Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/firtina-ve-saganak-3-ilde-etkili-oldu-catilar-uctu-yollari-su-basti-1107050194.html
Fırtına ve sağanak 3 ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, yolları su bastı
Fırtına ve sağanak 3 ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, yolları su bastı
Sputnik Türkiye
Iğdır, Kars ve Ardahan'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı binaların çatıları uçarken, yollarda ise su birikintileri... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T20:46+0300
2026-07-06T20:46+0300
türki̇ye
iğdır
kars
ardahan
fırtına
hava
hava durumu
sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/06/1107049877_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_306cae172ab75d32c8d3bccf8219e4bd.jpg
Ülkenin kuzeydoğusunda etkili olan fırtına ve sağanak maddi hasara yol açtı.Iğdır'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçarken, evleri su bastı ve elektrik hatlarında hasar meydana geldi. Şiddetli yağışın etkisiyle meyve bahçeleri de zarar gördü. Bölgede ekipler, hasar tespit çalışmalarının yanı sıra enkaz kaldırma ve elektrik arızalarını giderme çalışmalarını sürdürüyor.Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İstasyon Mahallesi'nde dağdan gelen sel sularının taşıdığı taşlar, Şehitleri Anma Yürüyüş Yolu'nu ulaşıma kapatırken, bir kişinin çayırlık alanında da hasara yol açtı.Ardahan'da da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kuvvetli-yaz-yagmuru-etkili-olacak-5-il-icin-sari-kodlu-uyari-1107007259.html
türki̇ye
iğdır
kars
ardahan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/06/1107049877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_13d7c2c9483935e794dfc14186bad35a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
iğdır, kars, ardahan, fırtına, hava, hava durumu, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
iğdır, kars, ardahan, fırtına, hava, hava durumu, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak

Fırtına ve sağanak 3 ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, yolları su bastı

20:46 06.07.2026
© AA / Bülent MavzerIğdır'da fırtınada çatılar uçtu
Iğdır'da fırtınada çatılar uçtu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2026
© AA / Bülent Mavzer
Abone ol
Iğdır, Kars ve Ardahan'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı binaların çatıları uçarken, yollarda ise su birikintileri oluştu.
Ülkenin kuzeydoğusunda etkili olan fırtına ve sağanak maddi hasara yol açtı.
Iğdır'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçarken, evleri su bastı ve elektrik hatlarında hasar meydana geldi. Şiddetli yağışın etkisiyle meyve bahçeleri de zarar gördü. Bölgede ekipler, hasar tespit çalışmalarının yanı sıra enkaz kaldırma ve elektrik arızalarını giderme çalışmalarını sürdürüyor.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İstasyon Mahallesi'nde dağdan gelen sel sularının taşıdığı taşlar, Şehitleri Anma Yürüyüş Yolu'nu ulaşıma kapatırken, bir kişinin çayırlık alanında da hasara yol açtı.
Ardahan'da da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri meydana geldi.
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
YAŞAM
Kuvvetli yaz yağmuru etkili olacak: 5 il için sarı kodlu uyarı
Dün, 09:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала