https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rus-disisleri-abdnin-ukrayna-konusundaki-tutumunu-izleyecegiz-1107048873.html
Rus Dışişleri: ABD'nin Ukrayna konusundaki tutumunu izleyeceğiz
Rus Dışişleri: ABD'nin Ukrayna konusundaki tutumunu izleyeceğiz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova'nın ABD’nin NATO zirvesinin ardından Ukrayna konusunda nasıl bir tutum benimseyeceğini izleyeceğini belirtti. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T19:45+0300
2026-07-06T19:45+0300
2026-07-06T19:45+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey ryabkov
abd
nato
ukrayna
abd
moskova
alaska
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/06/1107048421_0:0:785:443_1920x0_80_0_0_6edf6154de427beb7e63811b40222a9d.png
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ABD’nin NATO zirvesinin ardından Ukrayna konusunda nasıl bir tutum benimseyeceğini izleyeceğini ifade etti.Sputnik’in ilgili sorusunu yanıtlayan Ryabkov, “Bizim için bir şey açık: Siyasi uzlaşma karşıtlarının ve Avrupalı savaş yanlısı grubun, Anchorage'da belirlenen Amerikan önerileriyle olan anlaşmamız temelinde yapılabilecek olanları bozma girişimleri yoğunlaşıyor. NATO zirvesinin sonucunu bekleyeceğiz, Amerikan yönetiminin nasıl bir tutum benimseyeceğini göreceğiz, sonrası belli olacak. Şimdilik, büyük bir soru işareti söz konusu” diye konuştu.Ryabkov ayrıca, ABD'nin Alaska zirvesinde Rusya'nın Amerikan önerilerine verdiği rıza temelinde hareket etmesi halinde Ukrayna'daki çatışmanın hızla çözüme kavuşabileceğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/ankarada-nato-zirvesi-onlemlerini-valilik-duyurdu-bu-araclarin-girisi-yasaklandi-1106932510.html
rusya
ukrayna
abd
moskova
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/06/1107048421_82:0:743:496_1920x0_80_0_0_f58841a2e33e0670960b1db9c370766a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, nato, ukrayna, abd, moskova, alaska
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, nato, ukrayna, abd, moskova, alaska
Rus Dışişleri: ABD'nin Ukrayna konusundaki tutumunu izleyeceğiz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova'nın ABD’nin NATO zirvesinin ardından Ukrayna konusunda nasıl bir tutum benimseyeceğini izleyeceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ABD’nin NATO zirvesinin ardından Ukrayna konusunda nasıl bir tutum benimseyeceğini izleyeceğini ifade etti.
Sputnik’in ilgili sorusunu yanıtlayan Ryabkov, “Bizim için bir şey açık: Siyasi uzlaşma karşıtlarının ve Avrupalı savaş yanlısı grubun, Anchorage'da belirlenen Amerikan önerileriyle olan anlaşmamız temelinde yapılabilecek olanları bozma girişimleri yoğunlaşıyor. NATO zirvesinin sonucunu bekleyeceğiz, Amerikan yönetiminin nasıl bir tutum benimseyeceğini göreceğiz, sonrası belli olacak. Şimdilik, büyük bir soru işareti söz konusu” diye konuştu.
Ryabkov ayrıca, ABD'nin Alaska zirvesinde Rusya'nın Amerikan önerilerine verdiği rıza temelinde hareket etmesi halinde Ukrayna'daki çatışmanın hızla çözüme kavuşabileceğini sözlerine ekledi.