https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rusya-ukraynadaki-askeri-hedeflere-yogun-misilleme-saldirisi-duzenledi-1107026379.html

Rusya, Ukrayna’daki askeri hedeflere yoğun misilleme saldırısı düzenledi

Rusya, Ukrayna’daki askeri hedeflere yoğun misilleme saldırısı düzenledi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Kiev başta olmak üzere Ukrayna’nın 5 farklı bölgesindeki askeri sanayi tesisler, enerji altyapısı ve askeri hava üslerine... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T07:35+0300

2026-07-06T07:35+0300

2026-07-06T08:02+0300

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ukrayna

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

saldırı

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, 6 Temmuz'a bağlayan gece Ukrayna topraklarındaki stratejik unsurlara yönelik uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun bir operasyon düzenlendiği bildirildi.‘Sivil altyapıya yönelik saldırılara yanıt’Bakanlık, gerçekleştirilen operasyonun gerekçesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki sivil altyapı tesislerine düzenlediği terör saldırılarına yanıt olarak bu misilleme darbesinin indirildiğini"belirtti.Açıklamada, operasyon kapsamında hedeflenen tüm askeri ve endüstriyel tesislerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi.Başkent Kiev’de 4 dalga patlamaRusya Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre, saldırıların ana hedeflerinden biri başkent Kiev ve çevresi oldu. Ukrayna yerel medyasında yer alan bilgilere göre, gece saatlerinde başkent genelinde ardı ardına 4 büyük patlama serisi yaşandı. Saldırılarda, Kiev ve Kiev bölgesinde bulunan askeri sanayi kompleksi bünyesindeki savunma sanayi işletmeleri ile ordu lojistiği için kritik önemdeki yakıt ve enerji sektörü tesisleri hedef alındı.5 bölgede askeri hava üsleri vurulduOperasyonun bir diğer ayağında da Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait altyapı tesisleri hedef seçildi.Savunma Bakanlığı; Dnepropetrovsk, Poltava, Çerkasi, Çernigov ve Kiev bölgelerindeki askeri hava üslerinin ve bu üslere ait altyapı unsurlarının yoğun bombardımana tutularak imha edildiğini açıkladı.Saldırıda havadan, karadan ve denizden fırlatılan uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silah sistemleri ile taarruzi İHA’ların senkronize olarak kullanıldığı belirtildi.

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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, saldırı