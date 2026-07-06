https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rutte-ankaradaki-zirvede-yuzde-5-hedefi-icin-somut-adim-bekliyoruz-1107044962.html

Rutte: Ankara'daki zirvede yüzde 5 hedefi için somut adım bekliyoruz

Rutte: Ankara'daki zirvede yüzde 5 hedefi için somut adım bekliyoruz

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'daki NATO müttefikleri ile Kanada'nın savunma ve güvenlik harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yaklaşık... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T17:00+0300

2026-07-06T17:00+0300

2026-07-06T17:28+0300

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Avrupa'daki NATO müttefikleri ile Kanada'nın savunma harcamalarını önemli ölçüde artırdığını belirtti.Rutte, geçen yıl Avrupa'daki müttefikler ile Kanada'nın temel savunma harcamalarını bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 artırdığını ifade ederek, 2025 ve 2026 yıllarında savunmaya toplam 258 milyar dolarlık ek yatırım yapıldığını söyledi."Bu eğilim devam ediyor." diyen Rutte, ülkelerin savunma harcamalarını artırma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.'Harcamalar GSYH'nin yaklaşık yüzde 4'üne ulaştı'Rutte, Avrupa'daki NATO müttefikleri ile Kanada'nın savunma ve güvenlik alanındaki toplam harcamalarının şimdiden GSYH'nin yaklaşık yüzde 4'üne ulaştığını belirtti.NATO liderlerinin geçen yılki zirvede, üye ülkelerin savunma harcamalarını 2035 yılına kadar GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarması konusunda anlaşmaya vardığını hatırlatan Rutte, bu hedefin yüzde 3,5'lik bölümünün temel savunma yatırımlarına, kalan yüzde 1,5'lik kısmının ise güvenlikle ilgili diğer alanlara ayrılacağını söyledi.'Ankara'da somut planlar bekliyorum'Ankara'daki zirvede müttefik ülkelerin yeni hedefe ulaşmak için net taahhütler sunmasını beklediğini ifade eden Rutte, şunları kaydetti:"Ankara'da ülkelerin yüzde 5 hedefine ulaşmak için açık, somut ve güvenilir planlar sunmasını bekliyorum. Şu ana kadar gördüğümüz tablo ise oldukça etkileyici."Savunma sanayisinde yeni anlaşmalar açıklanacakRutte ayrıca salı günü savunma sanayii temsilcileriyle düzenlenecek forumda onlarca milyar dolar değerinde yeni savunma sözleşmesinin duyurulacağını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rusya-disislerinden-letonyaya-sert-uyari-nato-semsiyesi-sizi-kurtaramaz-1107026743.html

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