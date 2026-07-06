https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rus-uzman-yanitladi-ukraynanin-hava-savunmasi-rus-saldirilarina-neden-karsi-koyamiyor-1107052750.html
Rus uzman yanıtladı: Ukrayna'nın hava savunması Rus saldırılarına neden karşı koyamıyor?
Rus uzman yanıtladı: Ukrayna'nın hava savunması Rus saldırılarına neden karşı koyamıyor?
Sputnik Türkiye
Rus askeri analist Leonkov, Rusya'nın füze ve İHA saldırılarını önlenememesinin, Ukrayna hava savunma kuvvetlerinin bu tür saldırıları engelleyebilecek yüksek... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T23:06+0300
2026-07-06T23:06+0300
2026-07-06T23:06+0300
görüş
uzman yorumu
aleksey leonkov
ukrayna
rusya
kiev
füze
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya savunma bakanlığı
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'Naşa Oborona' dergisinin askeri analisti Aleksey Leonkov, Rus ordusunun Kiev'e dün gece düzenlediği saldırıların Ukrayna'nın askeri sanayisi üzerindeki sonuçlarını Sputnik’e yorumladı.Kiev’de sanayi bölgelerin, elektronik harp sistemlerinin, insansız hava araçlarının (İHA) ve bunların bileşenlerinin üretimi ve kısmen füze üretimi için yeniden düzenlendiğine dikkat çeken Leonkov, "Fakat gerçekte asıl amaç, şu anda sistematik olarak yok edilen bu üretim tesislerini korumaktı. Yani altyapı, binalar, ekipmanlar ve benzeri şeyler yok ediliyor. Ve bence bu tür saldırılar, bu üretim tesislerinden hiçbir şey kalmayana ve onları mümkün olan en kısa sürede restore etmenin hiçbir yolu kalmayana kadar devam edecek" diye konuştu.Leonkov, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus ordusunun saldırılarını püskürtürken bazı Patriot füzelerinin Kiev'e düşmesini yorumlayan Leonkov, bunun Vladimir Zelenskiy'in bazı ülkelerden kullanım ömrü dolmuş füzeler almış olabileceğini gösterdiğini dile getirdi:Rusya'nın İskender füzelerinin önlenememesinin, Ukrayna hava savunma kuvvetlerinin artık bu saldırıları engelleyebilecek yüksek kaliteli unsurlara sahip olmadığını gösterdiğine dikkat çeken Leonkov, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/rus-ordusundan-kiev-rejiminin-terorune-misilleme-ukraynada-askeri-hedeflere-yogun-saldiri-1105058804.html
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uzman yorumu, aleksey leonkov, ukrayna, rusya, kiev, füze, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya savunma bakanlığı, vladimir zelenskiy, patriot, s-300
uzman yorumu, aleksey leonkov, ukrayna, rusya, kiev, füze, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya savunma bakanlığı, vladimir zelenskiy, patriot, s-300
Rus uzman yanıtladı: Ukrayna'nın hava savunması Rus saldırılarına neden karşı koyamıyor?
Rus askeri analist Leonkov, Rusya'nın füze ve İHA saldırılarını önlenememesinin, Ukrayna hava savunma kuvvetlerinin bu tür saldırıları engelleyebilecek yüksek kaliteli unsurlara sahip olmadığını gösterdiğini vurguladı.
'Naşa Oborona' dergisinin askeri analisti Aleksey Leonkov, Rus ordusunun Kiev'e dün gece düzenlediği saldırıların Ukrayna'nın askeri sanayisi üzerindeki sonuçlarını Sputnik’e yorumladı.
Kiev’de sanayi bölgelerin, elektronik harp sistemlerinin, insansız hava araçlarının (İHA) ve bunların bileşenlerinin üretimi ve kısmen füze üretimi için yeniden düzenlendiğine dikkat çeken Leonkov, "Fakat gerçekte asıl amaç, şu anda sistematik olarak yok edilen bu üretim tesislerini korumaktı. Yani altyapı, binalar, ekipmanlar ve benzeri şeyler yok ediliyor. Ve bence bu tür saldırılar, bu üretim tesislerinden hiçbir şey kalmayana ve onları mümkün olan en kısa sürede restore etmenin hiçbir yolu kalmayana kadar devam edecek" diye konuştu.
