https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/firtina-ve-saganak-3-ilde-etkili-oldu-catilar-uctu-yollari-su-basti-1107050194.html
Fırtına ve sağanak 3 ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, yolları su bastı
Fırtına ve sağanak 3 ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, yolları su bastı
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Iğdır, Kars ve Ardahan'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı binaların çatıları uçarken, yollarda ise su birikintileri... 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T20:46+0300
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sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
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Ülkenin kuzeydoğusunda etkili olan fırtına ve sağanak maddi hasara yol açtı.Iğdır'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçarken, evleri su bastı ve elektrik hatlarında hasar meydana geldi. Şiddetli yağışın etkisiyle meyve bahçeleri de zarar gördü. Bölgede ekipler, hasar tespit çalışmalarının yanı sıra enkaz kaldırma ve elektrik arızalarını giderme çalışmalarını sürdürüyor.Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İstasyon Mahallesi'nde dağdan gelen sel sularının taşıdığı taşlar, Şehitleri Anma Yürüyüş Yolu'nu ulaşıma kapatırken, bir kişinin çayırlık alanında da hasara yol açtı.Ardahan'da da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kuvvetli-yaz-yagmuru-etkili-olacak-5-il-icin-sari-kodlu-uyari-1107007259.html
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iğdır, kars, ardahan, fırtına, hava, hava durumu, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
iğdır, kars, ardahan, fırtına, hava, hava durumu, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
Fırtına ve sağanak 3 ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, yolları su bastı
Iğdır, Kars ve Ardahan'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı binaların çatıları uçarken, yollarda ise su birikintileri oluştu.
Ülkenin kuzeydoğusunda etkili olan fırtına ve sağanak maddi hasara yol açtı.
Iğdır'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçarken, evleri su bastı ve elektrik hatlarında hasar meydana geldi. Şiddetli yağışın etkisiyle meyve bahçeleri de zarar gördü. Bölgede ekipler, hasar tespit çalışmalarının yanı sıra enkaz kaldırma ve elektrik arızalarını giderme çalışmalarını sürdürüyor.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İstasyon Mahallesi'nde dağdan gelen sel sularının taşıdığı taşlar, Şehitleri Anma Yürüyüş Yolu'nu ulaşıma kapatırken, bir kişinin çayırlık alanında da hasara yol açtı.
Ardahan'da da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri meydana geldi.