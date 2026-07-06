https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/meteoroloji-uyardi-hatayda-saganak-yagis-bekleniyor-1107051605.html
Meteoroloji uyardı: Hatay'da sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Hatay'da sağanak yağış bekleniyor
Sputnik Türkiye
Hatay'ın batı kesimleri için gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T21:56+0300
2026-07-06T21:56+0300
2026-07-06T21:56+0300
türki̇ye
meteoroloji
hatay
sağanak
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yağmur suyu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay'ın batı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.Yetkililer, beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı halkın tedbirli davranmaları gerektiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/firtina-ve-saganak-3-ilde-etkili-oldu-catilar-uctu-yollari-su-basti-1107050194.html
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meteoroloji, hatay, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, yağmur, yağmur suyu
meteoroloji, hatay, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, yağmur, yağmur suyu
Meteoroloji uyardı: Hatay'da sağanak yağış bekleniyor
Hatay'ın batı kesimleri için gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay'ın batı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
Yetkililer, beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı halkın tedbirli davranmaları gerektiğini bildirdi.