https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/sanliurfada-ehliyet-sinavina-joker-aday-operasyonu-5-tutuklama-1107020852.html
Şanlıurfa'da ehliyet sınavına 'joker aday' operasyonu: 5 tutuklama
Şanlıurfa'da ehliyet sınavına 'joker aday' operasyonu: 5 tutuklama
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da sürücü belgesi sınavlarına başkalarının yerine girdikleri ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 5 şüpheli, jandarma operasyonuyla... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T17:27+0300
2026-07-05T17:27+0300
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet almak isteyen kursiyerlerin yerine sınava giren 'joker adaylara' yönelik çalışma yürüttü.Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkarılan zanlılar, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/meclise-sunuldu-ehliyetler-icin-yeni-duzenleme-aday-suruculere-yeni-kurallar-1106977976.html
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türkiye, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa, şanlıurfa barosu, şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı, ehliyet, ehliyet kursları, ehliyet ücreti, b sınıfı ehliyet, ehliyet sınavı
türkiye, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa, şanlıurfa barosu, şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı, ehliyet, ehliyet kursları, ehliyet ücreti, b sınıfı ehliyet, ehliyet sınavı
Şanlıurfa'da ehliyet sınavına 'joker aday' operasyonu: 5 tutuklama
Şanlıurfa'da sürücü belgesi sınavlarına başkalarının yerine girdikleri ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 5 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet almak isteyen kursiyerlerin yerine sınava giren 'joker adaylara' yönelik çalışma yürüttü.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılar, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.