Ebola'da vaka sayısı artıyor: Pandemiye döner mi? Hangi tipi daha ölümcül ve riskli?

Biz mesela DNA olacak şeklinde evrimleştik. Evet, hücrelerimiz RNA oluşturuyor ama bunu ara molekül olarak oluşturuyor. Bizim kalıtsal bilgimiz DNA. Bazı virüslerde de DNA ama bazı virüslerde RNA. COVID'e sebep olan SARS-CoV-2 de RNA virüsü, AIDS'e sebep olan HIV, o da RNA virüsü, Ebola da RNA virüsü, tek sarmallı RNA virüsü. RNA virüslerinin şöyle avantajları var kendileri açısından. RNA doğrudan protein oluşturup virüsün yapı taşlarını bazen oluşturabiliyor. Bu virüsün hayat döngüsünde bir hız avantajı kazandırıyor. Öyle ara DNA'larla falan uğraşmadan. Ve diğeri de hata oranı yüksek. Bu virüsler kendilerini kopyalıyorlar ya mesela tek bir virüsten milyonlarca yeni virüs oluşuyor. Bu kopyalama esnasında RNA virüslerinin hata oranı yüksek. Bu virüslere hem bir evrimsel avantaj sunuyor ama bir yandan da hasar olma olasılığı da artıyor. Bu hasar sayılardan dolayı sorun değil. Bu ne demek? Ortaya siz bir milyar tane virüs yayıyorsanız ve bu bir milyarın bir milyonu hasarlıysa mutasyonlardan dolayı sorun değil. Çünkü geriye bir sürü yüzlerce milyon sağlıklı, enfeksiyona sebep olabilecek virüsler var. Ve onların her birindeki RNA'daki çeşitlilik, bu mutasyon dediğimiz şey, bunlar da işte enfeksiyona devam ederek hangisi daha kolay enfeksiyona sebep oluyorsa evrimsel açıdan başarılı oluyor. Ve bu şekilde aynı COVID'de gördüğümüz gibi varyantlar oluşuyor.