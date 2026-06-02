https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/estonya-hava-sahamiza-giren-ukrayna-ihalarinin-tamamini-engelleyemiyoruz-1106202836.html
Estonya: Hava sahamıza giren Ukrayna İHA’larının tamamını engelleyemiyoruz
Estonya: Hava sahamıza giren Ukrayna İHA’larının tamamını engelleyemiyoruz
Sputnik Türkiye
Estonya Başbakanı Kristen Mihal, ordunun hava sahasına giren Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarını (İHA) her zaman tespit edip imha edecek kapasitede... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T21:28+0300
2026-06-02T21:28+0300
2026-06-02T21:28+0300
ukrayna kri̇zi̇
estonya
ukrayna
kiev
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
sınır ihlali
hava sahası
baltık ülkeleri
moskova
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Estonya basınına konuşan Başbakan Mihal, ordunun hava savunma imkanlarının kısıtlı olduğunu kabul ederek, "Sınırlarımızı ihlal eden tüm dronları her zaman ve her yerde fark edebileceğimizi veya vurabileceğimizi beklememek gerekir" dedi.Mihal, bu durumun hava savunma sistemlerinin teknik ve pratik sınırlarından kaynaklandığını belirterek, bazı silahların sivil kayıp riski nedeniyle yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinde kullanılamadığını, bazılarının ise hedefi vurabilmek için önceden belirli noktalara konuşlandırılmış olması gerektiğini vurguladı. Başbakan ayrıca, savaş uçakları ile dronlar arasındaki ciddi hız farkının havadan müdahaleyi büyük ölçüde zorlaştırdığına dikkat çekti.İki hafta önce Estonya hava sahasında Ukrayna'ya ait bir İHA'yı başarıyla engelleyen Rumen savaş pilotlarına da değinen Mihal, "Sadece şanslıydılar. Bu çapta başarılı müdahaleler son derece nadir yaşanıyor" dedi.Başbakan Mihal, Ukrayna'nın Batılı müttefiklerine dronların bir daha komşu ülke hava sahalarını ihlal etmeyeceği yönünde kesin bir söz veremeyeceğini, mevcut savaş koşullarında bunun sağlanmasının gerçeğe pek yakın olmadığını vurguladı.Mart ayı sonundan bu yana Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen çok sayıda İHA; Letonya, Litvanya ve Estonya hava sahasını defalarca ihlal etti. Yaşanan bu güvenlik zafiyetleri ve sınır ihlallerinin ardından Moskova, Baltık ülkelerine yönelik uyarılarda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/nato-askeri-komite-baskani-avrupanin-dogu-kanadina-daha-fazla-guc-sevk-edecegiz-1106195050.html
estonya
ukrayna
kiev
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estonya, ukrayna, kiev, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sınır ihlali, hava sahası, baltık ülkeleri, moskova
estonya, ukrayna, kiev, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sınır ihlali, hava sahası, baltık ülkeleri, moskova
Estonya: Hava sahamıza giren Ukrayna İHA’larının tamamını engelleyemiyoruz
Estonya Başbakanı Kristen Mihal, ordunun hava sahasına giren Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarını (İHA) her zaman tespit edip imha edecek kapasitede olmadığını belirtti. Mihal, Kiev yönetiminin bu uçuşların tamamen duracağına dair Batı'ya garanti vermesinin "neredeyse imkansız" olduğunu savundu.
Estonya basınına konuşan Başbakan Mihal, ordunun hava savunma imkanlarının kısıtlı olduğunu kabul ederek, "Sınırlarımızı ihlal eden tüm dronları her zaman ve her yerde fark edebileceğimizi veya vurabileceğimizi beklememek gerekir" dedi.
Mihal, bu durumun hava savunma sistemlerinin teknik ve pratik sınırlarından kaynaklandığını belirterek, bazı silahların sivil kayıp riski nedeniyle yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinde kullanılamadığını, bazılarının ise hedefi vurabilmek için önceden belirli noktalara konuşlandırılmış olması gerektiğini vurguladı. Başbakan ayrıca, savaş uçakları ile dronlar arasındaki ciddi hız farkının havadan müdahaleyi büyük ölçüde zorlaştırdığına dikkat çekti.
İki hafta önce Estonya hava sahasında Ukrayna'ya ait bir İHA'yı başarıyla engelleyen Rumen savaş pilotlarına da değinen Mihal, "Sadece şanslıydılar. Bu çapta başarılı müdahaleler son derece nadir yaşanıyor" dedi.
Başbakan Mihal, Ukrayna'nın Batılı müttefiklerine dronların bir daha komşu ülke hava sahalarını ihlal etmeyeceği yönünde kesin bir söz veremeyeceğini, mevcut savaş koşullarında bunun sağlanmasının gerçeğe pek yakın olmadığını vurguladı.
Mart ayı sonundan bu yana Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen çok sayıda İHA; Letonya, Litvanya ve Estonya hava sahasını defalarca ihlal etti. Yaşanan bu güvenlik zafiyetleri ve sınır ihlallerinin ardından Moskova, Baltık ülkelerine yönelik uyarılarda bulunmuştu.