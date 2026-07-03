https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/ebolada-vaka-sayisi-artiyor-pandemiye-doner-mi-hangi-tipi-daha-olumcul-ve-riskli-1106947531.html
Ebola'da vaka sayısı artıyor: Pandemiye döner mi? Hangi tipi daha ölümcül ve riskli?
Ebola'da vaka sayısı artıyor: Pandemiye döner mi? Hangi tipi daha ölümcül ve riskli?
Sputnik Türkiye
Yüzde 90'a varan ölüm oranıyla Ebola, daha az bilinen tipleri ile dünyanın gündeminde. Peki, ebola nasıl yayılıyor, belirtileri neler ve yeni bir pandemiye yol... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T12:18+0300
2026-07-03T12:18+0300
2026-07-03T12:18+0300
anlat bakalim
ebola
sudan
dna
rna
semih tareen
kongo
demokratik kongo cumhuriyeti
ebola aşısı
ebola virüsü
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Ebola sene başından beri bir kez daha kendini hatırlattı. Son verilere göre Demokratik Kongo'daki Ebola salgınında vaka sayısı 1400'ü geçti, can kaybı ise 438’e çıktı.Tarihin gördüğü en ölümcül hastalıklardan biri olan Ebola, 2026 yılının başından itibaren yeniden yayılım gösterdi ve dünyayı yeniden alarma geçirdi. Solunum yoluyla bulaşmamasına rağmen yüzde 90’a varan ölüm oranıyla kritik önemde olan virüs, Afrika sınırlarını aşıp küresel bir pandemiye dönüşebilir mi? Zeynep Gökalp ile Anlat Bakalım'a konuk olan virolog Dr. Semih Tareen ebolaya dair tüm merak edilenleri açıkladı.Ebola ne zaman ortaya çıktı ve nasıl bir virüs?Ebola neden Afrika'da ortaya çıktı?Ebola'nın kaç tipi var? Ebola'nın hangi tipi daha ölümcül?Ebola aşısı var mı?Virüslerde DNA mı var RNA mı?'Ebola daha ölümcül olduğu için yayılmıyor'Ebola nasıl bulaşıyor?Ebola nasıl belirti verir? Ebola semptomları neler?Ebola pandemiye döner mi? Ebola pandemi yaratır mı?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/demokratik-kongodaki-ebola-salgininda-vaka-sayisi-1400u-gecti-1106938240.html
sudan
kongo
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Zeynep Gökalp
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Ebola pandemiye döner mi?
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Ebola pandemiye döner mi?
2026-07-03T12:18+0300
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Zeynep Gökalp
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ebola, sudan, dna, rna, semih tareen, kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, ebola aşısı, ebola virüsü, ebola virüsü hastalığı (evd), kovid-19
ebola, sudan, dna, rna, semih tareen, kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, ebola aşısı, ebola virüsü, ebola virüsü hastalığı (evd), kovid-19
Ebola'da vaka sayısı artıyor: Pandemiye döner mi? Hangi tipi daha ölümcül ve riskli?
Özel
Yüzde 90'a varan ölüm oranıyla Ebola, daha az bilinen tipleri ile dünyanın gündeminde. Peki, ebola nasıl yayılıyor, belirtileri neler ve yeni bir pandemiye yol açar mı? Yarasalardan insanlara bulaşan virüs neden Afrika'da ortaya çıktı, en kritik noktaları neler?
Ebola sene başından beri bir kez daha kendini hatırlattı. Son verilere göre Demokratik Kongo'daki Ebola salgınında vaka sayısı 1400'ü geçti, can kaybı ise 438’e çıktı.
Tarihin gördüğü en ölümcül hastalıklardan biri olan Ebola, 2026 yılının başından itibaren yeniden yayılım gösterdi ve dünyayı yeniden alarma geçirdi. Solunum yoluyla bulaşmamasına rağmen yüzde 90’a varan ölüm oranıyla kritik önemde olan virüs, Afrika sınırlarını aşıp küresel bir pandemiye dönüşebilir mi?
Zeynep Gökalp ile Anlat Bakalım'a konuk olan virolog Dr. Semih Tareen ebolaya dair tüm merak edilenleri açıkladı.
Ebola ne zaman ortaya çıktı ve nasıl bir virüs?
Yetmişlerden beri biliyoruz bu virüsü ve bulunduğu bölgeden dolayı Afrika kıtasının ortasındaki ülkelerde ilk belirleniyor ve hemen hemen vakaların hemen hepsi oradan çıkıyor. 1976'da tanımlanıyor ve neredeyse her sene diyeceğim ama her sene kadar sık olmasa da ne yazık ki Ebola salgınları oluyor. Özellikle Afrika kıtasında. Bunun sebebi, virüsün oradaki yarasalarda var ve ara sıra insanlara geçiyor. Biz buna virolojide zoonoz diyoruz hayvanlardan insana geçmesine. Ve böyle ne yazık ki ölümcül salgınlara sebep olabiliyor.
