veya “yetkisizlik” gerekçesiyle bozma kararı veremeyecek. Bu düzenlemeyle görev ve yetki denetiminin istinaf aşamasında tamamlanması, dosyaların yıllar sonra usule ilişkin gerekçelerle yeniden ilk derece mahkemelerine dönmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Suça sürüklenen çocuklarAK Parti Grup Başkanlığı'nda önceki gün yapılan toplantıda daha önce pakette yer alması planlanan suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler metinden çıkarıldı. Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi ayrı bir paket olarak Meclis gündemine getirilecek.IBAN düzenlemesiIBAN düzenlemesi olarak bilinen "IBAN kiralamalara" yönelik cezaları içeren maddelerin durumu ise netlik kazanmadı. Düzenlemenin 12'inci Yargı Paketinde yer alması halinde, hesaplarını başkalarına kiralayanlara "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ötürü 3 yıl hapis cezası geliyor. Günlük yüksek tutarlı transferlere açıklama yazma zorunluluğu ve limitler getirilecek.Sosyal medya düzenlemesiKamuoyunda "sosyal medya düzenlemesi" olarak bilinen maddeyle ilgili düzenlemenin ileri bir tarihe bırakıldığı öğrenildi. Sosyal medya düzenlemesinde, hesap şifrelerinin 6 ayda bir yenilenmesi ve her şifre değişikliğinde kimlik bilgilerinin yeniden doğrulanmasının zorunlu hale getirilmesi üzerinde çalışılıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/bakan-gurlek-kayip-olarak-aranan-aysel-yildirim-cinayete-kurban-gitti-1106666590.html
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12. yargı paketi
Yargı paketi yarın TBMM'de: IBAN'dan sosyal medya düzenlemesine kadar tüm detaylar
12. Yargı Paketi'nin yarın AK Parti grubu tarafından TBMM'ye sunulması bekleniyor. Paketin içinde yer alan düzenlemelerde neler var? İşte Iban'dan sosyal medya yasağına kadar, iki duruşma arası süreye limit ve Yargıtay bozma yetkileri dahil tüm detaylar.
AK Parti TBMM Grubu tarafından hazırlanan ve yargı sisteminde çeşitli değişiklikler öngören 12. Yargı Paketi'nin yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
12. Yargı Paketiyle iki duruşma arasındaki süre kural olarak en fazla 3 ay olacak, e-duruşmanın kapsamı genişletilecek, görev ve yetki uyuşmazlıklarında yeni dönem başlayacak.
İki duruşma arası süre kuralı
Yeni düzenlemeye göre, iki duruşma arasındaki süre kural olarak en fazla 3 ay olacak. Mahkemeler, yalnızca zorunlu ve istisnai durumlarda gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla duruşmayı daha ileri bir tarihe erteleyebilecek.
Bu adımla davaların gereksiz şekilde uzamasının önüne geçilmesi, yargılama süreçlerinin daha planlı ve disiplinli ilerlemesi amaçlanıyor. Daha kısa aralıklarla yapılacak duruşmalar sayesinde hâkimlerin dosyadan kopmadan değerlendirme yapabilmesi, delillerin daha sağlıklı ele alınması ve karar süreçlerinin hızlanması bekleniyor.
Yargılamada dijital katılımın kapsamını genişleten yeni düzenlemeyle birlikte, ön inceleme duruşmalarının da ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla, yani e-duruşma şeklinde yapılabilmesine imkân tanınacak.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda duruşma tutanağında yer alması gereken bazı işlemler bakımından imza zorunluluğu bulunuyor. İkrar, yeminin edası, davanın geri alınmasına muvafakat, davadan feragat, davayı kabul ve sulh gibi işlemler bu kapsamda değerlendiriliyor. Yeni düzenlemeyle, imza zorunluluğu bulunan bu işlemler dışında, taraf vekillerinin ön inceleme duruşmaları da dahil olmak üzere ses ve görüntü nakli yoluyla bulundukları yerden duruşmalara katılabilmelerinin önü açılacak.
Yargıtay'ın görev ve bozma yetkileri
Yargılamaların uzamasına neden olan görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de yeni bir sistem devreye alınacak. Buna göre, bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar hariç olmak üzere, Yargıtay artık yalnızca “görevsizlik” veya “yetkisizlik” gerekçesiyle bozma kararı veremeyecek.
Bu düzenlemeyle görev ve yetki denetiminin istinaf aşamasında tamamlanması, dosyaların yıllar sonra usule ilişkin gerekçelerle yeniden ilk derece mahkemelerine dönmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
AK Parti Grup Başkanlığı'nda önceki gün yapılan toplantıda daha önce pakette yer alması planlanan suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler metinden çıkarıldı. Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi ayrı bir paket olarak Meclis gündemine getirilecek.
IBAN düzenlemesi olarak bilinen "IBAN kiralamalara" yönelik cezaları içeren maddelerin durumu ise netlik kazanmadı. Düzenlemenin 12'inci Yargı Paketinde yer alması halinde, hesaplarını başkalarına kiralayanlara "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ötürü 3 yıl hapis cezası geliyor. Günlük yüksek tutarlı transferlere açıklama yazma zorunluluğu ve limitler getirilecek.
Kamuoyunda "sosyal medya düzenlemesi" olarak bilinen maddeyle ilgili düzenlemenin ileri bir tarihe bırakıldığı öğrenildi. Sosyal medya düzenlemesinde, hesap şifrelerinin 6 ayda bir yenilenmesi ve her şifre değişikliğinde kimlik bilgilerinin yeniden doğrulanmasının zorunlu hale getirilmesi üzerinde çalışılıyordu.