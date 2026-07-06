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Meteoroloji saat verdi: 5 bölgede kuvvetli sağanak etkili olacak
Meteoroloji saat verdi: 5 bölgede kuvvetli sağanak etkili olacak
Sputnik Türkiye
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleri ile öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T06:59+0300
2026-07-06T06:59+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Temmuz hava durumu tahminlerine göre İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışa dikkatYağışların; sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Muğla'nın iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji saat verdi: 5 bölgede kuvvetli sağanak etkili olacak

06:59 06.07.2026
© FotoğrafSağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© Fotoğraf
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleri ile öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Temmuz hava durumu tahminlerine göre İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışa dikkat

Yağışların; sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bursa - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale - 31°C - Parçalı ve az bulutlu
İstanbul - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli - 30°C - Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Muğla'nın iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Denizli - 34°C - Parçalı bulutlu
İzmir - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Kütahya - 25°C - Parçalı ve az bulutlu
Muğla - 33°C - Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Adana - 33°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya - 31°C - Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur - 30°C - Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay - 30°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 29°C - Parçalı bulutlu
Eskişehir - 27°C - Parçalı bulutlu
Konya - 27°C - Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Yozgat - 24°C - Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 26°C - Parçalı ve az bulutlu
Bartın - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak - 25°C - Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Amasya - 27°C - Parçalı bulutlu
Rize - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Samsun - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Trabzon - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Erzurum - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Kars - 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Malatya - 33°C - Parçalı bulutlu
Van - 27°C - Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 38°C - Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Mardin - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa - 39°C - Parçalı ve az bulutlu
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