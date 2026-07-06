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Sahte belgeleri yurt dışına gönderen zanlı İstanbul'da yakalandı
Sahte belgeleri yurt dışına gönderen zanlı İstanbul'da yakalandı
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Sahte pasaport, kimlik kartı ve sürücü belgelerini kargoyla yurt dışına gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" yöntemiyle göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.Ekipler, bir kargo firmasının yurt dışı transfer merkezindeki gönderilerini inceledi.Farklı kişiler adına düzenlenen 12 kargo gönderisine saklanmış 4 sahte pasaport, 6 kimlik kartı ve 9 sürücü belgesi ele geçirildi.Söz konusu kargoları bıraktığı belirlenen şüphelinin kimliği tespit edildi.Şüpheli A.E.M. merkeze gönderi bırakırken, polis ekiplerince gözaltına aldı.Kargo kolilerinde 4 sahte vize etiketi, birer pasaport, kimlik kartı, sürücü belgesi, giriş-çıkış silikon mührü ile 2 cep telefonu ele geçirildi.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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i̇stanbul, emniyet müdürlüğü
i̇stanbul, emniyet müdürlüğü

Sahte belgeleri yurt dışına gönderen zanlı İstanbul'da yakalandı

08:04 06.07.2026
© AA / EGMSahte belgeleri kargoyla yurt dışına gönderdiği belirlenen zanlı İstanbul'da yakalandı
Sahte belgeleri kargoyla yurt dışına gönderdiği belirlenen zanlı İstanbul'da yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© AA / EGM
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Sahte pasaport, kimlik kartı ve sürücü belgelerini kargoyla yurt dışına gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" yöntemiyle göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bir kargo firmasının yurt dışı transfer merkezindeki gönderilerini inceledi.
Farklı kişiler adına düzenlenen 12 kargo gönderisine saklanmış 4 sahte pasaport, 6 kimlik kartı ve 9 sürücü belgesi ele geçirildi.
Söz konusu kargoları bıraktığı belirlenen şüphelinin kimliği tespit edildi.
Şüpheli A.E.M. merkeze gönderi bırakırken, polis ekiplerince gözaltına aldı.
Kargo kolilerinde 4 sahte vize etiketi, birer pasaport, kimlik kartı, sürücü belgesi, giriş-çıkış silikon mührü ile 2 cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
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