https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-gece-saldirisinin-detaylarini-paylasti-iha-ve-fuze-uretim-1107028804.html

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna’ya gece saldırısının detaylarını paylaştı: İHA ve füze üretim tesisleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna’ya gece saldırısının detaylarını paylaştı: İHA ve füze üretim tesisleri vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, başta Kiev olmak üzere Ukrayna’nın farklı bölgelerine düzenlenen füze saldırılarında Ukrayna’ya ait uzun menzilli İHA üretim... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T10:14+0300

2026-07-06T10:14+0300

2026-07-06T10:16+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı dün gece Ukrayna’nın başkenti Kiev başta olmak üzere Ukrayna’daki askeri sanayi kompleks ile enerji altyapısına yönelik düzenlenen yoğun saldırının detaylarını paylaştı.Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, Kiev ve komşu bölgelerde toplam altı kritik askeri fabrika, bir tersane ve stratejik bir akaryakıt deposu hedef alındı.Operasyonda vurulan tesisler ve faaliyet alanları şu şekilde sıralandı:● Abris PT Birliği: Ukrayna ordusu için uzun ve orta menzilli keşif dronları, telemetri sistemleri, elektronik ve optik ekipmanlar geliştiren merkez.● Burevestnik Fabrikası: İnsansız hava araçları ve radar teknolojileri üretim tesisi.● Viçnevoye Akaryakıt Deposu: Çatışma bölgelerine acil yakıt sevkiyatı sağlamak amacıyla kullanılan kritik lojistik merkez.● Askeri tersane: Ukrayna Deniz Kuvvetleri için topçu fırkateynleri ve askeri bot üreten tersane.● Julyanı Fabrikası: Hava savunma füze sistemleri üretimi, onarımı ve İHA ile havacılık ekipmanları parçaları imalatı yapan tesis.● Navigasyon ve Otomasyon Fabrikası: Ukrayna'nın yerli üretimi olan Neptun-MD füzeleri de dahil olmak üzere güdümlü sistemlerin navigasyon cihazlarını üreten merkez.● Zırhlı Araç Mühendislik Tesisi: Zırhlı araçlar, personel koruma sistemleri, füze ve İHA mühimmatı üreten fabrika.Uzun ve orta menzilli İHA üretiminde uzmanlaşmış bir diğer stratejik sanayi kuruluşu.Hava üsleri de ateş altındaRusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki sanayi tesislerinin yanı sıra Ukrayna'nın hava gücünü de hedef aldığını bildirdi. Açıklamada; Dnepropetrovsk, Poltava, Çerkası, Çernigov ve Kiev bölgelerinde bulunan Ukrayna ordusuna ait askeri havalimanları ve hava üslerinin de eş zamanlı olarak yoğun ateş altına alındığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rusya-ukraynadaki-askeri-hedeflere-yogun-misilleme-saldirisi-duzenledi-1107026379.html

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