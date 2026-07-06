https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rus-sporculari-dislayan-estonya-avrupa-aticilik-sampiyonasindan-men-edildi-1107053397.html

Rus sporcuları dışlayan Estonya, Avrupa Atıcılık Şampiyonası'ndan men edildi

Rus sporcuları dışlayan Estonya, Avrupa Atıcılık Şampiyonası'ndan men edildi

Sputnik Türkiye

Estonya, Rus ve Belaruslu sporcuları dışlaması nedeniyle Avrupa Atıcılık Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkından mahrum bırakıldı. 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T23:53+0300

2026-07-06T23:53+0300

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Estonya, Rus ve Belaruslu sporcuları dışlaması nedeniyle Avrupa Atıcılık Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkından mahrum bırakıldı.Estonya kamu yayıncısı ERR’nin Estonya Atıcılık Birliği'ne (ESSF) dayandırdığı haberine göre, 2027 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası, Estonya’nın Rusya ve Belarus’tan sporculara katılım izni vermeyi reddetmesinin ardından Tallinn'den Granada'ya taşındı.Avrupa Atıcılık Konfederasyonu (ESC) internet sitesinde de İspanya, 3-9 Mart 2027 tarihleri ​​arasında gerçekleşecek turnuva için ev sahibi olarak belirtilmiş durumda.ESC kararını, Avrupa Şampiyonası'nın aynı zamanda 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları ve 2027 Avrupa Oyunları için bir eleme turnuvası olacağı ve bu nedenle hakkı olan tüm sporcuların katılmasına izin verilmesi gerektiğine dayandırdı.Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF), Rusya ve Belarus'tan sporcuların bireysel tarafsız statüde yarışmalara katılmalarına izin veriyor.

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estonya, rusya, belarus, rus sporcular, avrupa oyunları, i̇spanya, tallin, granada (futbol kulübü)