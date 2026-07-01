Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/abdulkadir-selvi-ozgur-ozel-ile-kilicdaroglu-mesajlasti-1106902654.html
Abdulkadir Selvi: 'Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu mesajlaştı'
Abdulkadir Selvi: 'Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu mesajlaştı'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Abdulkadir Selvi, 'Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu mesajlaştı' başlıklı bugünkü köşe yazısında Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun... 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T08:23+0300
2026-07-01T08:23+0300
poli̇ti̇ka
kemal kılıçdaroğlu
özgür özel
ali öztunç
chp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/19/1062671681_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7840a5454762aebf4e542d5b0658fc6.jpg
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç aracılığıyla" mesaj gönderdiğini belirterek şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/omer-celikten-ozgur-ozele-ak-genclik-yaniti-1106892864.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/19/1062671681_55:0:1315:945_1920x0_80_0_0_eb713d09bdb09d3037cd50d261412845.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, ali öztunç, chp
kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, ali öztunç, chp

Abdulkadir Selvi: 'Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu mesajlaştı'

08:23 01.07.2026
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© DHA
Abone ol
Gazeteci Abdulkadir Selvi, 'Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu mesajlaştı' başlıklı bugünkü köşe yazısında Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç aracılığıyla" mesaj gönderdiğini değerlendirdi.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç aracılığıyla" mesaj gönderdiğini belirterek şunları kaydetti:
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç aracılığıyla birbirlerine mesaj gönderdiler. Ali Öztunç, geçen hafta Özgür Özel’le başbaşa yarım saat süren bir görüşme yaptı. Öztunç dün de ihraçların beklendiği MYK toplantısı öncesinde CHP Genel Merkezi’ne giderek Kılıçdaroğlu ile 45 dakika süren baş başa bir görüşme yaptı.
Ali Öztunç, iki liderin karşılıklı olarak mesajlarını ilettiğini söylemekle yetindi. Bu ilk mesajlaşma değilmiş. İki lider daha önce de mesajlaşmışlar.
Bu tür dönemlerde iki tarafla da diyalog kurabilen isimlere ihtiyaç var. Ali Öztunç, CHP’nin bölünmemesi için çaba gösteriyor. Bunun için Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında köprü olmaya çalışıyor. İki lider bir araya gelince bölünmenin önüne geçileceğini düşünüyor. Ali Öztunç’un çabaları bölünmeyi önlemeye yeter mi, orasından emin değilim. Ama CHP’nin bir evladı olarak ateşi söndürmeye, bölünmeyi önlemeye çalışıyor.
Ekrem İmamoğlu’nun ise CHP defterini kapattığı söyleniyor. Daha önce İmamoğlu’nun, “CHP bana yük” dediğini aktarmıştım. İmamoğlu sadece CHP’nin yüzyıllık bagajından kurtulmak istemiyor. Ekrem İmamoğlu’nun CHP’yle ilgili bir beklentisi kalmadı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
POLİTİKA
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'AK Gençlik' yanıtı
Dün, 17:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала