https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rus-sporculari-dislayan-estonya-avrupa-aticilik-sampiyonasindan-men-edildi-1107053397.html
Rus sporcuları dışlayan Estonya, Avrupa Atıcılık Şampiyonası'ndan men edildi
Rus sporcuları dışlayan Estonya, Avrupa Atıcılık Şampiyonası'ndan men edildi
Sputnik Türkiye
Estonya, Rus ve Belaruslu sporcuları dışlaması nedeniyle Avrupa Atıcılık Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkından mahrum bırakıldı. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T23:53+0300
2026-07-06T23:53+0300
2026-07-06T23:53+0300
dünya
estonya
rusya
belarus
rus sporcular
avrupa oyunları
i̇spanya
tallin
granada (futbol kulübü)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/06/1107053241_0:27:751:449_1920x0_80_0_0_c01e63a7c7a4300791f07e1fa1fa8d45.png
Estonya, Rus ve Belaruslu sporcuları dışlaması nedeniyle Avrupa Atıcılık Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkından mahrum bırakıldı.Estonya kamu yayıncısı ERR’nin Estonya Atıcılık Birliği'ne (ESSF) dayandırdığı haberine göre, 2027 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası, Estonya’nın Rusya ve Belarus’tan sporculara katılım izni vermeyi reddetmesinin ardından Tallinn'den Granada'ya taşındı.Avrupa Atıcılık Konfederasyonu (ESC) internet sitesinde de İspanya, 3-9 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek turnuva için ev sahibi olarak belirtilmiş durumda.ESC kararını, Avrupa Şampiyonası'nın aynı zamanda 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları ve 2027 Avrupa Oyunları için bir eleme turnuvası olacağı ve bu nedenle hakkı olan tüm sporcuların katılmasına izin verilmesi gerektiğine dayandırdı.Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF), Rusya ve Belarus'tan sporcuların bireysel tarafsız statüde yarışmalara katılmalarına izin veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/estonya-hava-sahamiza-giren-ukrayna-ihalarinin-tamamini-engelleyemiyoruz-1106202836.html
estonya
rusya
belarus
i̇spanya
tallin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/06/1107053241_58:0:691:475_1920x0_80_0_0_d0df864324179a102719c60fcefdbac8.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
estonya, rusya, belarus, rus sporcular, avrupa oyunları, i̇spanya, tallin, granada (futbol kulübü)
estonya, rusya, belarus, rus sporcular, avrupa oyunları, i̇spanya, tallin, granada (futbol kulübü)
Rus sporcuları dışlayan Estonya, Avrupa Atıcılık Şampiyonası'ndan men edildi
Estonya, Rus ve Belaruslu sporcuları dışlaması nedeniyle Avrupa Atıcılık Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkından mahrum bırakıldı.
Estonya, Rus ve Belaruslu sporcuları dışlaması nedeniyle Avrupa Atıcılık Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkından mahrum bırakıldı.
Estonya kamu yayıncısı ERR’nin Estonya Atıcılık Birliği'ne (ESSF) dayandırdığı haberine göre, 2027 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası, Estonya’nın Rusya ve Belarus’tan sporculara katılım izni vermeyi reddetmesinin ardından Tallinn'den Granada'ya taşındı.
Avrupa Atıcılık Konfederasyonu (ESC) internet sitesinde de İspanya, 3-9 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek turnuva için ev sahibi olarak belirtilmiş durumda.
ESC kararını, Avrupa Şampiyonası'nın aynı zamanda 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları ve 2027 Avrupa Oyunları için bir eleme turnuvası olacağı ve bu nedenle hakkı olan tüm sporcuların katılmasına izin verilmesi gerektiğine dayandırdı.
Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF), Rusya ve Belarus'tan sporcuların bireysel tarafsız statüde yarışmalara katılmalarına izin veriyor.