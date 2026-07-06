https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rusya-ve-cinden-dev-ortak-tatbikat-deniz-etkilesimi-2026-basladi-1107027102.html

Rusya ve Çin'den dev ortak tatbikat: ‘Deniz Etkileşimi-2026’ başladı

Rusya ve Çin'den dev ortak tatbikat: ‘Deniz Etkileşimi-2026’ başladı

Sputnik Türkiye

Çin’in Çingdao kentindeki deniz üssünde düzenlenen resmi törenle, Rusya ve Çin donanmalarının ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Deniz Etkileşimi-2026’ askeri... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T08:58+0300

2026-07-06T08:58+0300

2026-07-06T09:05+0300

savunma

rusya

çin

şandong

ortak tatbikat

savaş gemisi

rus savaş gemileri

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Rusya ve Çin arasındaki askeri işbirliği kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Deniz Etkileşimi’ ortak deniz tatbikatının bu yılki manevraları başladı.Çin’in doğusundaki Şandong eyaletinde yer alan Çingdao Deniz Üssü’nde gerçekleştirilen açılış töreniyle start alan tatbikat, Sarı Deniz sularında icra ediliyor.6-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan manevralarda her iki ülkenin deniz gücü arasında işbirliği ve koordinasyon üzerinde çalışılacak.Dev savaş gemileri ve denizaltılar sahadaTatbikata iki ülkeden de çok sayıda nitelikli savaş gemisi, denizaltı ve destek unsuru katılıyor. Edinilen bilgilere göre tatbikatta yer alan unsurlar şunlar:Ortak savunma ve arama kurtarma operasyonlarıHava kuvvetlerinin de destek vereceği tatbikat boyunca iki ülkenin denizcileri, koordinasyon ve ortak hareket kabiliyetlerini artırmaya odaklanacak.Bir hafta sürecek yoğun program kapsamında; anti-denizaltı harbi, hava savunma operasyonları ve ortak topçu atış eğitimleri gerçekleştirilecek. Gemiler ayrıca, olası kriz anlarına hazırlık amacıyla denizde ortak arama-kurtarma faaliyetleri üzerine de taktik manevralar yapacak.

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rusya, çin, şandong, ortak tatbikat, savaş gemisi, rus savaş gemileri