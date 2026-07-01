Abdulkadir Selvi: 'Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu mesajlaştı'
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
© DHA
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Gazeteci Abdulkadir Selvi, 'Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu mesajlaştı' başlıklı bugünkü köşe yazısında Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç aracılığıyla" mesaj gönderdiğini değerlendirdi.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç aracılığıyla" mesaj gönderdiğini belirterek şunları kaydetti:
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç aracılığıyla birbirlerine mesaj gönderdiler. Ali Öztunç, geçen hafta Özgür Özel’le başbaşa yarım saat süren bir görüşme yaptı. Öztunç dün de ihraçların beklendiği MYK toplantısı öncesinde CHP Genel Merkezi’ne giderek Kılıçdaroğlu ile 45 dakika süren baş başa bir görüşme yaptı.
Ali Öztunç, iki liderin karşılıklı olarak mesajlarını ilettiğini söylemekle yetindi. Bu ilk mesajlaşma değilmiş. İki lider daha önce de mesajlaşmışlar.
Bu tür dönemlerde iki tarafla da diyalog kurabilen isimlere ihtiyaç var. Ali Öztunç, CHP’nin bölünmemesi için çaba gösteriyor. Bunun için Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında köprü olmaya çalışıyor. İki lider bir araya gelince bölünmenin önüne geçileceğini düşünüyor. Ali Öztunç’un çabaları bölünmeyi önlemeye yeter mi, orasından emin değilim. Ama CHP’nin bir evladı olarak ateşi söndürmeye, bölünmeyi önlemeye çalışıyor.
Ekrem İmamoğlu’nun ise CHP defterini kapattığı söyleniyor. Daha önce İmamoğlu’nun, “CHP bana yük” dediğini aktarmıştım. İmamoğlu sadece CHP’nin yüzyıllık bagajından kurtulmak istemiyor. Ekrem İmamoğlu’nun CHP’yle ilgili bir beklentisi kalmadı.