https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/ekrem-imamoglu-3-davada-hakim-karsina-cikacak-1107029074.html

Ekrem İmamoğlu 3 davada hakim karşına çıkacak

Ekrem İmamoğlu 3 davada hakim karşına çıkacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu Ekrem İmamoğlu bugün İBB, casusluk ve diploma davasında hakim karşısına... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T12:04+0300

2026-07-06T12:04+0300

2026-07-06T12:04+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

silivri cezaevi

i̇çişleri bakanlığı

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Ekrem İmamoğlu bugün İBB, casusluk ve diploma davasında hakim karşısına çıkacak.23 Mart 2025'te tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu bugün yargılandığı üç ayrı davada hakim karşısına çıkacak.Geçen hafta görüşülen İBB davasının duruşmasında İmamoğlu, kendisinden bugün savunma istenmesine tepki göstermiş "6 Temmuz Pazartesi günü hem sözde casusluk hem de diploma davasında iki ayrı mahkemede yargılamam var. İBB Davası'nın hakimi ise aynı gün benim İBB Davası'nda savunma yapmamı istiyor. Üstelik daha önce en son savunma yapmamı kabul ettiği halde. Bir insan aynı gün 3 ayrı mahkemede savunmaya zorlanmasının insani bir yönü yok." demişti.Mahkeme heyeti sanık savunmalarının 9 Temmuz'da tamamlanmasını bekliyor.Ne ceza isteniyor?Yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianamede İmamoğlu, "Suç örgütü kurmak ve yönetmek" başta olmak üzere çok sayıda suçla itham ediliyor.Savcılık, 142 ayrı eylemden sorumlu olduğunu sürdüğü İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.İmamoğlu ise bugüne kadarki olan duruşmalarda davayı "siyasi" olarak nitelendirdi ve kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.Casusluk Davası detayları neler?Geçen yıl temmuz ayında casusluk suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Gün'ün ajanlık faaliyetinde bulunduğu, görüşmelerini kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği ve farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği öne sürülmüştü. Bu kapsamda iddianame hazırlanmış, iddianamede Gün'e ait dijital materyaller, yazışmalar ve ifadeler yer almıştı.İmamoğlu davanın siyasi olduğunu savunmuştu.Dosya kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ tutuklanmış, sahibi ve genel yayın yönetmeni olduğu TELE1'e kayyum atanmıştı.Ara kararda ne var?13 Mayıs 2026'da görülen duruşmada Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün casusluk iddiasıyla yargılandığı davada tüm sanıkları tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, diğer tutuklu sanıklar Yanardağ ve Özkan'ın fikir adamı, aydın ve entelektüel insanlar olduğunu ifade ederek, "Eğer bana tutuklamanın devamı talebine ilişkin mütalaaya karşı diyeceğimi soruyorsanız cevabım çok yalındır. Sayın Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ı tahliye ediniz. Benim bu tutuklamaya karşı görüşüm ve talebim budur." dedi.Yanardağ, mütalaaya karşı beyanında, davanın siyasi olduğunu öne sürdü.Özkan da davanın casuslukla ilgisi olmadığını, masum olduğunu savundu.Gün ise örgüt yöneticisi olmadığını, varlığı ileri sürülen bir örgüte bilerek yardım etmediğini, kimseye casusluk iftirası atmadığını, kendisinin de casus olmadığını iddia etti.İstenen cezalarİddianamede İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.Diploma Davası detaylarıEkrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla CİMER'e 18 Eylül 2024'te başvuruda bulunuldu.Bu ihbar üzerine 1 Ekim 2024'te savcılığa şikayet dilekçesi sunuldu.Söz konusu şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden aldığı lisans diplomasının sahte olduğuna dair iddialar ve haberler üzerine şubat ayında soruşturma başlattı.18 Mart 2025'te İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu 61'inci toplantısında, İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarının yokluk ve açık hata iddiasıyla iptal edilmesine karar verdi.Bu gelişme üzerine 8 Temmuz 2025'te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yargılanacağı iddianameyi kabul etti. İmamoğlu'nun diploma bilgileri 5 Ağustos 2025'te İstanbul Üniversitesi'nin veri tabanından silindi ve e-Devlet'te de görünmez hale geldi.Suçlamaları kabul etmiyor16 Şubat 2026'da İmamoğlu, üniversite diplomasıyla ilgili “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla yargılandığı davada dördüncü kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı idare mahkemesine açtığı davanın reddedilmesine ilişkin kararın kesinleşmesinin beklenmesine hükmederek duruşmayı bugüne erteledi.Ekrem İmamoğlu "Benden her şeyi parçalasanız sahteci çıkmaz." diyerek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.Hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen İmamoğlu savunmasında, yargılandığı davaları hatırlatıp bunların ana nedeninin korku olduğunu savundu.Duruşmalar İstanbul Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi duruşma salonunda görülecek.

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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), silivri cezaevi, i̇çişleri bakanlığı