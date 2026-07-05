https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/sanliurfada-ehliyet-sinavina-joker-aday-operasyonu-5-tutuklama-1107020852.html

Şanlıurfa'da ehliyet sınavına 'joker aday' operasyonu: 5 tutuklama

Şanlıurfa'da ehliyet sınavına 'joker aday' operasyonu: 5 tutuklama

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da sürücü belgesi sınavlarına başkalarının yerine girdikleri ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 5 şüpheli, jandarma operasyonuyla... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T17:27+0300

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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet almak isteyen kursiyerlerin yerine sınava giren 'joker adaylara' yönelik çalışma yürüttü.Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkarılan zanlılar, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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