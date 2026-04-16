Rus ordusundan Kiev rejiminin terörüne misilleme: Ukrayna’da askeri hedeflere yoğun saldırı

Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşman güçlerine ait askeri tesisleri yerle bir etmeyi sürdürüyor. 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T12:43+0300

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak Ukrayna'daki askeri hedeflerin vurulduğunu bildirdi.Dün gece düzenlenen ve hassas silahların kullanıldığı yoğun bombardımanda, Ukrayna’da seyir füzeleri, uzun ve orta menzilli insansız hava araçlarını (İHA) üreten savunma sanayi işletmeleri ve Ukrayna ordusunu besleyen yakıt ve enerji altyapı tesisleri hedef alındı.Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.Son bir gün içerisinde 1.055 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 15 zırhlı savaş aracının da imha edildiği kaydedildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 5 güdümlü uçak bombasını ve 270 İHA'yı engelledi.