Leonkov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kiev gibi büyük bir sanayi tesisinin, mega tesisin konumu, düşmanın 'gezici' fırlatma taktiğini esnek bir şekilde kullanmasına, İHA veya seyir füzelerini mobil fırlatma rampalarından bize doğru fırlatmasına olanak sağladı. Ve bu tür saldırılar elbette hemen olmasa da fırlatma yoğunluğunda bir düşüşe yol açacak. Düşman, bu hava saldırı silahlarının son montajı için başka yerler arayacak, ayrıca bu mobil fırlatma rampalarının üretilebileceği yerler de arayacak.
Başka bir deyişle, bu saldırıların anlık, anında bir etkisi yoktur. Kademeli bir etkisi var. Bu saldırıların önemli hasara yol açtığının ilk işareti, hem özel askeri operasyon bölgesinin içinde hem de dışında, saldırı maksatlı İHA'ların toplam sayısında bir azalma olacak. Başka bir deyişle, bu göstergeler etkinliklerini değerlendirmek için kullanılacak. Ancak tekrar ediyorum, bu hemen olmayacak.
Kiev'in orada yeniden bu gücü kurup günde birkaç yüz İHA'yla saldırmak için imkanı olup olmayacağı hala açık bir soru. Ancak bence durumu değerlendirmek için bizim de kullanacağımız ölçüt tam olarak bu. Yani, eğer yoğunluk azalmazsa, hava saldırı silahlarının son montajının yapıldığı diğer merkezler aranacak ve keşfedilerek imha edilecek. Eğer bu somut sonuçlar vermezse, yani topraklarımızdaki terör saldırılarında bir azalma olmazsa, o zaman Savunma Bakanlığı tarafından listelenen işletmeler de dahil olmak üzere başka kararlar alınacağını düşünüyorum.
Rus ordusunun saldırılarını püskürtürken bazı Patriot füzelerinin Kiev'e düşmesini yorumlayan Leonkov, bunun Vladimir Zelenskiy'in bazı ülkelerden kullanım ömrü dolmuş füzeler almış olabileceğini gösterdiğini dile getirdi:
Biliyor musunuz, bu bir deja vu. Bu durum, Ukrayna'nın Doğu Avrupa ülkelerinden ve bulabildiği her yerden aldığı S-300 füzeleriyle de yaşanmıştı. Ve bu füzeler her zaman depolama ve kullanım açısından uygun kalitede değildi. Dolayısıyla, temelde bu füzelerin hurdaya çıkarılması ve imha edilmesi gerekiyordu.
Bu nedenle 2022-2023'te Kiev'in işletmelerine yapılan saldırılarda olduğu gibi, bu füzeler de konut binalarını vuruyordu. Şimdi aynı şeyi Patriot hava savunma sisteminde görüyoruz ve bu büyük olasılıkla Zelenskiy'nin bazı ülkelerden bu süresi dolmuş karadan havaya füzeleri aldığını gösteriyor.
Bu arada, yakın zamanda, Polonya'nın Ukrayna'ya gizlice Patriot füzeleri tedarik ettiği bilgisi ortaya çıktı, şu anda Polonya'da tırmanan bir skandal var. Bence Polonya, büyük olasılıkla bu teslimatlardan, süresi dolmuş füzeleri, muhtemelen ABD'nin tüm Avrupa ülkelerinin uymasını şart koştuğu PURL programının dışında transfer etmekten kar elde ediyordu.
Yani, her Amerikan malı PURL'den geçmeli ve para ABD'ye gitmeli. Ancak bu skandal giderek büyüdüğüne göre, Polonya'nın kendi inisiyatifiyle hareket etmiş olması muhtemel.
Rusya'nın İskender füzelerinin önlenememesinin, Ukrayna hava savunma kuvvetlerinin artık bu saldırıları engelleyebilecek yüksek kaliteli unsurlara sahip olmadığını gösterdiğine dikkat çeken Leonkov, şöyle devam etti:
Öte yandan, bizim İskender füzelerimiz de geliştiriliyor. Daha gelişmiş füzeler ortaya çıkıyor. Onlar bizim kaynaklarımızdan öğreniyor, biz de onlarınkilerden öğrenerek geliştiriyoruz. Böylece bu ikisi örtüşünce şimdi İskender füzeleri durdurulamaz hale geldi. İskender, taktik füze sistemidir. Şu anda yüksek değerli hedeflere karşı etkili bir şekilde kullanılan birinci nesil hipersonik bir füze diyebiliriz. Ve çeşitli üretim birimlerine ve benzeri yerlere yapılan saldırılar tam olarak İskender füzelerinin eseridir.