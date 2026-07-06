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Sivas'ta keneden bir ölüm daha: 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Sivas'ta keneden bir ölüm daha: 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti 06.07.2026, Sputnik Türkiye
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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.Koyulhisar ilçesi Aksu köyü Evelikli Yaylası'nda yaşayan Solmaz Aksu'ya kene tutundu.Aksu, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Aksu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yakınları tarafından teslim alınan Aksu'nun cenazesinin Aksu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.2025 yılı kene ölümleriSivas'ta 2025 yılında 12 kişi kene tutunması sonucu hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/ebolada-vaka-sayisi-artiyor-pandemiye-doner-mi-hangi-tipi-daha-olumcul-ve-riskli-1106947531.html
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kene, sivas, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
kene, sivas, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

Sivas'ta keneden bir ölüm daha: 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

14:10 06.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKene
Kene - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Koyulhisar ilçesi Aksu köyü Evelikli Yaylası'nda yaşayan Solmaz Aksu'ya kene tutundu.
Aksu, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Aksu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından teslim alınan Aksu'nun cenazesinin Aksu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

2025 yılı kene ölümleri

Sivas'ta 2025 yılında 12 kişi kene tutunması sonucu hayatını kaybetmişti.
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