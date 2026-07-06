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Rusya ve Çin'den dev ortak tatbikat: ‘Deniz Etkileşimi-2026’ başladı
Rusya ve Çin'den dev ortak tatbikat: ‘Deniz Etkileşimi-2026’ başladı
Sputnik Türkiye
Çin’in Çingdao kentindeki deniz üssünde düzenlenen resmi törenle, Rusya ve Çin donanmalarının ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Deniz Etkileşimi-2026’ askeri... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-06T09:05+0300
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ortak tatbikat
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Rusya ve Çin arasındaki askeri işbirliği kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Deniz Etkileşimi’ ortak deniz tatbikatının bu yılki manevraları başladı.Çin’in doğusundaki Şandong eyaletinde yer alan Çingdao Deniz Üssü’nde gerçekleştirilen açılış töreniyle start alan tatbikat, Sarı Deniz sularında icra ediliyor.6-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan manevralarda her iki ülkenin deniz gücü arasında işbirliği ve koordinasyon üzerinde çalışılacak.Dev savaş gemileri ve denizaltılar sahadaTatbikata iki ülkeden de çok sayıda nitelikli savaş gemisi, denizaltı ve destek unsuru katılıyor. Edinilen bilgilere göre tatbikatta yer alan unsurlar şunlar:Ortak savunma ve arama kurtarma operasyonlarıHava kuvvetlerinin de destek vereceği tatbikat boyunca iki ülkenin denizcileri, koordinasyon ve ortak hareket kabiliyetlerini artırmaya odaklanacak.Bir hafta sürecek yoğun program kapsamında; anti-denizaltı harbi, hava savunma operasyonları ve ortak topçu atış eğitimleri gerçekleştirilecek. Gemiler ayrıca, olası kriz anlarına hazırlık amacıyla denizde ortak arama-kurtarma faaliyetleri üzerine de taktik manevralar yapacak.
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rusya, çin, şandong, ortak tatbikat, savaş gemisi, rus savaş gemileri
rusya, çin, şandong, ortak tatbikat, savaş gemisi, rus savaş gemileri

Rusya ve Çin'den dev ortak tatbikat: ‘Deniz Etkileşimi-2026’ başladı

08:58 06.07.2026 (güncellendi: 09:05 06.07.2026)
© AP Photo / Zha Chunming/XinhuaRusya-Çin ortak deniz tatbikatı
Rusya-Çin ortak deniz tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
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Çin’in Çingdao kentindeki deniz üssünde düzenlenen resmi törenle, Rusya ve Çin donanmalarının ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Deniz Etkileşimi-2026’ askeri tatbikatı resmen başladı. Sarı Deniz’de icra edilecek olan geleneksel tatbikat, 13 Temmuz’a kadar sürecek.
Rusya ve Çin arasındaki askeri işbirliği kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Deniz Etkileşimi’ ortak deniz tatbikatının bu yılki manevraları başladı.
Çin’in doğusundaki Şandong eyaletinde yer alan Çingdao Deniz Üssü’nde gerçekleştirilen açılış töreniyle start alan tatbikat, Sarı Deniz sularında icra ediliyor.
6-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan manevralarda her iki ülkenin deniz gücü arasında işbirliği ve koordinasyon üzerinde çalışılacak.

Dev savaş gemileri ve denizaltılar sahada

Tatbikata iki ülkeden de çok sayıda nitelikli savaş gemisi, denizaltı ve destek unsuru katılıyor. Edinilen bilgilere göre tatbikatta yer alan unsurlar şunlar:
Rusya: Gvardeyskiy kruvazörü ‘Varyag’, korvet ‘Rezkiy’, dizel-elektrikli denizaltı ‘Ufa’ ve kurtarma gemisi ‘İgor Belousov’.
Çin: ‘Anshan’ ve ‘Kaifeng’ destroyerleri, ‘Wuhu’ fırkateyni, ‘Yuan’ sınıfı dizel-elektrikli denizaltı, ‘Kekexilihu’ genel ikmal gemisi ve ‘Yangchenghu’ kurtarma gemisi.

Ortak savunma ve arama kurtarma operasyonları

Hava kuvvetlerinin de destek vereceği tatbikat boyunca iki ülkenin denizcileri, koordinasyon ve ortak hareket kabiliyetlerini artırmaya odaklanacak.
Bir hafta sürecek yoğun program kapsamında; anti-denizaltı harbi, hava savunma operasyonları ve ortak topçu atış eğitimleri gerçekleştirilecek. Gemiler ayrıca, olası kriz anlarına hazırlık amacıyla denizde ortak arama-kurtarma faaliyetleri üzerine de taktik manevralar yapacak.
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