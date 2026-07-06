https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/sahte-belgeleri-yurt-disina-gonderen-zanli-istanbulda-yakalandi-1107026564.html

Sahte belgeleri yurt dışına gönderen zanlı İstanbul'da yakalandı

Sahte belgeleri yurt dışına gönderen zanlı İstanbul'da yakalandı

Sputnik Türkiye

Sahte pasaport, kimlik kartı ve sürücü belgelerini kargoyla yurt dışına gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T08:04+0300

2026-07-06T08:04+0300

2026-07-06T08:04+0300

türki̇ye

i̇stanbul

emniyet müdürlüğü

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" yöntemiyle göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.Ekipler, bir kargo firmasının yurt dışı transfer merkezindeki gönderilerini inceledi.Farklı kişiler adına düzenlenen 12 kargo gönderisine saklanmış 4 sahte pasaport, 6 kimlik kartı ve 9 sürücü belgesi ele geçirildi.Söz konusu kargoları bıraktığı belirlenen şüphelinin kimliği tespit edildi.Şüpheli A.E.M. merkeze gönderi bırakırken, polis ekiplerince gözaltına aldı.Kargo kolilerinde 4 sahte vize etiketi, birer pasaport, kimlik kartı, sürücü belgesi, giriş-çıkış silikon mührü ile 2 cep telefonu ele geçirildi.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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