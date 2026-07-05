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Medvedev: ABD'nin kendi iradesini başkalarına dayatma hakkı yok
Medvedev: ABD'nin kendi iradesini başkalarına dayatma hakkı yok
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD'nin kendi iradesini başkalarına dayatma hakkı olmadığını, Washington’un öncelikle kendi iç sorunlarını... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda bağımsızlığının 250. yıldönümünü kutlayan ABD’nin kendi iradesini diğer ülkelere dayatma hakkı olmadığını vurguladı.Medvedev ayrıca küçük ya da büyük, her devletin bağımsız bir şekilde kendi sorunlarıyla başa çıkabileceğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/medvedev-tahran-washingtona-boyun-egmedi-netanyahu-kabinesi-savas-cigirtkanligina-devam-ediyor-1106658048.html
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rusya, dmitriy medvedev, abd, haberler, abd, washington, rusya güvenlik konseyi, telegram, beyaz saray
rusya, dmitriy medvedev, abd, haberler, abd, washington, rusya güvenlik konseyi, telegram, beyaz saray

Medvedev: ABD'nin kendi iradesini başkalarına dayatma hakkı yok

22:52 05.07.2026 (güncellendi: 22:59 05.07.2026)
© Sputnik / Екатерина ШтукинаDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD'nin kendi iradesini başkalarına dayatma hakkı olmadığını, Washington’un öncelikle kendi iç sorunlarını çözmesi gerektiğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda bağımsızlığının 250. yıldönümünü kutlayan ABD’nin kendi iradesini diğer ülkelere dayatma hakkı olmadığını vurguladı.

ABD 250 yaşında. Onlar örnek alınacak bir ülke mi yoksa bir ‘kötülük imparatorluğu’ mu? Bence ikisi de değil. Ancak gezegenimizdeki çoğu ülkenin hemfikir olduğu bir şey var: Amerika'nın başkaları adına karar verme hakkı yok. ABD ile Beyaz Saray'ın kendi iradelerini başkalarına dayatma hakkı hiç yok. Önce kendi evlerindeki sorunları çözsünler.

Medvedev ayrıca küçük ya da büyük, her devletin bağımsız bir şekilde kendi sorunlarıyla başa çıkabileceğinin altını çizdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve iktidardaki Birleşik Rusya partisinin lideri Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
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