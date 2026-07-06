https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/ebola-salgininda-vaka-sayisi-1561e-olu-sayisi-506ya-yukseldi-1107041773.html

Ebola salgınında vaka sayısı 1561'e, ölü sayısı 506'ya yükseldi

Ebola salgınında vaka sayısı 1561'e, ölü sayısı 506'ya yükseldi

Sputnik Türkiye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda 15 Mayıs'ta ilan edilen 17. Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1561'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 506'ya yükseldi.

2026-07-06T15:56+0300

2026-07-06T15:56+0300

2026-07-06T15:56+0300

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Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Ebola varyantı Bundibugyo suşunun neden olduğu salgında şimdiye kadar 1561 vaka kaydedilirken, salgın nedeniyle 506 kişi hayatını kaybetti.Ituri eyaleti başta olmak üzere Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu'da bulunan 36 bölgeyi etkileyen salgına karşı sağlık ekipleri erken teşhis çalışmalarını sürdürüyor.Salgınla mücadele kapsamında yeni antiviral tedavi denemeleri başlatılırken, 100'den fazla sağlık çalışanında da Ebola tespit edildi.Mevcut salgının aşı ve tedavisi yokKDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" suşundan kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden olduBir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve 11 binden fazla kişi ölmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/sivasta-keneden-bir-olum-daha-55-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1107037887.html

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