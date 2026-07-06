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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rus-dis-istihbarat-servisi-tarihi-sivastopol-savunma-muzesine-duzenlenen-saldirinin-arkasinda-1107032768.html
Rus Dış İstihbarat Servisi: Tarihi Sivastopol Savunma Müzesi'ne düzenlenen saldırının arkasında İngiltere var
Rus Dış İstihbarat Servisi: Tarihi Sivastopol Savunma Müzesi'ne düzenlenen saldırının arkasında İngiltere var
Sputnik Türkiye
Kırım'daki Sivastopol Savunma Müzesi'ne saldırıya dair açıklama yapan SVR, bu provokasyonu İngiltere'nin gerçekleştirdiğini belirterek tarihsel arka plana... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T13:04+0300
2026-07-06T13:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
londra
rusya
birleşik krallık
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
i̇ngiltere
ukrayna
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sivastopol
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), geçen ay Kırım'ın Sivastopol kentinde bulunan tarihi Sivastopol Savunma Müzesi'ne düzenlenen saldırının arkasında İngiltere olduğunu vurguladı.SVR, 10 Haziran'da İHA'larla düzenlenwn saldırıyı Londra ve İngiliz istihbarat servisleri tarafından detaylıca planlanmış bir provokasyon olarak niteledi.Ukrayna ordusunun saldırının asıl amacından muhtemelen haberdar olmadığını kaydeden SVR, saldırı görevlerinin silah sistemlerine 'askeri danışman' kılığındaki İngiliz uzmanlar tarafından yüklendiğinin altını çizdi.Rus istihbaratı, Londra'nın Ukrayna'daki çatışmayı 19. yüzyılda başarısızlıkla sonuçlanan Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma projesinin bir 'rövanşı' olarak gördüğünü belirtti.Müze saldırısının tarihsel arka planına vurguSVR, Sivastopol Savunma Müzesi'nin İngilizler için ne anlam ifade ettiğine dair bilgi de paylaştı.Söz konusu müzenin, İngilizlerde, Birleşik Krallık'ın seçkin elitleri arasında büyük kayıplarla sonuçlanan ağır bir askeri seferin acı verici hatıralarını uyandıran tarihi bir tetikleyici işlevi gördüğünü ifade eden Rus istihbaratı, saldırının bu travmatik anıları canlandırmak amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.SVR, bu hamleyi Londra'nın tarihsel bir husumeti modern çatışma zeminine taşıma çabası olarak değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/dhc-lideri-pusilin-ukrayna-militanlar-konstantinovkayi-kale-haline-getirmisti-1107030310.html
londra
rusya
birleşik krallık
i̇ngiltere
ukrayna
sivastopol
kırım
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londra, rusya, birleşik krallık, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), i̇ngiltere, ukrayna, ukrayna ordusu, sivastopol, kırım
londra, rusya, birleşik krallık, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), i̇ngiltere, ukrayna, ukrayna ordusu, sivastopol, kırım

Rus Dış İstihbarat Servisi: Tarihi Sivastopol Savunma Müzesi'ne düzenlenen saldırının arkasında İngiltere var

13:04 06.07.2026
© Fotoğraf : Sivastopol Valisi Mihail RazvojayevUkrayna ordusu Sivastopol'de 'Sivastopol Savunması 1854–1855' Müzesine saldırdı
Ukrayna ordusu Sivastopol'de 'Sivastopol Savunması 1854–1855' Müzesine saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© Fotoğraf : Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev
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Kırım'daki Sivastopol Savunma Müzesi'ne saldırıya dair açıklama yapan SVR, bu provokasyonu İngiltere'nin gerçekleştirdiğini belirterek tarihsel arka plana dikkat çekti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), geçen ay Kırım'ın Sivastopol kentinde bulunan tarihi Sivastopol Savunma Müzesi'ne düzenlenen saldırının arkasında İngiltere olduğunu vurguladı.

SVR, 10 Haziran'da İHA'larla düzenlenwn saldırıyı Londra ve İngiliz istihbarat servisleri tarafından detaylıca planlanmış bir provokasyon olarak niteledi.

Ukrayna ordusunun saldırının asıl amacından muhtemelen haberdar olmadığını kaydeden SVR, saldırı görevlerinin silah sistemlerine 'askeri danışman' kılığındaki İngiliz uzmanlar tarafından yüklendiğinin altını çizdi.

Rus istihbaratı, Londra'nın Ukrayna'daki çatışmayı 19. yüzyılda başarısızlıkla sonuçlanan Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma projesinin bir 'rövanşı' olarak gördüğünü belirtti.

Müze saldırısının tarihsel arka planına vurgu

SVR, Sivastopol Savunma Müzesi'nin İngilizler için ne anlam ifade ettiğine dair bilgi de paylaştı.

Söz konusu müzenin, İngilizlerde, Birleşik Krallık'ın seçkin elitleri arasında büyük kayıplarla sonuçlanan ağır bir askeri seferin acı verici hatıralarını uyandıran tarihi bir tetikleyici işlevi gördüğünü ifade eden Rus istihbaratı, saldırının bu travmatik anıları canlandırmak amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

SVR, bu hamleyi Londra'nın tarihsel bir husumeti modern çatışma zeminine taşıma çabası olarak değerlendirdi.
Konstantinovka - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
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