Ebola neden Afrika'da ortaya çıktı?
Bölgede endemik olarak yarasalar virüsleri barındırabiliyor. Bu, COVID'e sebep olan SARS-CoV-2 için de kuduz virüsleri için de geçerli ve bunun gibi Ebola virüsleri de endemik olarak yarasalarda bulunuyor. Her yarasada bulunmuyor. Mesela Türkiye'deki yarasa türlerinde Ebola'yı bulmuyorsunuz. Ama Afrika'da coğrafya olarak yarasalar arasında ve bazı kemirgenler arasında bu dolanabiliyor. Ve o şekilde de diğer canlılara geçiyor. Mesela özellikle primatlarda, hani maymun demeyelim de işte şempanze gibi hayvanlarda Ebola görebiliyoruz. Ve biz de evrimsel olarak onlarla akraba olduğumuz için insanlara da ne yazık ki bulaşabiliyor. Bu bulaş türü ya doğrudan yarasadan insanlara ya yarasanın idrarıyla vesaire bulaşabiliyor. Mesela meyvelere o idrarı bulaştırıyorlar, sonra insanlar meyveleri yiyorlar veyahut da diğer hayvanlardan, özellikle Afrika'da avlanmadan dolayı bazı tür hayvanları avlayıp o şekilde oluyor.
Ebola'nın kaç tipi var? Ebola'nın hangi tipi daha ölümcül?
Öncelikle büyük bir aile olarak kanamalı ateş dediğimiz veya 'hemorrhagic fever'(kanamalı ateş) dediğimiz virüsler var. Ve bunların altında Ebola diye bir aile var. Ve Ebola ailesinden altı tane virüs. Ve bu altı tane virüsün dördü insanlarda hastalık olarak görüldü. Bunlardan bir tanesi şu an aktif salgın olan Bundibugyo isimli tür. Ama en ölümcül olanı bu değil. En ölümcül olanı Ebola Zaire isimli bir virüs. Ebola Zaire yüzde 90'a yakın ölümcül olabiliyor. 2014-2016 senesinde 30 bin vaka oldu ve 30 bin vakadan 11 bin ölüm oldu ne yazık ki Ebola Zaire virüsüyle. Bakın bu daha 10 sene önceydi.
Zaire ebolavirüsü (en ölümcül olanı) Bundibugyo ebolavirüsü (BDBV)
(2026 yılı başından itibaren yaygın olan)
Taï Ormanı ebolavirüsü (TAFV)
Ebola salgınlarının çoğu Ebola zaire olduğu için ve bunun halk sağlığına etkisi çok ciddi olduğu için onun üzerine uzun yıllardır çalışılıyor. Mesela Bundibugyo üzerine pek çalışılmıyor. Sebebi bundan önce sadece bir tane daha Bundibugyo salgını oldu. Bu ikincisi. Ama Ebola Zaire salgınları sık sık oluyor. Yetmişlerden beri sık sık oluyor. O yüzden aşı çalışmaları yapıldı. Ve Ebola'nın aşısı, tabii dediğimiz gibi Ebola Zaire'e karşı etkin, bir çember aşılama stratejisiyle yapılıyor. Bu ne demek? Mesela COVID gibi önceden herkesi aşılatmıyoruz. Ama salgın çıkınca gidip o salgının kaynaklarını bulup, epidemiyoloji taraması yaparak merkezdekileri aşılatıp, çember halinde dışarıya doğru aşılama yapılıyor. Şunu da ekleyeyim hemen, Bundibugyo'ya bu aşı etkili değil dedik. Bunun sebebi ise genetik olarak bunlar Ebola familyasından olduğu halde yüzde 30'a varan genetik farklılıkları var.
Virüslerde DNA mı var RNA mı?
Biz mesela DNA olacak şeklinde evrimleştik. Evet, hücrelerimiz RNA oluşturuyor ama bunu ara molekül olarak oluşturuyor. Bizim kalıtsal bilgimiz DNA. Bazı virüslerde de DNA ama bazı virüslerde RNA. COVID'e sebep olan SARS-CoV-2 de RNA virüsü, AIDS'e sebep olan HIV, o da RNA virüsü, Ebola da RNA virüsü, tek sarmallı RNA virüsü. RNA virüslerinin şöyle avantajları var kendileri açısından. RNA doğrudan protein oluşturup virüsün yapı taşlarını bazen oluşturabiliyor. Bu virüsün hayat döngüsünde bir hız avantajı kazandırıyor. Öyle ara DNA'larla falan uğraşmadan. Ve diğeri de hata oranı yüksek. Bu virüsler kendilerini kopyalıyorlar ya mesela tek bir virüsten milyonlarca yeni virüs oluşuyor. Bu kopyalama esnasında RNA virüslerinin hata oranı yüksek. Bu virüslere hem bir evrimsel avantaj sunuyor ama bir yandan da hasar olma olasılığı da artıyor. Bu hasar sayılardan dolayı sorun değil. Bu ne demek? Ortaya siz bir milyar tane virüs yayıyorsanız ve bu bir milyarın bir milyonu hasarlıysa mutasyonlardan dolayı sorun değil. Çünkü geriye bir sürü yüzlerce milyon sağlıklı, enfeksiyona sebep olabilecek virüsler var. Ve onların her birindeki RNA'daki çeşitlilik, bu mutasyon dediğimiz şey, bunlar da işte enfeksiyona devam ederek hangisi daha kolay enfeksiyona sebep oluyorsa evrimsel açıdan başarılı oluyor. Ve bu şekilde aynı COVID'de gördüğümüz gibi varyantlar oluşuyor.
