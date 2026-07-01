Abdulkadir Selvi: 'Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu mesajlaştı'

Bu tür dönemlerde iki tarafla da diyalog kurabilen isimlere ihtiyaç var. Ali Öztunç, CHP’nin bölünmemesi için çaba gösteriyor. Bunun için Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında köprü olmaya çalışıyor. İki lider bir araya gelince bölünmenin önüne geçileceğini düşünüyor. Ali Öztunç’un çabaları bölünmeyi önlemeye yeter mi, orasından emin değilim. Ama CHP’nin bir evladı olarak ateşi söndürmeye, bölünmeyi önlemeye çalışıyor.