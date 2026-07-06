https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/sahte-belgeleri-yurt-disina-gonderen-zanli-istanbulda-yakalandi-1107026564.html
Sahte belgeleri yurt dışına gönderen zanlı İstanbul'da yakalandı
Sahte belgeleri yurt dışına gönderen zanlı İstanbul'da yakalandı
Sputnik Türkiye
Sahte pasaport, kimlik kartı ve sürücü belgelerini kargoyla yurt dışına gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T08:04+0300
2026-07-06T08:04+0300
2026-07-06T08:04+0300
türki̇ye
i̇stanbul
emniyet müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/06/1107026236_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_35df3894814b5bab676cc9188a486878.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" yöntemiyle göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.Ekipler, bir kargo firmasının yurt dışı transfer merkezindeki gönderilerini inceledi.Farklı kişiler adına düzenlenen 12 kargo gönderisine saklanmış 4 sahte pasaport, 6 kimlik kartı ve 9 sürücü belgesi ele geçirildi.Söz konusu kargoları bıraktığı belirlenen şüphelinin kimliği tespit edildi.Şüpheli A.E.M. merkeze gönderi bırakırken, polis ekiplerince gözaltına aldı.Kargo kolilerinde 4 sahte vize etiketi, birer pasaport, kimlik kartı, sürücü belgesi, giriş-çıkış silikon mührü ile 2 cep telefonu ele geçirildi.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/sanliurfada-ehliyet-sinavina-joker-aday-operasyonu-5-tutuklama-1107020852.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/06/1107026236_130:0:1330:900_1920x0_80_0_0_61eee2a524666f22d2c7b37ac28b74b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, emniyet müdürlüğü
i̇stanbul, emniyet müdürlüğü
Sahte belgeleri yurt dışına gönderen zanlı İstanbul'da yakalandı
Sahte pasaport, kimlik kartı ve sürücü belgelerini kargoyla yurt dışına gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" yöntemiyle göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bir kargo firmasının yurt dışı transfer merkezindeki gönderilerini inceledi.
Farklı kişiler adına düzenlenen 12 kargo gönderisine saklanmış 4 sahte pasaport, 6 kimlik kartı ve 9 sürücü belgesi ele geçirildi.
Söz konusu kargoları bıraktığı belirlenen şüphelinin kimliği tespit edildi.
Şüpheli A.E.M. merkeze gönderi bırakırken, polis ekiplerince gözaltına aldı.
Kargo kolilerinde 4 sahte vize etiketi, birer pasaport, kimlik kartı, sürücü belgesi, giriş-çıkış silikon mührü ile 2 cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.