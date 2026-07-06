https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/nasa-baskani-cinliler-aya-inecek-suphe-yok-onemli-olan-abdnin-once-donup-donmeyecegi-1107039715.html
NASA başkanı: Çinliler Ay’a inecek, şüphe yok, önemli olan ‘ABD’nin önce dönüp dönmeyeceği’
NASA başkanı: Çinliler Ay’a inecek, şüphe yok, önemli olan ‘ABD’nin önce dönüp dönmeyeceği’
Sputnik Türkiye
NASA başkanı Jared Isaacman, ABD ile Çin arasında Ay'a insan gönderme konusunda fiilen bir uzay yarışı yaşandığını söyledi. Ayrıntılar haberde... Ay'a kim önce gidecek? Ay'da ilk üs kimin olacak?
2026-07-06T14:49+0300
2026-07-06T14:49+0300
2026-07-06T14:49+0300
dünya
ay
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abd
jared isaacman
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uluslararası uzay i̇stasyonu
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ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Jared Isaacman, ABD'nin Çin ile Ay'a yeniden insan gönderme ve burada kalıcı üs kurma hedefi konusunda 'çok net biçimde bir uzay yarışının içinde' olduğunu söyledi.CBS News’te yayınlanan 'Face the Nation' programına konuşan Isaacman, Çin'in Ay programının 'inanılmaz bir hızla ilerlediğini' belirterek, 'Çin'in taykonotlarını Ay'a indireceğinden hiç şüphe yok' dedi.‘Ay’da bir üs kurulabilecek mi?’Isaacman, esas meselenin Çin'in Ay'a ulaşıp ulaşamayacağı değil, ABD'nin bunu daha önce başarıp başaramayacağı olduğunu söyledi ve ekledi: NASA başkanı, ABD ile Çin'in insanlı Ay görevleri için açıkladıkları takvimlerin birbirine oldukça yakın olduğunu söyledi.'Burada fark yıllar değil, sadece aylar' diyen Isaacman, iki ülke arasındaki rekabetin giderek hızlandığını vurguladı.Ay üssü hazırlıkları başladıNASA, Artemis programı kapsamında nisan ayında Ay'ın çevresinden geçen insanlı görevi gerçekleştirirken, iki yıl içinde Ay yüzeyine yeniden astronot indirmeyi planlıyor.Isaacman ayrıca 2027 yılında Ay'da kurulacak altyapı çalışmalarının başlayacağını belirterek, ilk iniş sırasında astronotları Ay aracı ve temel altyapının bekliyor olacağını söyledi.NASA Başkanı, 2030'lu yılların başında Ay'ın, bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'nun gördüğü role benzer şekilde uzun süreli insanlı görevlerin gerçekleştirildiği bir merkez haline geleceğini tahmin ettiğini belirtti. "Bu sayede Ay ortamında deneyim kazanacak ve Mars görevlerine hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.Çin: Uzay rekabet alanı değilPekin yönetimi ise ABD'nin değerlendirmelerine rağmen uzayda bir yarış içinde olduğu görüşünü reddediyor.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun daha önce yaptığı açıklamada, 'Uzay büyük güçler arasındaki rekabet alanı değildir' demişti.Guo, Çin'in farklı ülkelerle açık uzay işbirliğini sürdürmeye ve insanlığın uzay keşfine ortak katkı sunmaya devam edeceğini belirtmişti.ABD-Çin işbirliği yasağı sürüyorÇin daha önce ABD ile uzay alanında işbirliği yapılmasını önermiş olsa da, NASA'nın Çin Ulusal Uzay İdaresi ile ortak çalışma yürütmesi, 2011 yılında kabul edilen 'Wolf Değişikliği' kapsamında yasal olarak yasak bulunuyor.Öte yandan Çin son yıllarda uzay alanındaki iş birliğini Rusya ile genişletti. İki ülke 2021'de Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) projesini duyurmuş, Rusya da gelecek on yıl içinde Ay üssüne enerji sağlayacak bir güç istasyonu kurmayı hedeflediğini açıklamıştı.
