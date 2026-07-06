https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/seferihisar-belediye-baskan-vekilligine-chpli-fuat-gumus-secildi-1107031618.html

Seferihisar Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Fuat Gümüş seçildi

Seferihisar Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Fuat Gümüş seçildi

Sputnik Türkiye

Seferihisar Belediyesi Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan seçimde belediye başkan... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T12:55+0300

2026-07-06T12:55+0300

2026-07-06T12:55+0300

poli̇ti̇ka

seferihisar

i̇smail yetişkin

türkiye

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Seferihisar Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Fuat Gümüş seçildiBelediye Meclisi, meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda belediye başkan vekilini belirlemek üzere bir araya geldi.Toplam 23 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde Fuat Gümüş 17 oy alarak belediye başkan vekili seçildi.Oylamada diğer adaylar Ümit Cingöz ve Çağatay Rasim Çağır birer oy aldı, 4 oy boş çıktı.Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları N.H. ve İ.K'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli 25 Haziran'da gözaltına alınmış, Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

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