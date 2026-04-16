https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/rus-ordusundan-kiev-rejiminin-terorune-misilleme-ukraynada-askeri-hedeflere-yogun-saldiri-1105058804.html
Rus ordusundan Kiev rejiminin terörüne misilleme: Ukrayna’da askeri hedeflere yoğun saldırı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, düşman güçlerine ait askeri tesisleri yerle bir etmeyi sürdürüyor. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T12:43+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088550570_26:0:858:468_1920x0_80_0_0_0d69464694c83a7b1d7f3da0de776fd4.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088550570_130:0:754:468_1920x0_80_0_0_9b538f716af5795cd543e47aa353c56f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
12:43 16.04.2026 (güncellendi: 12:49 16.04.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak Ukrayna'daki askeri hedeflerin vurulduğunu bildirdi.
Dün gece düzenlenen ve hassas silahların kullanıldığı yoğun bombardımanda, Ukrayna’da seyir füzeleri, uzun ve orta menzilli insansız hava araçlarını (İHA) üreten savunma sanayi işletmeleri ve Ukrayna ordusunu besleyen yakıt ve enerji altyapı tesisleri hedef alındı.
Açıklamada, “Saldırının amacına ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi” ifadesi kullanıldı.
Son bir gün içerisinde 1.055 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 15 zırhlı savaş aracının da imha edildiği kaydedildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 5 güdümlü uçak bombasını ve 270 İHA'yı engelledi.