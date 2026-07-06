https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rus-dis-istihbarat-servisi-tarihi-sivastopol-savunma-muzesine-duzenlenen-saldirinin-arkasinda-1107032768.html

Rus Dış İstihbarat Servisi: Tarihi Sivastopol Savunma Müzesi'ne düzenlenen saldırının arkasında İngiltere var

Rus Dış İstihbarat Servisi: Tarihi Sivastopol Savunma Müzesi'ne düzenlenen saldırının arkasında İngiltere var

Sputnik Türkiye

Kırım'daki Sivastopol Savunma Müzesi'ne saldırıya dair açıklama yapan SVR, bu provokasyonu İngiltere'nin gerçekleştirdiğini belirterek tarihsel arka plana... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T13:04+0300

2026-07-06T13:04+0300

2026-07-06T13:04+0300

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), geçen ay Kırım'ın Sivastopol kentinde bulunan tarihi Sivastopol Savunma Müzesi'ne düzenlenen saldırının arkasında İngiltere olduğunu vurguladı.SVR, 10 Haziran'da İHA'larla düzenlenwn saldırıyı Londra ve İngiliz istihbarat servisleri tarafından detaylıca planlanmış bir provokasyon olarak niteledi.Ukrayna ordusunun saldırının asıl amacından muhtemelen haberdar olmadığını kaydeden SVR, saldırı görevlerinin silah sistemlerine 'askeri danışman' kılığındaki İngiliz uzmanlar tarafından yüklendiğinin altını çizdi.Rus istihbaratı, Londra'nın Ukrayna'daki çatışmayı 19. yüzyılda başarısızlıkla sonuçlanan Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma projesinin bir 'rövanşı' olarak gördüğünü belirtti.Müze saldırısının tarihsel arka planına vurguSVR, Sivastopol Savunma Müzesi'nin İngilizler için ne anlam ifade ettiğine dair bilgi de paylaştı.Söz konusu müzenin, İngilizlerde, Birleşik Krallık'ın seçkin elitleri arasında büyük kayıplarla sonuçlanan ağır bir askeri seferin acı verici hatıralarını uyandıran tarihi bir tetikleyici işlevi gördüğünü ifade eden Rus istihbaratı, saldırının bu travmatik anıları canlandırmak amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.SVR, bu hamleyi Londra'nın tarihsel bir husumeti modern çatışma zeminine taşıma çabası olarak değerlendirdi.

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