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Meteoroloji uyardı: Hatay'da sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Hatay'da sağanak yağış bekleniyor
Sputnik Türkiye
Hatay'ın batı kesimleri için gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T21:56+0300
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türki̇ye
meteoroloji
hatay
sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
yağmur
yağmur suyu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay'ın batı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.Yetkililer, beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı halkın tedbirli davranmaları gerektiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/firtina-ve-saganak-3-ilde-etkili-oldu-catilar-uctu-yollari-su-basti-1107050194.html
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meteoroloji, hatay, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, yağmur, yağmur suyu
meteoroloji, hatay, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, yağmur, yağmur suyu

Meteoroloji uyardı: Hatay'da sağanak yağış bekleniyor

21:56 06.07.2026
© AA / Didem MenteSağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© AA / Didem Mente
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Hatay'ın batı kesimleri için gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay'ın batı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
Yetkililer, beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı halkın tedbirli davranmaları gerektiğini bildirdi.
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