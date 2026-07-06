https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/dhc-lideri-pusilin-ukrayna-militanlar-konstantinovkayi-kale-haline-getirmisti-1107030310.html

DHC lideri Puşilin: Ukrayna militanlar Konstantinovka’yı ‘kale’ haline getirmişti

DHC lideri Puşilin: Ukrayna militanlar Konstantinovka’yı ‘kale’ haline getirmişti

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) lideri Denis Puşilin, Rus ordusu tarafından tamamen kontrol altına alınan Konstantinovka’nın Kiev... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T11:24+0300

2026-07-06T11:24+0300

2026-07-06T11:22+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

denis puşilin

ukrayna

konstantinovka

rusya silahlı kuvvetleri

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Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin 3 Temmuz’da gerçekleştirdiği başarılı operasyonla Ukrayna işgalinden tamamen temizlenen Konstantinovka’da, Rus güçlerin kontrolü sağlamasının ardından bölgedeki son duruma ilişkin önemli açıklama geldi.DHC Başkanı Denis Puşilin, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Konstantinovka’nın Kiev rejimi militanları için stratejik önemini ve sivil halkın tahliyesine yönelik yürütülen kararlı çalışmaları aktardı.‘Çok katlı binaları ve sanayi bölgesini silahlandırdılar’Konstantinovka’nın Ukrayna silahlı oluşumları tarafından yıllarca tahkim edildiğini vurgulayan Puşilin, şehrin düşman için ana savunma hatlarından biri olduğunu belirtti:Sivil halk için geçici barınma merkezleri hazırRus askerlerinden alınan saha bilgilerine göre, kurtarılan şehirde halen 1000'den fazla sivil vatandaşınbulunduğunu belirten Puşilin, Rusya'nın sivillerin güvenliği için her türlü önlemi aldığını ifade etti.Şu anda her bodrum katının ve sığınağın titizlikle kontrol edildiğini, askeri temizlik operasyonlarıyla eş zamanlı olarak sivillerin tahliyesiiçin geçici barınma merkezlerinin hazırlandığını bildirdi.Şehirdeki yıkımın boyutuna da değinen Puşilin, "Yıkım çok ama çok ciddi. Elbette gerekli güvenlik koşulları sağlandıktan sonra uzmanlarımız bölgeye intikal edecek ve kesin hasar tespit çalışmalarını yürütecek" dedi.Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyorRusya Silahlı Kuvvetleri’nin kentteki son cepleri de temizlemek adına bölgede geniş çaplı bir ‘son temizlik’ operasyonu yürüttüğü bildirildi.Askeri kaynaklardan gelen son bilgilere göre, Konstantinovka’da bozguna uğratılan Ukraynalı militanlar kentin birkaç kilometre dışına kadar püskürtüldü. Rus birliklerinin kaçan düşmanı takibi sürerken, Alekseevo-Drujkovkayerleşim biriminin dış mahallelerinde şiddetli çatışmaların başladığı ve Rus ordusunun Donbass'ı Kiev rejiminden temizleme kararlılığıyla ilerleyişine devam ettiği aktarıldı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Konstantinovka’nın özgürleştirilmesinin stratejik önemine dikkat çekmiş, Rusya Savunma Bakanlığı da kentin Ukrayna ordusunun bölgedeki dört ana ‘kale kentinden’ biri olduğunu doğrulamıştı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev bu zaferin, Donbass’ın nihai olarak özgürleştirilmesi ve özel askeri harekatın hedeflerine ulaşması yolunda hayati bir aşama olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-gece-saldirisinin-detaylarini-paylasti-iha-ve-fuze-uretim-1107028804.html

rusya

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

ukrayna

konstantinovka

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rusya, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), denis puşilin, ukrayna, konstantinovka, rusya silahlı kuvvetleri