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ay, çin, abd, jared isaacman, nasa, uluslararası uzay i̇stasyonu
ay, çin, abd, jared isaacman, nasa, uluslararası uzay i̇stasyonu
NASA başkanı: Çinliler Ay’a inecek, şüphe yok, önemli olan ‘ABD’nin önce dönüp dönmeyeceği’
NASA başkanı Jared Isaacman, ABD ile Çin arasında Ay'a insan gönderme konusunda fiilen bir uzay yarışı yaşandığını söyledi. Isaacman, iki ülkenin takvimlerinin birbirine yalnızca aylar kadar yakın olduğunu belirtirken, Çin ise uzayın rekabet değil işbirliği alanı olması gerektiğini savunuyor.
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Jared Isaacman, ABD'nin Çin ile Ay'a yeniden insan gönderme ve burada kalıcı üs kurma hedefi konusunda 'çok net biçimde bir uzay yarışının içinde' olduğunu söyledi.
CBS News’te yayınlanan 'Face the Nation' programına konuşan Isaacman, Çin'in Ay programının 'inanılmaz bir hızla ilerlediğini' belirterek, 'Çin'in taykonotlarını Ay'a indireceğinden hiç şüphe yok' dedi.
‘Ay’da bir üs kurulabilecek mi?’
Isaacman, esas meselenin Çin'in Ay'a ulaşıp ulaşamayacağı değil, ABD'nin bunu daha önce başarıp başaramayacağı olduğunu söyledi ve ekledi:
Asıl soru, ABD'nin onlardan önce Ay'a dönüp dönemeyeceği ve bunu bu kez farklı bir şekilde yapıp yapamayacağıdır. Orada bir üs kurabilecek miyiz, kalıcı bir varlık oluşturabilecek miyiz? Ben cevabın evet olduğunu düşünüyorum.
NASA başkanı, ABD ile Çin'in insanlı Ay görevleri için açıkladıkları takvimlerin birbirine oldukça yakın olduğunu söyledi.
Buna göre Çin'in hedefi 2029 yılı olurken, NASA 2028'in sonunu
hedefliyor.
'Burada fark yıllar değil, sadece aylar' diyen Isaacman, iki ülke arasındaki rekabetin giderek hızlandığını vurguladı.
Ay üssü hazırlıkları başladı
NASA, Artemis programı kapsamında nisan ayında Ay'ın çevresinden geçen insanlı görevi gerçekleştirirken, iki yıl içinde Ay yüzeyine yeniden astronot indirmeyi planlıyor.
Isaacman ayrıca 2027 yılında Ay'da kurulacak altyapı çalışmalarının başlayacağını belirterek, ilk iniş sırasında astronotları Ay aracı ve temel altyapının bekliyor olacağını söyledi.
NASA Başkanı, 2030'lu yılların başında Ay'ın, bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'nun gördüğü role benzer şekilde uzun süreli insanlı görevlerin gerçekleştirildiği bir merkez haline geleceğini tahmin ettiğini belirtti.
"Bu sayede Ay ortamında deneyim kazanacak ve Mars görevlerine hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.
Çin: Uzay rekabet alanı değil
Pekin yönetimi ise ABD'nin değerlendirmelerine rağmen uzayda bir yarış içinde olduğu görüşünü reddediyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun daha önce yaptığı açıklamada, 'Uzay büyük güçler arasındaki rekabet alanı değildir' demişti.
Guo, Çin'in farklı ülkelerle açık uzay işbirliğini sürdürmeye ve insanlığın uzay keşfine ortak katkı sunmaya devam edeceğini belirtmişti.
ABD-Çin işbirliği yasağı sürüyor
Çin daha önce ABD ile uzay alanında işbirliği yapılmasını önermiş olsa da, NASA'nın Çin Ulusal Uzay İdaresi ile ortak çalışma yürütmesi, 2011 yılında kabul edilen 'Wolf Değişikliği' kapsamında yasal olarak yasak bulunuyor.
Öte yandan Çin son yıllarda uzay alanındaki iş birliğini Rusya ile genişletti. İki ülke 2021'de Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) projesini duyurmuş, Rusya da gelecek on yıl içinde Ay üssüne enerji sağlayacak bir güç istasyonu kurmayı hedeflediğini açıklamıştı.