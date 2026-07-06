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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-gece-saldirisinin-detaylarini-paylasti-iha-ve-fuze-uretim-1107028804.html
Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna’ya gece saldırısının detaylarını paylaştı: İHA ve füze üretim tesisleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna’ya gece saldırısının detaylarını paylaştı: İHA ve füze üretim tesisleri vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, başta Kiev olmak üzere Ukrayna’nın farklı bölgelerine düzenlenen füze saldırılarında Ukrayna’ya ait uzun menzilli İHA üretim... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
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özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı dün gece Ukrayna’nın başkenti Kiev başta olmak üzere Ukrayna’daki askeri sanayi kompleks ile enerji altyapısına yönelik düzenlenen yoğun saldırının detaylarını paylaştı.Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, Kiev ve komşu bölgelerde toplam altı kritik askeri fabrika, bir tersane ve stratejik bir akaryakıt deposu hedef alındı.Operasyonda vurulan tesisler ve faaliyet alanları şu şekilde sıralandı:● Abris PT Birliği: Ukrayna ordusu için uzun ve orta menzilli keşif dronları, telemetri sistemleri, elektronik ve optik ekipmanlar geliştiren merkez.● Burevestnik Fabrikası: İnsansız hava araçları ve radar teknolojileri üretim tesisi.● Viçnevoye Akaryakıt Deposu: Çatışma bölgelerine acil yakıt sevkiyatı sağlamak amacıyla kullanılan kritik lojistik merkez.● Askeri tersane: Ukrayna Deniz Kuvvetleri için topçu fırkateynleri ve askeri bot üreten tersane.● Julyanı Fabrikası: Hava savunma füze sistemleri üretimi, onarımı ve İHA ile havacılık ekipmanları parçaları imalatı yapan tesis.● Navigasyon ve Otomasyon Fabrikası: Ukrayna'nın yerli üretimi olan Neptun-MD füzeleri de dahil olmak üzere güdümlü sistemlerin navigasyon cihazlarını üreten merkez.● Zırhlı Araç Mühendislik Tesisi: Zırhlı araçlar, personel koruma sistemleri, füze ve İHA mühimmatı üreten fabrika.Uzun ve orta menzilli İHA üretiminde uzmanlaşmış bir diğer stratejik sanayi kuruluşu.Hava üsleri de ateş altındaRusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki sanayi tesislerinin yanı sıra Ukrayna'nın hava gücünü de hedef aldığını bildirdi. Açıklamada; Dnepropetrovsk, Poltava, Çerkası, Çernigov ve Kiev bölgelerinde bulunan Ukrayna ordusuna ait askeri havalimanları ve hava üslerinin de eş zamanlı olarak yoğun ateş altına alındığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rusya-ukraynadaki-askeri-hedeflere-yogun-misilleme-saldirisi-duzenledi-1107026379.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, saldırı, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, saldırı, özel askeri harekat

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna’ya gece saldırısının detaylarını paylaştı: İHA ve füze üretim tesisleri vuruldu

10:14 06.07.2026 (güncellendi: 10:16 06.07.2026)
© REUTERS Anna VoitenkoKiev gökyüzünü bürüyen duman bulutları
Kiev gökyüzünü bürüyen duman bulutları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© REUTERS Anna Voitenko
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Rusya Savunma Bakanlığı, başta Kiev olmak üzere Ukrayna’nın farklı bölgelerine düzenlenen füze saldırılarında Ukrayna’ya ait uzun menzilli İHA üretim merkezleri, askeri tersaneler, yakıt depoları ve füze fabrikalarının tam isabetle vurulduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı dün gece Ukrayna’nın başkenti Kiev başta olmak üzere Ukrayna’daki askeri sanayi kompleks ile enerji altyapısına yönelik düzenlenen yoğun saldırının detaylarını paylaştı.
Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, Kiev ve komşu bölgelerde toplam altı kritik askeri fabrika, bir tersane ve stratejik bir akaryakıt deposu hedef alındı.
Operasyonda vurulan tesisler ve faaliyet alanları şu şekilde sıralandı:
Abris PT Birliği: Ukrayna ordusu için uzun ve orta menzilli keşif dronları, telemetri sistemleri, elektronik ve optik ekipmanlar geliştiren merkez.
Burevestnik Fabrikası: İnsansız hava araçları ve radar teknolojileri üretim tesisi.
Viçnevoye Akaryakıt Deposu: Çatışma bölgelerine acil yakıt sevkiyatı sağlamak amacıyla kullanılan kritik lojistik merkez.
Askeri tersane: Ukrayna Deniz Kuvvetleri için topçu fırkateynleri ve askeri bot üreten tersane.
Julyanı Fabrikası: Hava savunma füze sistemleri üretimi, onarımı ve İHA ile havacılık ekipmanları parçaları imalatı yapan tesis.
Navigasyon ve Otomasyon Fabrikası: Ukrayna'nın yerli üretimi olan Neptun-MD füzeleri de dahil olmak üzere güdümlü sistemlerin navigasyon cihazlarını üreten merkez.
Zırhlı Araç Mühendislik Tesisi: Zırhlı araçlar, personel koruma sistemleri, füze ve İHA mühimmatı üreten fabrika.
Uzun ve orta menzilli İHA üretiminde uzmanlaşmış bir diğer stratejik sanayi kuruluşu.

Hava üsleri de ateş altında

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki sanayi tesislerinin yanı sıra Ukrayna'nın hava gücünü de hedef aldığını bildirdi. Açıklamada; Dnepropetrovsk, Poltava, Çerkası, Çernigov ve Kiev bölgelerinde bulunan Ukrayna ordusuna ait askeri havalimanları ve hava üslerinin de eş zamanlı olarak yoğun ateş altına alındığı kaydedildi.
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UKRAYNA KRİZİ
Rusya, Ukrayna’daki askeri hedeflere yoğun misilleme saldırısı düzenledi
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