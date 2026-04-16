UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusundan Kiev rejiminin terörüne misilleme: Ukrayna’da askeri hedeflere yoğun saldırı
Rus ordusundan Kiev rejiminin terörüne misilleme: Ukrayna’da askeri hedeflere yoğun saldırı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşman güçlerine ait askeri tesisleri yerle bir etmeyi sürdürüyor. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T12:43+0300
2026-04-16T12:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak Ukrayna'daki askeri hedeflerin vurulduğunu bildirdi.Dün gece düzenlenen ve hassas silahların kullanıldığı yoğun bombardımanda, Ukrayna’da seyir füzeleri, uzun ve orta menzilli insansız hava araçlarını (İHA) üreten savunma sanayi işletmeleri ve Ukrayna ordusunu besleyen yakıt ve enerji altyapı tesisleri hedef alındı.Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.Son bir gün içerisinde 1.055 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 15 zırhlı savaş aracının da imha edildiği kaydedildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 5 güdümlü uçak bombasını ve 270 İHA'yı engelledi.
rusya
ukrayna
donbass
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rus ordusundan Kiev rejiminin terörüne misilleme: Ukrayna’da askeri hedeflere yoğun saldırı

12:43 16.04.2026 (güncellendi: 12:49 16.04.2026)
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı — Kinjal Füzesi
Kinjal Füzesi - Sputnik Türkiye, 16.04.2026
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşman güçlerine ait askeri tesisleri yerle bir etmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak Ukrayna'daki askeri hedeflerin vurulduğunu bildirdi.
Dün gece düzenlenen ve hassas silahların kullanıldığı yoğun bombardımanda, Ukrayna’da seyir füzeleri, uzun ve orta menzilli insansız hava araçlarını (İHA) üreten savunma sanayi işletmeleri ve Ukrayna ordusunu besleyen yakıt ve enerji altyapı tesisleri hedef alındı.
Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.
Son bir gün içerisinde 1.055 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 15 zırhlı savaş aracının da imha edildiği kaydedildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 5 güdümlü uçak bombasını ve 270 İHA'yı engelledi.
ABD’den bir haftada beşinci saldırı: Pasifik’te 3 kişi öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
