https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rus-disisleri-abdnin-ukrayna-konusundaki-tutumunu-izleyecegiz-1107048873.html

Rus Dışişleri: ABD'nin Ukrayna konusundaki tutumunu izleyeceğiz

Rus Dışişleri: ABD'nin Ukrayna konusundaki tutumunu izleyeceğiz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova'nın ABD’nin NATO zirvesinin ardından Ukrayna konusunda nasıl bir tutum benimseyeceğini izleyeceğini belirtti. 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T19:45+0300

2026-07-06T19:45+0300

2026-07-06T19:45+0300

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sergey ryabkov

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ABD’nin NATO zirvesinin ardından Ukrayna konusunda nasıl bir tutum benimseyeceğini izleyeceğini ifade etti.Sputnik’in ilgili sorusunu yanıtlayan Ryabkov, “Bizim için bir şey açık: Siyasi uzlaşma karşıtlarının ve Avrupalı savaş yanlısı grubun, Anchorage'da belirlenen Amerikan önerileriyle olan anlaşmamız temelinde yapılabilecek olanları bozma girişimleri yoğunlaşıyor. NATO zirvesinin sonucunu bekleyeceğiz, Amerikan yönetiminin nasıl bir tutum benimseyeceğini göreceğiz, sonrası belli olacak. Şimdilik, büyük bir soru işareti söz konusu” diye konuştu.Ryabkov ayrıca, ABD'nin Alaska zirvesinde Rusya'nın Amerikan önerilerine verdiği rıza temelinde hareket etmesi halinde Ukrayna'daki çatışmanın hızla çözüme kavuşabileceğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/ankarada-nato-zirvesi-onlemlerini-valilik-duyurdu-bu-araclarin-girisi-yasaklandi-1106932510.html

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