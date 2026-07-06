https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/meteoroloji-uyardi-hatayda-saganak-yagis-bekleniyor-1107051605.html

Meteoroloji uyardı: Hatay'da sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Hatay'da sağanak yağış bekleniyor

Sputnik Türkiye

Hatay'ın batı kesimleri için gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T21:56+0300

2026-07-06T21:56+0300

2026-07-06T21:56+0300

türki̇ye

meteoroloji

hatay

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay'ın batı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.Yetkililer, beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı halkın tedbirli davranmaları gerektiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/firtina-ve-saganak-3-ilde-etkili-oldu-catilar-uctu-yollari-su-basti-1107050194.html

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