'Ebola daha ölümcül olduğu için yayılmıyor'
Şimdi Ebola'da şöyle bir durum söz konusu. COVID çok daha az ölümcül. Az ölümcül olduğu için insanlar arasında çok daha kolay yayılıyor. Ebola çok daha ölümcül olduğu için insanlar arasında yayılıp az. Hem insanlar öldüğü için kolay yayılmıyor, hem de halk sağlığı önlemlerinden, karantinadan dolayı kolay yayılmıyor. Bir de havadan bulaşmıyor. Bu yüzden insanlar arasında bir salgın olduğunda böyle COVID'deki gibi sürekli yeni varyantlar görmüyoruz. O da hani COVID'den bu mutasyon ve varyant farkı. Ama doğaya baktığınızda yarasalarda bu yarasaları öldürmüyor ve yarasalarda sürekli bulaşabildiği için yarasadan yarasaya, oradaki evrimleşmeyi ve varyantları çok güzel insanlar takip edebiliyor.
Çok büyük bir avantaj bizim için. Grip gibi, COVID gibi havadan bulaşmıyor ama vücut sıvılarından bulaşıyor. Yani tabii ki cinsel olarak bir, ama özellikle şu an aktif salgınlarda birisinin salyasından, birisinin idrarından ve dışkısından ve birisinin kanından. Her Ebola vakasında olmasa da bu kanamalı ateş dediğimiz durum ne yazık ki görsel olarak da çok rahatsız edici olabiliyor. Çünkü bu hastalar ağızlarından, gözlerinden kanıyorlar, yattıkları yatak kan içinde kalıyor ve ciltlerinde kan topluyor, su toplaması gibi o yaralar patlıyor. Ve bunun sebebi damardaki, damarı oluşturan endotel yapı hasar görüyor. Bu arada ilginçtir, virüsün kendisi bu hasara sebep olmuyor. Hastanın bağışıklık sistemi virüse saldırırken bu hasara sebep oluyor. COVID'de de aynı durumdu. Akciğerdeki hasar, COVID ölümlerine sebep olan akciğer hasarı doğrudan virüsten kaynaklanmıyor. Hastanın bağışıklık sistemi harekete geçiyor. Hatta bu yüzden ciddi hastalarda bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanılıyor. Bu aslında mantığa biraz tezat.
Ebola nasıl belirti verir? Ebola semptomları neler?
Bütün viral salgınlarda benzer semptomlar başlıyor. Ateş, kırıklık, halsizlik. Ama arkasından Ebola'da özellikle böbrekle alakalı ve solunumla alakalı bazı semptomlar başlıyor. Bu arada hani hala bunun Ebola olduğunu anlamayabilirsiniz. Ta ki bu bahsettiğimiz kanamalı semptomlar belirene kadar. İşte o kanla alakalı semptomlar belirlendiği anda, o zaman bunun bir kanamalı ateş hastalık olduğu ve kanamalı ateş hastalığının da pek çok türü var, sadece Ebola değil. Bu sefer de coğrafi konumla alakalı bunun ne olabileceğini bilim insanları, hekimler tahmin edebiliyorlar. Ama en belli yöntem, hani gerçekten Ebola değil mi anlamak için ya bir antikor testi ya da PCR testi dediğimiz PCR testini herkes hatırlar COVID'den. Çünkü virüsün direkt moleküler sekansına bakarak o mu değil mi o şekilde anlayabiliyoruz. Yani semptomlar tek başına yeterli değil, bu tür testler gerekiyor.
Ebola pandemiye döner mi? Ebola pandemi yaratır mı?
Bunun pandemiye dönme riski nedir? Pandemi riski sıfır. Bunun sebebi en çok ölümcül olduğu için insanları kolay öldürüyor, insanlar insana kolay bulaşmıyor ve havadan bulaşmıyor, COVID gibi. Bir solunum virüsü değil, solunum yoluyla bulaşan. Ha, tükürükle bulaşıyor ama solunumla bulaşmıyor COVID ile görüldüğü gibi. Bu yüzden bunun pandemi riski sıfır.