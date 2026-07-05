Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/sanliurfada-ehliyet-sinavina-joker-aday-operasyonu-5-tutuklama-1107020852.html
Şanlıurfa'da ehliyet sınavına 'joker aday' operasyonu: 5 tutuklama
Şanlıurfa'da ehliyet sınavına 'joker aday' operasyonu: 5 tutuklama
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da sürücü belgesi sınavlarına başkalarının yerine girdikleri ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 5 şüpheli, jandarma operasyonuyla... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T17:27+0300
2026-07-05T17:27+0300
türki̇ye
türkiye
şanlıurfa büyükşehir belediyesi
şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü
şanlıurfa emniyet müdürlüğü
şanlıurfa valiliği
şanlıurfa
şanlıurfa barosu
şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı
ehliyet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72ad5221464a5add06990f6e56ba7b0e.jpg
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet almak isteyen kursiyerlerin yerine sınava giren 'joker adaylara' yönelik çalışma yürüttü.Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkarılan zanlılar, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/meclise-sunuldu-ehliyetler-icin-yeni-duzenleme-aday-suruculere-yeni-kurallar-1106977976.html
türki̇ye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_93eaa2ec417754e53e7b56057fe0377f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa, şanlıurfa barosu, şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı, ehliyet, ehliyet kursları, ehliyet ücreti, b sınıfı ehliyet, ehliyet sınavı
türkiye, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa, şanlıurfa barosu, şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı, ehliyet, ehliyet kursları, ehliyet ücreti, b sınıfı ehliyet, ehliyet sınavı

Şanlıurfa'da ehliyet sınavına 'joker aday' operasyonu: 5 tutuklama

17:27 05.07.2026
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© AA
Abone ol
Şanlıurfa'da sürücü belgesi sınavlarına başkalarının yerine girdikleri ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 5 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet almak isteyen kursiyerlerin yerine sınava giren 'joker adaylara' yönelik çalışma yürüttü.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılar, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
TÜRKİYE
Meclis'e sunuldu: Ehliyetler için yeni düzenleme, aday sürücülere kurallar geliyor
3 Temmuz, 14:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала