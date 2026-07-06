https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/seferihisar-belediye-baskan-vekilligine-chpli-fuat-gumus-secildi-1107031618.html
Seferihisar Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Fuat Gümüş seçildi
Seferihisar Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Fuat Gümüş seçildi
Sputnik Türkiye
Seferihisar Belediyesi Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan seçimde belediye başkan... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T12:55+0300
2026-07-06T12:55+0300
2026-07-06T12:55+0300
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Seferihisar Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Fuat Gümüş seçildiBelediye Meclisi, meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda belediye başkan vekilini belirlemek üzere bir araya geldi.Toplam 23 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde Fuat Gümüş 17 oy alarak belediye başkan vekili seçildi.Oylamada diğer adaylar Ümit Cingöz ve Çağatay Rasim Çağır birer oy aldı, 4 oy boş çıktı.Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları N.H. ve İ.K'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli 25 Haziran'da gözaltına alınmış, Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/ekrem-imamoglu-3-davada-hakim-karsina-cikacak-1107029074.html
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seferihisar, i̇smail yetişkin, türkiye
seferihisar, i̇smail yetişkin, türkiye
Seferihisar Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Fuat Gümüş seçildi
Seferihisar Belediyesi Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan seçimde belediye başkan vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Fuat Gümüş seçildi.
Seferihisar Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Fuat Gümüş seçildi
Belediye Meclisi, meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda belediye başkan vekilini belirlemek üzere bir araya geldi.
Toplam 23 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde Fuat Gümüş 17 oy alarak belediye başkan vekili seçildi.
Oylamada diğer adaylar Ümit Cingöz ve Çağatay Rasim Çağır birer oy aldı, 4 oy boş çıktı.
Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları N.H. ve İ.K'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli 25 Haziran'da gözaltına alınmış, Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.