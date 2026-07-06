https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/firtina-ve-saganak-3-ilde-etkili-oldu-catilar-uctu-yollari-su-basti-1107050194.html

Fırtına ve sağanak 3 ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, yolları su bastı

Fırtına ve sağanak 3 ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, yolları su bastı

Sputnik Türkiye

Iğdır, Kars ve Ardahan'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı binaların çatıları uçarken, yollarda ise su birikintileri... 06.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-06T20:46+0300

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türki̇ye

iğdır

kars

ardahan

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sağanak yağış

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Ülkenin kuzeydoğusunda etkili olan fırtına ve sağanak maddi hasara yol açtı.Iğdır'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçarken, evleri su bastı ve elektrik hatlarında hasar meydana geldi. Şiddetli yağışın etkisiyle meyve bahçeleri de zarar gördü. Bölgede ekipler, hasar tespit çalışmalarının yanı sıra enkaz kaldırma ve elektrik arızalarını giderme çalışmalarını sürdürüyor.Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İstasyon Mahallesi'nde dağdan gelen sel sularının taşıdığı taşlar, Şehitleri Anma Yürüyüş Yolu'nu ulaşıma kapatırken, bir kişinin çayırlık alanında da hasara yol açtı.Ardahan'da da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri meydana geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kuvvetli-yaz-yagmuru-etkili-olacak-5-il-icin-sari-kodlu-uyari-1107007259.html

türki̇ye

iğdır

kars

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