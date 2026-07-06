https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/meteoroloji-saat-verdi-5-bolgede-kuvvetli-saganak-etkili-olacak-1107024696.html

Meteoroloji saat verdi: 5 bölgede kuvvetli sağanak etkili olacak

Meteoroloji saat verdi: 5 bölgede kuvvetli sağanak etkili olacak

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleri ile öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T06:59+0300

2026-07-06T06:59+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Temmuz hava durumu tahminlerine göre İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışa dikkatYağışların; sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Muğla'nın iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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