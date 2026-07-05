Medvedev: ABD'nin kendi iradesini başkalarına dayatma hakkı yok

ABD 250 yaşında. Onlar örnek alınacak bir ülke mi yoksa bir ‘kötülük imparatorluğu’ mu? Bence ikisi de değil. Ancak gezegenimizdeki çoğu ülkenin hemfikir olduğu bir şey var: Amerika'nın başkaları adına karar verme hakkı yok. ABD ile Beyaz Saray'ın kendi iradelerini başkalarına dayatma hakkı hiç yok. Önce kendi evlerindeki sorunları çözsünler.