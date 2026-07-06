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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rusya-ukraynadaki-askeri-hedeflere-yogun-misilleme-saldirisi-duzenledi-1107026379.html
Rusya, Ukrayna’daki askeri hedeflere yoğun misilleme saldırısı düzenledi
Rusya, Ukrayna’daki askeri hedeflere yoğun misilleme saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Kiev başta olmak üzere Ukrayna’nın 5 farklı bölgesindeki askeri sanayi tesisler, enerji altyapısı ve askeri hava üslerine... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T07:35+0300
2026-07-06T08:02+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
saldırı
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, 6 Temmuz'a bağlayan gece Ukrayna topraklarındaki stratejik unsurlara yönelik uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun bir operasyon düzenlendiği bildirildi.‘Sivil altyapıya yönelik saldırılara yanıt’Bakanlık, gerçekleştirilen operasyonun gerekçesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki sivil altyapı tesislerine düzenlediği terör saldırılarına yanıt olarak bu misilleme darbesinin indirildiğini"belirtti.Açıklamada, operasyon kapsamında hedeflenen tüm askeri ve endüstriyel tesislerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi.Başkent Kiev’de 4 dalga patlamaRusya Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre, saldırıların ana hedeflerinden biri başkent Kiev ve çevresi oldu. Ukrayna yerel medyasında yer alan bilgilere göre, gece saatlerinde başkent genelinde ardı ardına 4 büyük patlama serisi yaşandı. Saldırılarda, Kiev ve Kiev bölgesinde bulunan askeri sanayi kompleksi bünyesindeki savunma sanayi işletmeleri ile ordu lojistiği için kritik önemdeki yakıt ve enerji sektörü tesisleri hedef alındı.5 bölgede askeri hava üsleri vurulduOperasyonun bir diğer ayağında da Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait altyapı tesisleri hedef seçildi.Savunma Bakanlığı; Dnepropetrovsk, Poltava, Çerkasi, Çernigov ve Kiev bölgelerindeki askeri hava üslerinin ve bu üslere ait altyapı unsurlarının yoğun bombardımana tutularak imha edildiğini açıkladı.Saldırıda havadan, karadan ve denizden fırlatılan uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silah sistemleri ile taarruzi İHA’ların senkronize olarak kullanıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/medvedev-abdnin-kendi-iradesini-baskalarina-dayatma-hakki-yok-1107023102.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, saldırı
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, saldırı

Rusya, Ukrayna’daki askeri hedeflere yoğun misilleme saldırısı düzenledi

07:35 06.07.2026 (güncellendi: 08:02 06.07.2026)
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Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Kiev başta olmak üzere Ukrayna’nın 5 farklı bölgesindeki askeri sanayi tesisler, enerji altyapısı ve askeri hava üslerine yönelik geniş çaplı bir misilleme saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, 6 Temmuz'a bağlayan gece Ukrayna topraklarındaki stratejik unsurlara yönelik uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun bir operasyon düzenlendiği bildirildi.

‘Sivil altyapıya yönelik saldırılara yanıt’

Bakanlık, gerçekleştirilen operasyonun gerekçesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki sivil altyapı tesislerine düzenlediği terör saldırılarına yanıt olarak bu misilleme darbesinin indirildiğini"belirtti.
Açıklamada, operasyon kapsamında hedeflenen tüm askeri ve endüstriyel tesislerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi.

Başkent Kiev’de 4 dalga patlama

Rusya Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre, saldırıların ana hedeflerinden biri başkent Kiev ve çevresi oldu.
Ukrayna yerel medyasında yer alan bilgilere göre, gece saatlerinde başkent genelinde ardı ardına 4 büyük patlama serisi yaşandı.
Saldırılarda, Kiev ve Kiev bölgesinde bulunan askeri sanayi kompleksi bünyesindeki savunma sanayi işletmeleri ile ordu lojistiği için kritik önemdeki yakıt ve enerji sektörü tesisleri hedef alındı.

5 bölgede askeri hava üsleri vuruldu

Operasyonun bir diğer ayağında da Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait altyapı tesisleri hedef seçildi.
Savunma Bakanlığı; Dnepropetrovsk, Poltava, Çerkasi, Çernigov ve Kiev bölgelerindeki askeri hava üslerinin ve bu üslere ait altyapı unsurlarının yoğun bombardımana tutularak imha edildiğini açıkladı.
Saldırıda havadan, karadan ve denizden fırlatılan uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silah sistemleri ile taarruzi İHA’ların senkronize olarak kullanıldığı belirtildi.
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