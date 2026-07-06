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Rus Dışişleri: ABD'nin Ukrayna konusundaki tutumunu izleyeceğiz
Rus Dışişleri: ABD'nin Ukrayna konusundaki tutumunu izleyeceğiz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova'nın ABD’nin NATO zirvesinin ardından Ukrayna konusunda nasıl bir tutum benimseyeceğini izleyeceğini belirtti. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ABD’nin NATO zirvesinin ardından Ukrayna konusunda nasıl bir tutum benimseyeceğini izleyeceğini ifade etti.Sputnik’in ilgili sorusunu yanıtlayan Ryabkov, “Bizim için bir şey açık: Siyasi uzlaşma karşıtlarının ve Avrupalı savaş yanlısı grubun, Anchorage'da belirlenen Amerikan önerileriyle olan anlaşmamız temelinde yapılabilecek olanları bozma girişimleri yoğunlaşıyor. NATO zirvesinin sonucunu bekleyeceğiz, Amerikan yönetiminin nasıl bir tutum benimseyeceğini göreceğiz, sonrası belli olacak. Şimdilik, büyük bir soru işareti söz konusu” diye konuştu.Ryabkov ayrıca, ABD'nin Alaska zirvesinde Rusya'nın Amerikan önerilerine verdiği rıza temelinde hareket etmesi halinde Ukrayna'daki çatışmanın hızla çözüme kavuşabileceğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/ankarada-nato-zirvesi-onlemlerini-valilik-duyurdu-bu-araclarin-girisi-yasaklandi-1106932510.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, nato, ukrayna, abd, moskova, alaska
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, nato, ukrayna, abd, moskova, alaska

Rus Dışişleri: ABD'nin Ukrayna konusundaki tutumunu izleyeceğiz

19:45 06.07.2026
© Foto: Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© Foto: Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova'nın ABD’nin NATO zirvesinin ardından Ukrayna konusunda nasıl bir tutum benimseyeceğini izleyeceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ABD’nin NATO zirvesinin ardından Ukrayna konusunda nasıl bir tutum benimseyeceğini izleyeceğini ifade etti.
Sputnik’in ilgili sorusunu yanıtlayan Ryabkov, “Bizim için bir şey açık: Siyasi uzlaşma karşıtlarının ve Avrupalı savaş yanlısı grubun, Anchorage'da belirlenen Amerikan önerileriyle olan anlaşmamız temelinde yapılabilecek olanları bozma girişimleri yoğunlaşıyor. NATO zirvesinin sonucunu bekleyeceğiz, Amerikan yönetiminin nasıl bir tutum benimseyeceğini göreceğiz, sonrası belli olacak. Şimdilik, büyük bir soru işareti söz konusu” diye konuştu.
Ryabkov ayrıca, ABD'nin Alaska zirvesinde Rusya'nın Amerikan önerilerine verdiği rıza temelinde hareket etmesi halinde Ukrayna'daki çatışmanın hızla çözüme kavuşabileceğini sözlerine ekledi.
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