Kiev gibi büyük bir sanayi tesisinin, mega tesisin konumu, düşmanın 'gezici' fırlatma taktiğini esnek bir şekilde kullanmasına, İHA veya seyir füzelerini mobil fırlatma rampalarından bize doğru fırlatmasına olanak sağladı. Ve bu tür saldırılar elbette hemen olmasa da fırlatma yoğunluğunda bir düşüşe yol açacak. Düşman, bu hava saldırı silahlarının son montajı için başka yerler arayacak, ayrıca bu mobil fırlatma rampalarının üretilebileceği yerler de arayacak.

Başka bir deyişle, bu saldırıların anlık, anında bir etkisi yoktur. Kademeli bir etkisi var. Bu saldırıların önemli hasara yol açtığının ilk işareti, hem özel askeri operasyon bölgesinin içinde hem de dışında, saldırı maksatlı İHA'ların toplam sayısında bir azalma olacak. Başka bir deyişle, bu göstergeler etkinliklerini değerlendirmek için kullanılacak. Ancak tekrar ediyorum, bu hemen olmayacak.

Kiev'in orada yeniden bu gücü kurup günde birkaç yüz İHA'yla saldırmak için imkanı olup olmayacağı hala açık bir soru. Ancak bence durumu değerlendirmek için bizim de kullanacağımız ölçüt tam olarak bu. Yani, eğer yoğunluk azalmazsa, hava saldırı silahlarının son montajının yapıldığı diğer merkezler aranacak ve keşfedilerek imha edilecek. Eğer bu somut sonuçlar vermezse, yani topraklarımızdaki terör saldırılarında bir azalma olmazsa, o zaman Savunma Bakanlığı tarafından listelenen işletmeler de dahil olmak üzere başka kararlar alınacağını düşünüyorum.